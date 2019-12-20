20.12.2019 15:09 - Güncelleme: 20.12.2019 15:09

Bugün Zuhal Topal'la Sofrada'da final heyecanı yaşanıyor. Tüm takipçiler Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? Zuhal Topal'la Sofrada 20 Aralık kazananı kim? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Zuhal Topal'la Sofrada bugün final heyecanı yaşanıyor. Haftanın birinci olan ismi yapılacak yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Yarışmacılar haftanın son gününde Betül Aslantaş ve Kaynanası'nın evine konuk olacak. İşte tüm merak edilenler..

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi henüz belli olmadı. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 19 ARALIK

Ayşe Gürz Hanım'ın aldığı puanlar şu şekilde:

Müzeyyen 4

Havva 6

Zeliha 6

Saadet 5

Zuhal Topal 5

TOPLAM 26

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 18 ARALIK

18 Aralık Çarşamba Zuhal Topal’la Puanları (Seyhan’ın Puanları)

Müzeyyen 5

Havva 5

Zeliha 3

Ayşe 6

Zuhal Topal 6

TOPLAM 25

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 17 ARALIK

17 Aralık Salı Zuhal Topal’la Puanları (Derya’nın Puanları)

Saadet 4

Havva 4

Zeliha 4

Ayşe 4

Zuhal Topal 8

TOPLAM 24

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 16 ARALIK

16 Aralık Pazartesi Zuhal Topal’la Puanları (Gözde’nin Puanları)

Saadet 3

Havva 3

Müzeyyen 3

Ayşe 5

Zuhal Topal 5

TOPLAM 19

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Son zamanlarda yarışma programlarıyla ön planda olan Zuhal Topal, kariyerinde birçok adım atmıştır.

Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Gaziantep'li olan Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

1996 yılında özel bir tiyatroda iki ayrı çocuk oyununda başrol oynadı. 1997 yılında Müjdat Gezen ile birlikte Kanal D televizyonunda sunuculuk yaptı.

1997 yılında konservatuarın son sınıfında iken "Sevda Kondu" adlı dizide Erdal Özyağcılar'ın kızı rolünde oynadı.

Zuhal Topal bir çok reklam filmi ve çeşitli organizasyonlarda yer aldı, birçok tv dizisinde, reklam filminde, tiyatro sahnelerinde oyunculuk, dublaj sanatçılığı ve tv sunuculuğu yaptı.

Zuhal Topal, 2003 yılında başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın oynadığı Sihirli Annem dizisinde Suzan karakteri ile tanındı. 2004 yılında Halide Edip Adıvar'ın kitabından uyarlanan Yol Palas Cinayeti filminde Sacide karakterini canlandırdı.

2006- 2009 yılları arasında senaristi Gani Müjde olan Sinem Kobal, Hakan Altıner, Sinan Çalışkanoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Erdim, Cansu Demirci, Gökhan Keser, Parla Şenol, Serkan Şenalp, Defne Joy Foster, gibi oyuncuların rol aldığı "Selena" adlı dizide Zuhal Topal, "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynadı.

2007 yılında Show TV'de yayınlanan yarışma programı "Şarkı Söylemek Lazım" 1. Sezonunda yarışmacı olarak katıldı koçluğunu İlhan Şeşen yaptı ve birinci oldu. Yarışmanın jüri üyeleri Olcayto Ahmet Tuğsuz, Erol Büyükburç, Fuat Güner, İnci Çayırlı, Oray Eğin, Eyşan Özhim olurken diğer yarışmacılar ise; Hilal Özdemir – Hazım Körmükçü, Hakan Aysev – Serap Ezgü, Ferda Anıl Yarkın –Helin Avşar, Suat Suna – Irmak Ünal, Metin Arolat – Hande Subaşı, Işın Karaca – Vatan Şaşmaz,Burcu Güneş – Berke Hürcan, Yeliz Eker – Semih Saygıner, Linet – Erhan Yazıcıoğlu, Zeynep Dizdar –Yağmur Atacan, Mirkelam – Didem Uzel oldular.

2009 yılında Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı "Papatyam" adlı dizide rol aldı. 2009 – 2011 sezonunda Ufuk Özkan, Rasim Öztekin, Fırat Tanış ,İlker Ayrık, Halit Akçatepe’nin başrollerini paylaştığı "Geniş Aile" adlı dizide rol aldı.