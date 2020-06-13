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Yaşam

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda evin bahçesinde yapılan aramada 27 kök kenevir, 22 gram esrar ve kenevir tohumları ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden Y.A. tutuklandı.

DHA13 Haziran 2020 Cumartesi 19:49 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 19:49
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İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, bir evin bahçesinde bulunan serada kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. 

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda evin bahçesinde yapılan aramada sera içinde 27 kök kenevir, 22 gram esrar ve kenevir tohumları ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.D ve Y.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ö.D. ise serbest bırakıldı.

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