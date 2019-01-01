Yazı günüm yeni yılın ilk gününe denk geldiği için 2018’in medya açısından önemli meselelerini kısaca hatırlatayım istiyorum. 2019’a da bir fener tutmaya çalışacağım.



Öncelikle yeni yılın ülkemiz ve coğrafyamız için hayırlı olmasını diliyorum. İyisi ile kötüsü ile bir yıl daha geride kaldı. 365 gün daha yaşandı. Sevinçlerimiz, hüzünlerimiz oldu. Ülke için de medya için de çok kritik ve önemli gelişmeler yaşandı.



2018 Türk medyası açısından çok önemli bir yıl olarak tarihe geçti. Ülkenin en büyük medya grubu konumundaki Doğan, medyadan çekildi. Doğan Grubu, Hürriyet ve Posta gazetesi ile CNNTÜRK ve KanalD televizyonlarını Demirören Grubu’na sattı. Koç ailesinin desteği ile medyaya giren Aydın Doğan, medyadan sürpriz bir şekilde. Medyada sevabıyla günahıyla bir devir kapandı.



2018 aynı zamanda ulusal iki gazetenin de kapandığı yıl olarak anılacak. Vatan ve Habertürk gazeteleri düşük tiraj ve reklam gelirlerinin azalması nedeni ile kapıya kilit vurdu. Bu iki gazetenin kapanması onlarca gazeteciyi işsiz bıraktı. Ancak bu kaçınılmaz sonu tüm yazılı medyanın yaşayacağının da altını çizelim.



Peki 2019’da nasıl bir medya bizi bekliyor?



1. Yazılı basın zayıflamaya devam edecek. Yeni gazete kapanma vakaları yaşanabilir.

2. Dijital medya etkisini daha da arttıracak. Yazılım, kodlama ve editöryal yetenek iç içe geçecek.

3. Sosyal medya iyiden iyiye bir yayın platformu olarak daha da önem kazanacak.

4. Veri gazeteciliği emin adımlarla yoluna devam edecek. Kaotik bilginin sadeleştirilmesi en önemli faktörlerden biri olacak. Haber ne kadar anlaşılır olursa o kadar kıymetli olacak.

5. Grafikli anlatım başlı başına bir anlatma biçimi olarak öne çıkacak.

6. Saha gazeteciliği biraz daha azalacak. Ancak büyük ve güçlü kurumlar sahada muhabir çalıştırabilecek. Buna gücü olmayanların ajanslara bağımlılığı artacak. Bu bağımlılık beraberinde tek düzeliği ve tek sesliliği getirecek.

7. Bilgi aktaran ve analiz yapan köşe yazılarına ilgi artacak.

8. Medyanın farklı platformlarında algı operasyonları sürecek. Onun için DOĞRU bilgiyi aktaran medya kuruluşları kazançlı çıkacak.

9. Televizyon haberciliği grafik, veri ve animasyonla daha da zenginleşecek.