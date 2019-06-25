Muhabir misin, trol mü?

Bazı gazete muhabirleri sosyal medyada çok ilginç bir profil çiziyor. Bir muhabir değil de bir trol gibi davranıyor.

Haber adına ürettiği bir şey yok. En azından böyle paylaşımları yok. Çalıştığı gazete ile ilgili de herhangi bir şey paylaştıkları yok. Herkese sosyal medyadan ‘ayar’ verme halindeler sürekli. Bir ona laf yetiştirme derdindeler bir öbürüne.

Yandaşlık/partizanlıkla eleştirdiği meslektaşlarından çok daha partizanlık çok daha tarafgirlik yapıyorlar. Muhabirseniz muhabirlik yapın. Siyaseti çok seviyorsanız o zaman bırakın gazeteciliği siyasetle uğraşın.

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Bir de gündüz danışman, akşam televizyon programlarında gazeteci olarak boy gösterenler var. Bu arkadaşlar da resmen gazeteci taklidi yapıyor.

Sorun sadece böyle çalışan gazetecilerde değil, onları gazeteci kimliği ile tartışma programına çıkaranlarda da problem var.

Madem o arkadaşları programınızda ağırlayacaksınız DANIŞMAN olarak alın. En azından millet onların değerlendirmelerini/görüşlerini hangi sıfatla dile getirdiğini bilsin.

Diyeceksiniz ki kim bu danışman/gazeteciler. İmamoğlu adına konuşan çoğu gazeteci böyle mesela.

Olayın bir de akademisyen boyutu o da başka bir yazının konusu olsun.

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Bir televizyon gazetecisi olarak son beş yılda yapılan seçimlerden yorgun düştüm. Sadece ben değil sanırım millet de yoruldu. 23 Haziran’da yapılan İstanbul seçiminin ardından önümüzdeki 4 yıl ufukta seçim görünmüyor. Türkiye’nin bu dört yılı çok iyi değerlendirmesi lazım. Bölgemiz birçok yeni ve önemli gelişmelere gebe.

Doğu Akdeniz’deki gerilim artarak devam ediyor. Herkes pozisyon almak için sürekli hamle yapıyor. Geçtiğimiz yıl Doğu Akdeniz’e Fatih sondaj gemisini gönderen Ankara, geçen hafta da Yavuz sondaj gemisini Doğu Akdeniz’e yolladı. Bu hamle ile Türkiye bu konuda blöf yapmadığını da göstermiş oldu.

ABD ile yaşanan S-400 krizinin nasıl sonuçlanacağına dair öngörüde bulunmak zor. ABD’nin “S-400’leri alırsanız F-35 projesinden sizi çıkarırız, yaptırım uygularız” tavrının nereye evirileceği de bir başka soru işareti.

Türkiye’nin PKK’ya yönelik terörle mücadele çerçevesinde yürüttüğü sınır ötesi operasyonu Pençe de tüm kararlılığı ile sürüyor. 20 günün geride kaldığı operasyon da bir başka önemli gündem başlığı.

Ve Türkiye’nin ulusal güvenliğini de çok yakından ilgilendiren Suriye’nin kuzeyinde olan bitenler. Bu iki önemli meselenin dışında İran-ABD gerginliği de bölgede bir başka tansiyon noktası.

Sadece bunlar mı?

Hayır.

Çin’le ilişkiler, Japonya’da yapılacak G-20 Zirvesi de önümüzdeki dönemde odaklanılması gereken başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zirvede yapacağı görüşmeler kritik olacak.