Trump, Ukrayna'nın savunulmasında ne kadar belirleyici?

Mehmet Yahya Çiçekli/ Yazar -

Yurdunu savunmak ve düşmana teslim olmamak için milli kimlik mefhumu ile pekişmiş iradesi olan, savaşın yorgunluğuna rağmen 3 yılın ardından pes etmemiş bir Ukrayna için ABD'nin askeri desteğini çekmesi savunma kabiliyetlerini akamete bırakacak bir durum değil, ancak sonuç alıcı bir karşı taarruz ihtimalinin zayıflaması -hatta çok zayıflaması- anlamına geliyor.