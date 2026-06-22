Aksa Tufanı'nın bereketi ve ABD-İsrail çatışması

Donald Trump yönetimindeki ABD ile terör lideri Netanyahu yönetimindeki İsrail'in çatışma noktasına gelmesi bazıları için hayal bile edilemeyecek bir hâdise. ABD'nin hâmîliğinde terör devleti İsrail azdıkça azdı. Lâkin mevzu öyle bir noktaya geldi ki İsrail insanlığın tek nefret odağı oldu; destekçileri için de artık taşınamayacak bir yük...

Trump yönetimi, kendileri büyüttükleri terör lideri Netanyahu'yu İsrail yönetiminden def etmek için şimdiden çalışmalara başladılar. İsrail medyasında çıkan haberlere göre ABD'li yetkililer İsrail muhalefet liderleriyle gayriresmi kanallardan temasta bulunmaya çalışıyorlar. İletişim kurulmak istenen isimlerin başında ise en güçlü başbakan adayları arasında gösterilen eski Başbakan Naftali Bennett ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eyzenkot'un yer aldığı iddia edildi.

Hâdise öyle bir ciddiyete bindi ki ABD istihbarat kurumlarının Beyaz Saray için hazırladığı gizli analiz raporunda, bu sonbaharda seçime gitmeye hazırlanan ve iç siyasette çok ağır bir baskı altında olan terör devleti İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD Başkanı Trump'ın İran ile kalıcı barış çabalarını sabote edebileceği uyarısı yapıldı.

ABD'de, terör devleti İsrail'in Trump'a suikast yapabileceği konuşuluyor.

ABD'de hem halkta hem de yönetimde terör devleti İsrail'e karşı öfke artıyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Trump dünyada İsrail ulusuna sempati duyan tek devlet başkanıdır. Eğer İsrail kabinesinde olsaydım, tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım. 9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız." diyerek üstü örtülü tehdit etti. ABD Başkan Yardımcısının "Eğer İsrail kabinesinde olsaydım, tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım." sözü aslında İsrail'in dünyadaki yalnızlığını anlatıyor. JD Vance İsrail'e "Bakkala gidecek bir tek biz kalmıştık artık biz de yokuz" diyor.

Aksa Tufanı'nı planlayanlar ve icra edenler aksiyonlarının bu kadar bereketli olabileceğini düşünmüşler midir, bilemiyorum. Terör devleti İsrail'e huruçtan bugüne dünyadaki tüm sahte dengeler ve düzenler yıkıldı. Sıra İsrail'de!..