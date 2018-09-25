Beşiktaş kaçtı Fener yakaladı

Haftanın maçında Kadıköy’de tansiyon yüksekti.. Fenerbahçe, dolayısıyla Cocu ipin ucundaydı.. Beşiktaş ise daha rahattı. Derbi öncesi kadrolar açıklandığında Siyah-Beyazlı taraftarlar büyük şok yaşadı. Şenol Güneş sahaya Babel’i forvet olarak sürmüştü, Larin yedekti. Orta alanda Ljajiç yoktu, dizginler Oğuzhan’daydı. Hiç oynamayan Atiba yeniden ilk 11’e dönmüştü. Bu beklenmedik değişim ilk 30 dakikada Beşiktaş’ın ayarlarını bozmuş gibi gözüktü. Taa ki Babel’in golüne kadar..

Hedef tahtası haline gelen Cocu ise bildik kadrosuyla sahaya çıktı. Sol beke Hasan Ali’yi monte eti, kanatta yine Aatıf’ı oynattı. İlk 30 dakikada sahanın hakimi Fener’di. Taraftarının da desteğini arkasına alarak atak üstüne atak geliştirdi. Sistem değişikliği ile bocalayan Beşiktaş ise rakip kaleye gitmekte zorlandı. Hasan Ali’nin üst direkten dönen şutu Kartal adına büyük şanstı.. Rüzgar Fener lehine esiyordu ki, sahneye Babel çıktı.. Ceza yayının biraz dışında önünde bulduğu topu çok iyi kontrol etti, Mehmet Topal’dan sıyrıldı ve öyle bir şut attı ki, kaleci Harun’un yapacağı hiçbir şey yoktu..

İkinci yarıda hocaların karşılıklı hamleleri vardı. Cocu sahaya Eljif Eİlmas ile Valbuena’yı sürdü. Güneş ise Larin ile Ljajiç’i.. Fener beraberliği bulmak, Beşiktaş da skoru artırmak için.. Hasan Ali’nin müthiş şutu vardı. Babel ve Lens de fırsatları değerlendiremedi.. Hasan Ali’nin ortasında Ayew’in akıl dolu kafa vuruşu Beşiktaş ağlarına gidince oyunda dengeler yine değişti. 3’e 2’ye yakalanan pozisyonda ise Valbuena topu kaleci Karius’a teslim etti..

Galatasaray’ın, Trabzon’un yenildiği, Başakşehir’in berabere kaldığı haftada derbide de gülen çıkmadı. Dün geceki sonuçla Cocu bir nebze olsun rahat bir nefes aldı.. Güneş ise yaptığı kadro yanlışları ile dikkat çekti.