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Zonguldak'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

Zonguldak'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda aralarında Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü A.K'nin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çaycuma ilçesinde bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaştı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından, aralarında Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü A.K'nin de olduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerce, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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