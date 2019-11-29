Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim? 29 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim? 29 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? gibi soruların yanıtları tüm Zuhal Topal'la Sofrada takipçileri tarafından merak ediliyor. Fox Tv'nin sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada da bugün final heyecanı yaşanıyor. Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bugün yine heyecanlı dakikalar yaşanacak. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz
Fox Tv'nin sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında final heyecanı yaşanıyor. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim? 29 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bugün yine heyecanlı dakikalar yaşanacak. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?
29 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? sorusunun yanıtı henüz açıklanmadı. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN TABLOSU
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 28 KASIM
(Ümit Gelin)
Arife hanım 6 puan
Müjgan hanım 5 puan
Havva hanım 5 puan
Cemile hanım 5
Zuhal Topal 7 puan
Toplamda 28 puan
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 27 KASIM
27 Kasım Çarşamba Zuhal Topal’la Puanları (Çağla’nın Puanları)
Arife 3
Müjgan 3
Kerime 3
Cemile 3
Zuhal TopaL 5
TOPLAM 17
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 26 KASIM
Havva hanım 4 puan
Kerime hanım 5 puan
Arife hanım 5 puan
Cemile hanım 6 puan
Zuhal Topal ise kaynanaları 5 verdikleri için eleştirdiği halde kendisi de 6 puan verdi.
Selman gelinin puanları toplamı ise 25 oldu.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 25 KASIM
Müjgan hanım 6 puan
Kerime hanım 5 puan
Cemile hanım 4 puan
Havva hanım 3 puan
Zuhal Topal ise Selen geline 7 puan verdi.
Selen gelinin puanlarının toplamı 25 oldu.
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