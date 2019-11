13 Kasım'da ne oldu?

13 Kasım, ABD’nin Türkiye’ye oyunu yeniden oynayalım, ilişkileri reset edelim çağrısıydı. Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni sayfa açılması Ankara’yı da mutlu eder, ancak kimse unutmasın Türkiye bu yeni sayfada taviz vermesi gereken taraf olmayacak.

Uzun bir süredir Türkiye-ABD ilişkilerinin inişli çıkışlı devam ettiğini bilmeyen yok. Bu çerçevede 13 Kasım’da ne olduğunu hala anlamaya çalışanları ve Ankara-Washington DC ilişkilerinde birdenbire nasıl bu şekilde bir iyileşme niyet beyanının gerçekleştiğini kavramak için hala meraklı gözlerle etrafa bakanları görüyoruz. Aslında Osaka’da gerçekleştirilen G-20 zirvesinde ABD başkanının ikili ilişkilerdeki inişli seyri bir önceki Başkan Obama’ya fatura etmesiyle beraber, ki S-400 parçaları kutu kutu Rusya-Türkiye mesafesini kat ediyordu, ABD’nin Ankara’yı kaybetmemek için çaba göstereceği ortaya çıkmıştı. Yine de pek çoğumuz, inişli-çıkışlı ilişkilerin, iniş ibresine yoğunlaştık. Tabii bu yarı-yanılsamanın temelde üç nedeni var.

İlk neden, diplomasinin değişen niteliğini anlamama inatçılığımızdan geliyor. Oysa bırakın son dönemde yazılanları, postmodernizm yarı-yanılsamalarımızın sübjektif niteliğini yüzümüze vurduğundan beri yani yaklaşık son 30 senedir (Der Derian, On Diplomacy) diplomasinin tek, hakim bir biçimi olmadığını biliyoruz.

Yeni diplomasi biçimleri

Diplomasinin 15. yüzyıldan beri devam eden kurumsallaşmış çerçevesini tek diplomasi biçimi olarak kabul edip bugünün yeni diplomasi biçimlerini, örneğin liderler arasında birebir, yüz yüze gerçekleşen diplomasiyi görmezden gelmek tabii sadece inatçılığımızdan kaynaklanmıyor. İkili ilişkilerde rasyonel ve realpolitik nedenlerle gerçekleştirilen ani dümen kırışların altındaki gerçekçi nedenleri görmek istemeyenler, çünkü görülürse Türkiye’nin bir süredir yürüttüğü dış politikaya dudak bükmek mümkün olmayacak, “Trump şöyle bir lider, o yüzden Erdoğan’ı anlıyor”, “Putin böyle bir lider, o yüzden Erdoğan ile anlaşabiliyor” argümanlarının tek-boyutluluğuna sığınıyorlar. Sözü çok uzatmadan, yeni dönem diplomaside liderler arasında doğrudan hatlar kurulmasına alışmamız gerektiğini, bu hatların sanıldığının aksine kişisel özelliklerin, dostlukların, sempatilerin ötesinde dünya politikasının rasyonel okunmasına dayandığını söyleyelim. ABD başkanı ve Rusya başkanı, Erdoğan’ın kişiliğinde Türkiye’nin önemini tasdik ediyorlar, bazı yabancı gazetecilerin dikkat çektiği üzere Trump kendini kibar davranmaya, Putin gülümseyip espri yapmaya zorluyor çünkü bugünün jeopolitik konjonktüründe Türkiye’yi kaybetmenin ABD-Rusya mücadelesini hızlandıracağını (belki yeni bir Soğuk Savaş), mücadelenin bu yeni aşamasında kim Ankara’yı kaybetmişse yola dezavantajlı başlayacağını üç lider de biliyor. Şimdilik kimse yeni Soğuk Savaş’ın o günlerini görmek istemediğinden ve şimdilik kimse Ankara’nın kalbini tam çalamadığından her inişin bir çıkışı oluyor. En önemlisi Ankara, her inişin bir çıkışla neticelendiğini caydırıcılığının denendiği her yeni sınamada fark ettikçe, masaya daha güvenli, emin oturuyor çünkü elde ettiklerinin sebebinin sadece Asya’dan Akdeniz’e “bir kısrak başı” gibi uzanan coğrafyasından kaynaklanmadığını, güçlenen askeri, ekonomik, siyasi direnç kapasitesinden ve dış politikada çeşitlendirmeyi bedellere rağmen başarıyla sürdüren diplomasisinden kaynaklandığını biliyor.

ABD içindeki siyasi savaş

Türkiye-ABD ilişkileri özelinde inişlere, çıkışlardan daha fazla odaklanmamızın ikinci sebebi, ilk sebebi kadar sübjektif değil. Bu sebep, bir süredir ABD’nin kendi içerisinde süren siyasi savaşla, bu savaşa “Türkiye ile ilişkilerin” eklemlenmesiyle ilgili. Son aylarda Trump ve Trump karşıtlığının basitliğine indirgenmiş bu mücadele ABD’yi neredeyse Perikles’den sonraki Atina’ya döndürdü.