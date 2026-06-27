NATO için kritik eşik

İsrail'in tuzağı sonucu İran bataklığına düşen Trump oradaki çaresizliğini ve yalnızlığını yanına yol arkadaşı çekerek aşmak istedi.

Amacı işlediği suçlara ortak yaratıp gündemi başka yerlere çekmekti.

Olmadı...

Çin'den yardım isteyecek kadar ayağa düşen Amerika'nın bu talepleri hiçbir yerde karşılık bulmadı.

KESKİN SİRKE...

Bu duruma ve özellikle NATO ortaklarının İran'da ABD'yi desteklememesine öfkelenen Trump hıncını Avrupa ülkelerinden çıkardı.

Müttefiklerden destek göremedik diye söylenen Trump, NATO'dan çekilmekle tehdit etti.

İngiliz Telegraph gazetesine röportaj veren Trump yaptığı açıklamada "NATO kâğıttan kaplan, bu nedenle Amerika'nın ittifaktaki varlığını yeniden değerlendirmenin ötesine taşıyabilirim" diyerek Avrupa'ya aba altından sopa göstermeyi denedi.

Bu beklenmedik çıkış üzerine gazeteciler, Trump'ın etrafını sardılar ve NATO'dan çıkmayı düşünüp düşünmediğini sordular.

Trump'ın soruya verdiği cevap ilginçti;

"Evet, yeniden değerlendirme aşamasının ötesinde olduğunu söylemeliyim. NATO'dan hiçbir zaman etkilenmedim. Onların kâğıttan kaplan olduğunu her zaman biliyordum, bu arada Putin de bunu biliyor. Biz otomatik olarak Avrupa'nın yanında, Ukrayna'daydık. Oysa Ukrayna bizim sorunumuz değildi. Onlar ise bizim için İran'da olmadılar."

Bu açıklama Trump'ın NATO'ya yönelik şimdiye kadar en sert eleştirisi olarak görüldü.

HIRSINI ALAMADI...

Trump bir türlü hırsını alamıyordu.

Bu kez İran savaşının başından beri gemi göndermeyen İngiltere'yi, ABD savaş uçaklarına üslerini açmayan İspanya'yı gereken desteği vermediğine inandığı diğer müttefiklerini hedef aldı ve her birini yerden yere vurdu.

Tüm değerlerin ayaklar altına düştüğü süreçte en son perde, destek vermeyen ülkeler ile ilişkilerin "Hürmüz Boğazı'nın sorumluluğunu buraya ihtiyaç duyan ülkelere bırakacağım, gidin kendi petrolünüzü kendiniz alın" diyecek boyuta gelmesi oldu.

NATO'dan çıkış için bir başka sinyal ise Türk düşmanı, Yahudi dostu Rubio'dan geldi.

Rubio, NATO'yu sadece Avrupa'nın çıkarına olacak şekilde "tek yönlü" çalışmakla suçladı ve İran savaşından sonra NATO ile ilişkileri yeniden gözden geçireceklerini söyledi.

ÇEKEBİLİR Mİ...

Geçtiğimiz günlerde süreci takip eden yakın kaynaklar, Trump'ın Almanya'dan asker çekmek gibi adımları değerlendirdiğini söylediler.

Trump daha önce de bu konuda açıklamalar yapmıştı.

Bu nedenle sarf edilen sözler ilk defa dillendirilen sözler değildi.

Bu son söylemde merak edilen husus Amerika'nın minik Amerika dediği Amerika dışındaki en büyük askeri üssünü kapatıp kapatmayacağı konusuydu.

Amerika, Almanya'dan çıkar mı, Ramstein üssünü boşaltılır mı?

Ben hiç sanmıyorum.

NEDEN BU KONULARI YAZDIM...

Tüm bu konuları yazmamın nedeni önümüzdeki hafta Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesi.

Zirvenin hangi siyasi ortamda, hangi koşullarda yapılacağının anlaşılması önemli o nedenle konuya bu kadar derinden girdim.

Yukarıda özet olarak bahsettiğim olaylardan da anlaşılacağı gibi NATO'nun dağılıp dağılmayacağının tartışıldığı günlerdeyiz.

Bu nedenle böylesi bir dönemde yapılacak Ankara zirvesi inanılmaz önem kazanıyor.

Bu zirveyi önemli kılan bir diğer husus ise zirvenin Türkiye'de yapılacak olması.

NATO İÇİN BÜYÜK ŞANS...

Evet bu toplantının Türkiye'de yapılması NATO için inanılmaz büyük bir şans.

Emin olun bu zirve Türkiye harici başka bir ülkede yapılmış olsaydı ne bu kadar katılım olurdu ne de Trump bu zirveye gelirdi.

Bunu biz söylesek pusuda bekleyen içimizdeki İrlandalılar hemen sözü çarpıtmaya kalkarlar.

İşte o cenah çarpıtmasın diye sözü bizzat Trump kendisi söyledi.

"Erdoğan davet ettiği için geliyorum".

TARİHİ FIRSAT...

Görüldüğü gibi toplantı iplerin kopma noktasına geldiği bir dönemde yapılacak.

Trump ile Avrupa'nın arası inanılmaz soğuk ve ısınacağa da benzemiyor.

İşte tam da böylesi bir ortamda Erdoğan'ın özel daveti ile Türkiye'ye gelecek olan Trump ile diğer liderlerin bir araya gelecek olması, Türkiye'nin arabulucu ve krizleri çözen sihirli siyaseti NATO için tarihi bir fırsat.

Bizim süreçte ev sahibi olmamız bu olumsuz havayı dağıtmaya yeter, buzları eritmeye yeter.

Ben son derece umutluyum.

Bu zirveden olumlu ve çok da iyi sonuçlar çıkacak gibi duruyor.

Ülkelerarası ilişkiler kuvvetlenebilir, NATO biraz daha rahatlayabilir,

Tüm bunların dışında savunma sanayimiz önemli gelişmeler yaşayabilir.

KAAN'ın motoru ile birlikte F-35 başta diğer birçok askeri konuda önemli gelişmeler yaşanacağını düşünüyorum.

Aynı zamanda diğer devletler ise Türkiye'den önemli sistemler almak isteyeceklerdir.

Sanayi fuarına dönüşmesini beklediğim bu zirve bu anlamda önemli getiriler sağlayacak gibi duruyor.

Ne diyelim, haydi hayırlısı.

İyi ki varsın Türkiye'm...