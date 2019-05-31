27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a: Kuklacı aynı kuklalar farklı

27 Mayıs sonrası Türkiye, adeta 2. Dünya Savaşı’nda yenilmiş ve anayasal sistemle vesayet altında tutulan bir ülke statüsüne getirilmeye çalışıldı. Türkiye’nin 27 Mayıs sonrası siyasi tarihi bunu kabul edenlerle buna karşı çıkanların uzun mücadelesinin tarihidir.

Türkiye, 27 Mayıs 1960 darbesiyle başlayan darbe ve vesayet süreciyle son mücadelesini, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsüne karşı gerçekleştirdi. 15 Temmuz darbecilerinin kendilerine 27 Mayıs darbesini örnek aldıkları kamuoyuna yansıdı. 15 Temmuz darbecileri 27 Mayıs darbesi üzerine araştırmalar yapmış, 27 Mayıs hatıralarını okumuş ve kendilerine model almışlardır. Esasen darbe öncesinde yaptıkları yığınak ve kurmaya çalıştıkları koalisyon ve darbenin dış destekçileri bakımından da 27 Mayıs darbesinin, 15 Temmuz darbecileri için bir tür prototip olduğu görülüyor. Bu çok anlaşılabilir bir şey çünkü 27 Mayıs Cumhuriyet Türkiye’sinde demokratik yönetime karşı ilk darbe ve bu bakımdan darbelerin anası niteliğinde. Asıl olarak ise 15 Temmuz darbecileri, Türkiye’nin 27 Mayıs darbesiyle girdiği dış politika yörüngesini korumak istedikleri için 27 Mayıs’ın misyonunu paylaşmaktadır.

Antidemokratik seçenek

Türkiye, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan Soğuk Savaş’ta Sovyet Rusya’nın tehditlerine karşı Batı ittifak şemsiyesinin altına girebilmek ve 25 yıllık tek parti yönetiminin biriken muhalefetine meşru bir kanal açabilmek için çok partili hayata döndü. Çok partili hayatın gerçek bir demokratik hayata dönüşmesi ciddi mücadelelerin, elitlerin uzlaşmasının ve milletin çoğunluğunun demokrasiyi ısrarla istemesinin sonucunda gerçekleşti.

Ancak tek parti yönetiminin katı ve müfrit elitleri demokrasiye geçişi hiçbir zaman hazmedemediler. CHP liderliği ise demokrasiyi hazmedemeyen bu elitlerle kesin olarak yolunu ayırmadı ve onların sertlik yanlısı antidemokratik seçeneklerini ikinci bir yol olarak zihninde ve yedeğinde muhafaza etti. Bu halin hem CHPyi hem de genel siyasi ortamı olumsuz etkilediği ve demokrasinin icap ettirdiği güven ortamını ortadan kaldırdığı birçok örnekten anlaşılabilir.