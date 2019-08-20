Ali Sami ALKIŞasalkis@stargazete.com
F.Bahçe, Trabzon İN G.Saray, Beşiktaş OUT
20 Ağustos 2019 Salı
Ligde iddialı takımlar puan kaybederken, Fener 5’ledi ama; ilk penaltının ikram olması, adalet duygusunu gene yaraladı. Futbolseverler “Gene değişen bir şey yok” demeye başladı.
Arda Kardeşler’in uydurduğu ilk penaltının, başka maçlarda da benzerini görünce; anladık ki, biz adam olmayız. Böyle gelmiş böyle gidecek
Verilen penaltıların haklı-haksız olması o kadar da önemli değil. Çünkü F.Bahçe zaten atacağını atardı. 5 olmaz da 3 olurdu, ama olurdu. Bence iri/diri/istekli oynadılar. Yenilerin hepsi iyi çıktı. Özellikle 38’lik Emre Belözoğlu döktürdü
★★★
F. Bahçe ve biraz da Trabzonspor dışındaki diğer iddialı takımlar, yerlerde süründü. Ligin ilk haftası, onlara ciddi bir gözdağı verdi. Bu ağır süreç, “ lk hafta olur böyle şeyler, günahı yoktur” türünden tesellilerle geçiştirilirse; esas yıkım o zaman başlar. Bir çok Anadolu takımının, (Daha güçlü olmasa da) daha hazırlıklı olduğunu gözlemledik. Can yakmaya devam edecekler.
★★★
Falcao transferinin yılan hikayesine dönüşmesi, G.Saray içerisinde çapı/süresi/gücü belirsiz bir huzursuzluk kaynağını tetikler. Fayda gelecek yerden zarar gelir... “Takımı Falcao kurtarır” türünde bir kanaatin yayılması, Belhanda ve Feghouli’nin mevcut aidiyet duygusunu bitirir; Diagne’yi ise tamamen devreden çıkarır. Olacaksa olsun artık!
★★★
Beşiktaş’ta Ruiz, 3-0’lık rezil yenilginin odak noktasındaki biri değil. Adam yapması gerekeni yaptı. Bozgunda payı yok... Ama Boyd için aynı iddiayı öne süremeyiz. Beklenenle bize sunulan arasında, ne yazık ki uçurum var. Hem tatmin etmedi, hem de gelecek için umut vermedi. Dengesiz-Şaşkın-Kopuk üçlemesindeki her tanıma uyuyor. Belli bir kumaş kalitesine sahip olduğu belli ama, o kumaş ütü tutmuyor. Buruşuk!
Başakşehir ise, Allah’a emanetmiş gibi duruyor. Bu sezon için, nadasa çekilmiş gibi bir görüntüsü var. Toparlanması zor
Yazarın Diğer Yazıları
-
20Ağustos2019Sahanın kurmay futbolcusu: Emre
-
19Ağustos2019Şövalye.. Sör.. Lord.. Alexander Sörloth...
-
18Ağustos2019Anadolu takımları çok can yakacak!
-
17Ağustos2019G.Saray’a göre lig başlamadı!
-
16Ağustos2019Skora güvenmek güvenli değildir!
-
9Ağustos2019Mutlu olmak hakkımızdır!
-
8Ağustos2019Gol güzel... Kupa güzel
-
6Ağustos2019Birileri bizimle kafa mı buluyor?
-
4Ağustos2019Keçi boynuzu yer gibi zoraki lezzet