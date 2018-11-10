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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i mahkemece tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekipleri kadına şiddet ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenledi. Alaplı Jandarma ekipleri, şüpheli B.U.'nun evinde yaptığı aramada yaklaşık 52 adet farklı cins ve özellikte uyuşturucu hap ele geçirdi. Sanığın ifadesinde sonra uyuşturucu madde temin ettiği iddia edilen 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
 
Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma Kapalı cezaevine gönderildi. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Jandarma İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, "Jandarma Komutanlığımız tarafından gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcıları ve organizasyonları tespit edilerek, uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla ve artarak devam etmektedir" denildi.

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