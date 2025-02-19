  • Baba figürü her geçen gün silikleşiyor
    Mehmet Kırtorun/ Yazar
  • Görünmeyen savaş alanı: Patani
    Prof. Dr. İsmail Şahin/ Uluslararası Kriz Araştırmaları
  • 8 Aralık sonrası İran'ın Suriye stratejisi
    Doç. Dr. Serhan Afacan/ Marmara Üniversitesi
  • Trump'ın zorlayıcı ticaret diplomasisi
    Prof. Dr. Ramazan Erdağ/ Eskişehir Osmangazi Üniversite
  • 2025-2028 stratejileri ve istihdamdaki dönüşüm hedefleri
    Zeki Korkutata/ AK Parti Bingöl Milletvekili- Sağlık. A
  • Aşırı sağın temel yakıtı İslamofobi
    Dr. Yılmaz Bulut/ Siyaset Bilimci
Trump, Ukrayna'nın savunulmasında ne kadar belirleyici?
Mehmet Yahya Çiçekli/ Yazar
-
19.02.2025
Yurdunu savunmak ve düşmana teslim olmamak için milli kimlik mefhumu ile pekişmiş iradesi olan, savaşın yorgunluğuna rağmen 3 yılın ardından pes etmemiş bir Ukrayna için ABD'nin askeri desteğini çekmesi savunma kabiliyetlerini akamete bırakacak bir durum değil, ancak sonuç alıcı bir karşı taarruz ihtimalinin zayıflaması -hatta çok zayıflaması- anlamına geliyor.
Sessiz gücün yükselişi
Mehmet Fatih Özerdem /Siyaset Bilimci
-
19.02.2025
MİT'in 2024 yılı faaliyet raporu, Türkiye'nin artık sadece savunma pozisyonunda olmadığının, küresel ve bölgesel oyun kurucu olarak sahada olduğunun bir göstergesidir. Terörle mücadelede nokta operasyonlarla radikal hamleler yapılırken, istihbarat diplomasisi ile uluslararası krizlerde belirleyici rol oynanmıştır. Özellikle Gazze krizi, Türkiye'nin yalnızca bir bölgesel güç değil, küresel vicdanın sesi olma misyonunu da üstlendiğini göstermektedir.
CHP, lovebombing, şaibeli kurultay ve ghosting
Burak Örkün/ Yazar
-
19.02.2025
Özgür Özel Genel Başkan olduğu günden bu yana yeni nesil literatürü kullanırsak Türk seçmenine önce aşırı ilgi, sevgi ve yakınlık gösterme anlamında “lovebombing” sergiledi. Sonra yine onları görmezden gelip sessizliğe gömülerek ya da ortadan kaybolarak “ghosting” yaptı. Şimdi CHP'de işler, Özgür Özel'in şiir okuması kadar kötü bir hale geliyor. Gazetecisinden belediye başkanına, internet fenomenlerinden ses sanatçısına, emekli askerlerden foncu köşe yazarlarına kadar herkes Özel'e tabiri caizse ayar veriyor.
Medyanın ve haberin güven krizi
Doç. Dr. Selman Selim Akyüz/ Selçuk Üniversitesi Kurums
-
14.02.2025
Yapılan bir araştırmada, katılımcıların yalnızca yüze 8'i medyaya güvendiğini ifade ederken yüzde 81'i güvenmediğini belirtti. Bu güvensizlik, haber alma ve bilgi edinme kaynaklarının çeşitlenmesine rağmen medyanın itibarını koruyamadığını ortaya koyuyor.
ABD'deki yolsuzluk sarmalı ve Trump 2.0
Dr. Deniz İstikbal/ Medipol Üniversitesi
-
12.02.2025
Batılı ülkelerin diğer ülkeleri etki altına almak için kullandığı kalkınma yardımları ABD Kalkınma Ajansı örneğinde olduğu gibi tekrar stratejik açıdan değerlendirilmeli. Batılı değerler olarak dayatılan kurallar sisteminde bu denli yolsuzluğun olması da gözden kaçmamalı. Trump yönetimi ABD kurumlarında daha fazla yolsuzluğu ortaya çıkarmayı planlıyor.
12.02.2025
Habur'da "karınca" olmak
Prof. Dr. Mustafa Öztürk / Mardin Artuklu Üniversitesi
Irak Türkiye hattında ‘karınca' işi son zamanlarda bir hayli yaygınlaşmış. Eskiden sadece sınıra yakın Silopi ve Cizreliler bu işi yaparken, halihazırda bütün bölgeye yayılmış. Hatta bazı şehirlerden bunun için hususi otobüsler kaldırılıyor. Bir karınca ayda ortalama 10-15 defa sınırdan girip çıkıyor.
11.02.2025
Donald Trump ve Elon Musk'ın gölgesinde yeni dünya
M. Emin Şimşek/ Yazar
Büyük veri, yapay zekâ ve dijital platformlar siyasetin ve ticaretin en güçlü silahları haline geliyor. Bu yeni çağın nasıl şekilleneceği ise artık yalnızca devletlerin değil, teknoloji devlerinin de kararlarına bağlı.
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Dr. Hacı Mehmet Boyraz/ Medipol Üniversitesi Öğretim Gö
Türkiye, Suriye için neler yaptı?
Suriye'nin 8 Aralık'tan bu yana yakaladığı müspet ivme hız kesmeden devam ediyor. Ülkenin bugünlere ulaşmasında en fazla sorumluluk üstlenen ise komşusu Türkiye oldu. Uzun soluklu krizin ilk anından başlamak üzere tutarlı ve insani bir duruş sergileyen Türkiye'nin Suriye için yaptığı girişimlerin her biri tarih kitaplarına konu olacak nitelikte.
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Mısır, dost ülkeler Türkiye, Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan'la bölgesel işbirliği ile etkisinin sınırlanmasının önüne geçerek sorunlarını aşmaya ve imkânlarını değerlendirmeye doğru bir şekilde yönelmiştir. Geleceğe yürüyüşünde, real-politiği gözardı etmeden, belirleyici dünya sistemi ile kafa kafaya gelmemeye dikkat ederek, küresel ekonomik sistemde yarı-merkez ülke konumuna yükselmeye çalışmaktadır.
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Ahlaklı mıyız ahlakçı mı?
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Yaşadığımız yangın felaketi acısının gelecek nesiller için bir hayra vesile olmasını istiyorsak güvenlik kültürümüzü sorgulamalı ve şu soruyu kendimize sormalıyız: Toplumsal faydayı kendi konforumun önüne koyuyor muyum?
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İstanbul'da bir garip taksicilik sistemi
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İBB, 2025 yılında 2 bin 500 taksinin yollarda hizmet vermesiyle problemlerin büyük ölçüde çözüleceğini söylüyor. Ancak 2022 başından beri toplam 2 bin 916 yeni taksi trafiğe girdi ama problemler aynı şekilde devam ediyor. Zaten halihazırda İstanbul sokaklarında 120 bin araç taksicilik hizmeti veriyor. Yani İstanbul'un taksicilik problemleri aslında İBB'nin dediği gibi taksi sayısından kaynaklanmıyor.
2.02.2025
Çok mu gerçek senin için?
Filiz Zengin/ tv4 Kanal Koordinatörü
31.01.2025
Avrupa'da göçmenler ihtiyaç mı, düşman mı?
Doç. Dr. Bekir Gündoğmuş/USKAM Başkan Yardımcısı
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