Fox Tv'nin sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında final heyecanı yaşanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim? 29 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bugün yine heyecanlı dakikalar yaşanacak. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

29 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? sorusunun yanıtı henüz açıklanmadı. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN TABLOSU

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 28 KASIM

(Ümit Gelin)

Arife hanım 6 puan

Müjgan hanım 5 puan

Havva hanım 5 puan

Cemile hanım 5

Zuhal Topal 7 puan

Toplamda 28 puan

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 27 KASIM

27 Kasım Çarşamba Zuhal Topal’la Puanları (Çağla’nın Puanları)

Arife 3

Müjgan 3

Kerime 3

Cemile 3

Zuhal TopaL 5

TOPLAM 17

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 26 KASIM

Havva hanım 4 puan

Kerime hanım 5 puan

Arife hanım 5 puan

Cemile hanım 6 puan

Zuhal Topal ise kaynanaları 5 verdikleri için eleştirdiği halde kendisi de 6 puan verdi.

Selman gelinin puanları toplamı ise 25 oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 25 KASIM

Müjgan hanım 6 puan

Kerime hanım 5 puan

Cemile hanım 4 puan

Havva hanım 3 puan

Zuhal Topal ise Selen geline 7 puan verdi.

Selen gelinin puanlarının toplamı 25 oldu.