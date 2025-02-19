Trump, Ukrayna'nın savunulmasında ne kadar belirleyici?
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19.02.2025
Yurdunu savunmak ve düşmana teslim olmamak için milli kimlik mefhumu ile pekişmiş iradesi olan, savaşın yorgunluğuna rağmen 3 yılın ardından pes etmemiş bir Ukrayna için ABD'nin askeri desteğini çekmesi savunma kabiliyetlerini akamete bırakacak bir durum değil, ancak sonuç alıcı bir karşı taarruz ihtimalinin zayıflaması -hatta çok zayıflaması- anlamına geliyor.
Sessiz gücün yükselişi
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19.02.2025
MİT'in 2024 yılı faaliyet raporu, Türkiye'nin artık sadece savunma pozisyonunda olmadığının, küresel ve bölgesel oyun kurucu olarak sahada olduğunun bir göstergesidir. Terörle mücadelede nokta operasyonlarla radikal hamleler yapılırken, istihbarat diplomasisi ile uluslararası krizlerde belirleyici rol oynanmıştır. Özellikle Gazze krizi, Türkiye'nin yalnızca bir bölgesel güç değil, küresel vicdanın sesi olma misyonunu da üstlendiğini göstermektedir.
CHP, lovebombing, şaibeli kurultay ve ghosting
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19.02.2025
Özgür Özel Genel Başkan olduğu günden bu yana yeni nesil literatürü kullanırsak Türk seçmenine önce aşırı ilgi, sevgi ve yakınlık gösterme anlamında “lovebombing” sergiledi. Sonra yine onları görmezden gelip sessizliğe gömülerek ya da ortadan kaybolarak “ghosting” yaptı. Şimdi CHP'de işler, Özgür Özel'in şiir okuması kadar kötü bir hale geliyor. Gazetecisinden belediye başkanına, internet fenomenlerinden ses sanatçısına, emekli askerlerden foncu köşe yazarlarına kadar herkes Özel'e tabiri caizse ayar veriyor.
Medyanın ve haberin güven krizi
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14.02.2025
Yapılan bir araştırmada, katılımcıların yalnızca yüze 8'i medyaya güvendiğini ifade ederken yüzde 81'i güvenmediğini belirtti. Bu güvensizlik, haber alma ve bilgi edinme kaynaklarının çeşitlenmesine rağmen medyanın itibarını koruyamadığını ortaya koyuyor.
ABD'deki yolsuzluk sarmalı ve Trump 2.0
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12.02.2025
Batılı ülkelerin diğer ülkeleri etki altına almak için kullandığı kalkınma yardımları ABD Kalkınma Ajansı örneğinde olduğu gibi tekrar stratejik açıdan değerlendirilmeli. Batılı değerler olarak dayatılan kurallar sisteminde bu denli yolsuzluğun olması da gözden kaçmamalı. Trump yönetimi ABD kurumlarında daha fazla yolsuzluğu ortaya çıkarmayı planlıyor.