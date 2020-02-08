Sen, o Tayfur Sökmen'in tırnağı olamazsın, işbirlikçi…

KKTC Cumhurbaşkanı sıfatı taşıyor, kendisini, AKEL’e yakınlığıyla bilinen Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP)’nin Lefkoşa belediye başkanlığından tanırız…

Eğilimi muğlaktı, açıklık kazandı…

Türkiye’yi sevmiyor…İşi Rum ve Yunan’la…

KKTC topraklarının bir gün Türkiye ile daha yakın bir siyasi bütünleşme içine girmesi ihtimali “korkunç” olarak niteliyor…

Derdi, Rumlar’ın yönettiği, aslında, Makarios’un 1963 Noel Katliamı ile fiilen ortadan kaldırdığı sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bayrağı altında Avrupa vatandaşı olarak yaşamak…

1963 Kanlı Noel’inden o fotoğrafı buraya koyayım da , hafızalar tazelensin… Lefkoşa’da tek katlı mütevazi bir evin banyosu… Bir anne ve üç küçük evladı… Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın ailesi… Faşist EOKA çetecileri tarafından katledildi…

KKTC Cumhurbaşkanı ünvanını taşıyan zata açıkça söyleyeyim: Rum’la koyun koyuna, milletini inkar ederek yaşama arzun, bu fotoğraf Türk milletinin arşivinde olduğu sürece asla gerçekleşmeyecek, bil!..

Baktım, 1947 doğumlusun… 1974’te faşist Nikos Sampson k.çını Amerikan emperyalizminin Atina’ya diktiği Albaylar Cuntası’na dayayıp o darbeyi yaptığında 27 yaşındaydın, yaşam öykünde 1968 gençlik olaylarından etkilendiğin bilgisi var, yaşıtlarınla omuz omuza, Rum saldırganlığına karşı Mücahit olarak savaştığın bilgisi yok…

Zaten, 1973’te dönmüşsün Ada’ya, hafızan belli zayıf, şuraya da bir Muratağa, Sandallar, Atlılar toplu katliamları ve toplu mezarlarından bir fotoğraf koyayım, belki Rum zulmünü hatırlarsın…