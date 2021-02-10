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Yaşam

Zonguldak'ta uyuşturucu seralarına baskın

Zonguldak'ta uyuşturucu üretmek için sera kurulan evde yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

AA10 Şubat 2021 Çarşamba 21:23 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 21:23
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu üretildiği belirlenen ilçedeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekiplerce, bir bölümü iklimlendirilmiş ve seraya çevrilmiş evde 233 gram esrar ile 40 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Evde ayrıca kenevirin yetiştirilmesi için gerekli ortamı sağlamak amacıyla bulundurulan sıvı gübre, dijital zamanlayıcı, ısı ve ışık düzeneği, fan, buhar makinesi, ısı/nem ölçer ile oynar başlıklı kamera da bulundu.

Operasyonda A.K, C.Ş, B.Ç. ve S.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi hakimliğine çıkarılan zanlılardan C.Ş ve S.Ş. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, B.Ç. ise tutuklandı.

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