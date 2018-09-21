Ali Sami ALKIŞasalkis@stargazete.com
Kötü bile değil, rezalet ötesiydi
21 Eylül 2018 Cuma
Fenerbahçe ligdeki Konya maçını kazanırken de kötüydü. Ama skora bakıp gaz verdiklerinde, gerçekler su yüzüne çıkamadı. Gizlendi... Bu yüzden olacak, Zagrep karşısına sürülen kadro; ne Konya maçının aynısıydı, ne de farklı versiyonu... Hem öyle, hem böyle; ne öyle ne böyle! Anlayacağınız kadro, kafa karışıklığı yaratan bir Cocu dizaynıydı.
Slimani’nin yedeğe çekilip, yedekteki Frey’in cepheye sürülüşü... Jailson’un tırpan yiyip Alper Potuk’un vizyona sokuluşu; ne yapacağını şaşırmış bir teknik adamın kaotik iç dünyasını ortaya seriyordu. Yapılanların niçin yapıldığı konusunda, temel öngörü ya da anlaşılabilir bir hedef yok gibiydi.
***
Dinamo Zagrep, kararlılık/bütünlük/inanç göstermeyen ve üstüne üstlük (Yürüye yürüye bile değil) sürüne sürüne denilecek kadar ağır oynayan bir rakibi karşısında bulunca; sıkıntı çekmeden goller attı.
F.Bahçe ilkel bile değil, neredeyse utanılacak bir futbol örgüsü içindeydi. Kafa tutacak hali/mecali/dermanı yoktu. Sadece Aatıf’la Benzai, birşeyler yapabilmek için didiniyor; öbürleri maçı pek fazla dert edinmiyordu.
Skorun 2-0’a dayanmasından sonra, Dinamo Zagrep hafifçe el frenini çekince; F.Bahçe boş bırakılan alanlarda daha fazla görünmeğe başladı ama, tempo arttırmadığı için boş gezenin boş kalfası gibi göründü.
***
Bu takımdan bir şey olmaz kanısına varmışken, ikinci yarı Neustadter’in şok golüyle başladı. Ama iki futbolcumuzun çarpışması, kalecimizin yanlış çıkışı; umut anlarını çabuk söndürdü. Basit, kötü ve amatör bir gol yedik. Sonrası gene bittik.
Cocu için, “Yolcudur Abbas” demeğe dilim varmıyor.
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