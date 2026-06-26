Suriye bel'amı Hassun için hesap vakti

Suriye'nin başkenti Şam'daki Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda demirden bir kafes.

Kafeste, süklüm püklüm bir hâlde çağımızın bel'amlarından Ahmed Bedreddin Hassun!

Ne kafasında taşıdığı heybetli sarık, ne de üzerine giydiği süslü cübbeler... Esed'in zulmüne perde yaptığı İslân nişaneleri elinden alınmış... Üzerinde sadece ve sadece dikine inen sarı siyah çizgili cezaevi elbisesi!

Suriye halkı tarafından "varil bombalarının müftüsü" olarak işaretlenmiştir!

Verdiği fetva ile Esed/İran/Rusya katliam koalisyonu Suriye halkının üzerine varil bombaları atmışlardı.

Mepanews'te yer alan habere göre mahkemede okunan iddianamede Hassun'a yöneltilen başlıca suçlamalar şöyle:

"Beşar Esed, eski İstihbarat Başkanı Ali Memluk, üst düzey askeri yetkililer ve rejim yanlısı milis liderleriyle resmi görev sınırlarını aşan ilişkiler kurmak.

Ordu ve güvenlik güçlerine yönelik konuşmalarında rejim karşıtlarına yönelik şiddeti teşvik etmek.

Medya açıklamalarında sivilleri hedef alan söylemler kullanmak ve Halep'in doğusundaki sivillere bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunmak.

Rejim ordusunu, muhalif bölgelerin yok edilmesi ve imha edilmesi yönünde teşvik etmek, İdlib halkını öldürme ve zorla göç ettirme tehdidinde bulunmak.

Rejim komutanı İsam Zahreddin ile İranlı General Kasım Süleymani gibi savaş suçlarıyla suçlanan isimleri ve Rusya ile İran'ın Suriye'ye askeri müdahalelerini desteklemek."

İddianamede, Hassun'un resmi sıfatıyla yaptığı açıklamaların rejim güçlerine "dini ve manevi meşruiyet" kazandırdığı, bu söylemlerin sivillere yönelik yaygın ihlalleri teşvik ettiği ve rejim yanlısı milislerin seferber edilmesine katkı sunduğu ifade edildi.

Mahkeme, bu nedenle Hassun'u yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesi, on binlerce kişinin zorla kaybedilmesi ve çok sayıda kentin yıkımıyla sonuçlanan suçlarda "temel ortaklardan biri" olarak değerlendiriyor.

Hassun'un, İran adına Suriye'de katliam ve tecavüz çetelerini örgütleyen Kasım Süleymani ile arası çok iyiydi, duacısıydı!

Suriye halkını tehdit ederken şunları söylüyordu: "İdlib'de kalanlara söylüyorum; eğer Türk ordusunun sizi koruyacağını sanıyorsanız, bilin ki Allah'tan başkasına sığınan zillet içindedir. Bırakın koruyucunuz Türk olsun, size geleceğiz. Eğer İran veya Rusya'yı görüyorsanız; bizim yanımızda Rus ve İranlılar var. Onlar sömürgeci olarak gelmediler, yardımcı ve destekçi olarak geldiler. Keşke Kasım Süleymani'nin ekolü tüm ümmetimize yayılsa, bu yüzden Halep yolu gecikmedi; aksine temizlik saati tam vaktinde geldi."

Ne diyor Suriye bel'amı Hassun: "Keşke Kasım Süleymani'nin ekolü tüm ümmetimize yayılsa"!

Türk ordusundan yardım bekleyen Suriye halkını Allah'tan başkasına sığınmakla suçlarken destek verdiği Esed rejimi İran ve Rus ordusunu rab belledi! İran ve Rus çeteleri Suriye halkının ırzına geçerken Hassun gibiler alkış tuttu!

Suriye bel'amı Hassun devrim sonrası kaçarken yakalandı ve şimdi hesap veriyor.

Her toplumda Hassunlar vardır. Başlarındaki sarık sırtlarındaki cübbe sizleri aldatmasın. Dünyevi çıkarları için her şeyi yaparlar, her şeyi! Yeter ki rahatları bozulmasın...