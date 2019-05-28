Medyadan kısa kısa

Bundan önceki yazımı Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı’ya ayırmıştım. Nişancı, Trabzon ile Bayburt’u birbirine bağlayan Soğanlı geçidinde yol açma çalışmalarını haberleştirirken uçurumdan düşmüş ve suya kapılıp kaybolmuştu. Abdülkadir Nişancı’nın naaşı aramaların 13. gününde düştüğü yerden 1 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulundu.

Çok sarp ve dağlık bir arazide AFAD ve Jandarma ekipleri zorlu bir operasyon yürüttü. Arama çalışmalarında iki asker de şehit oldu. Hem meslektaşıma hem de şehit olan iki askerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara Allah sabır versin.

Paradoks!

AK Parti’yi savunan gazetecileri yandaşlıkla eleştiren bazı gazetecilerin gönüllü olarak CHP’nin kampanyasını yürütmeleri tam bir paradoks. Sosyal medyada sabahtan akşama CHP’nin neferi olarak çalışmaları kimsenin gözünden kaçmıyor.

Sadece sosyal medyada mı aktifler?

Tabi ki hayır!

Sahada da çalışıyorlar.

CHP teşkilatlarının düzenlediği organizasyonlarda “her şey çok güzel olacak” oturumlarına katılıp bir siyasetçi gibi konuşuyorlar. Finali de akşam televizyonlarda yapıyorlar.

Sosyal medyada partizanlık yapan, panel ve konferanslarda CHP’nin propagandasını yürütenlerin televizyonda GAZETECİ numarası yapmaları tam bir ilkesizlik hali.

Kim bu gazeteciler diye sorabilirsiniz ama ben ilkesel olarak başka bir meslektaşımı çok zorunlu olmadığı sürece ifşa etmek istemediğim için isimlerini buraya yazmayacağım.

4 ortak 1 kanal?

Nisan ayının sonunda çok ilginç ve sorgulanması gereken bir medya projesi sessizce hayata geçti. Hep niyetlendim ama bir türlü fırsat bulamadım yazmaya.

Dünyanın en büyük dört medya grubu ortaklaşa Türkçe youtube kanalı açtı. Ortaklar, İngiltere devlet televizyonu BBC, Almanya devlet kanalı Deutsche Welle (DW), France 24 ve Amerika’nın sesi (VOA).

Bu proje için ortaya konan 5 milyon Euro’luk sermayenin tamamı da Alman DW tarafından ödenmiş. Gerçekten çok ilginç bir proje. Projenin BBC ayağı ile ilgili sadece şunu söyleyebilirim: BBC Türkçe servisinde çalışan Türk gazeteciler projenin yapısından dolayı isteksiz davranıyorlar. Kendilerinin kontrolünde olmayan bir yapıda içerik üretmek istememişler ama onların çekince ve yer yer itirazlarına rağmen “+90” adıyla bu youtube kanalı yayında.

Tamamen politik amaçlarla kurulduğu çok açık olan bu projenin ne kadar etkili olacağını hep birlikte göreceğiz.

Güle güle sevgili Bülent…

Bugün (pazartesi) bir çalışma arkadaşımızı Hakk’a uğurladık. TRT ailesi iyi, ahlaklı, çalışkan ve güzel bir insanı kaybetti. Haber merkezinin gizli kahramanlarından Bülent Arıkan kalbine yenik düştü. Bir kriz onu aramızdan aldı götürdü. Allah rahmet etsin. Ruhu şad, yeri nur olsun inşallah.