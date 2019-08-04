7 Ağustos Mutabakatı sonrası Suriye’de Türkiye ve ABD nerede?

Ankara elindeki Fırat’ın doğusuna operasyon opsiyonunu daima hazır tutacak. Belki de bu sebeple uzun bir aradan sonra ilk kez Ankara ve Washington’dan aynı açıklama geldi. Demek ki ABD, mutabakatın nasıl işleyeceğini meraklı gözlerle takip eden Moskova’nın varlığının farkında.

Türkiye, uzun bir süredir güney sınırlarından kendine yönelen tehditleri sınırlarının ötesinde durdurup bertaraf edebilecek güçte olduğunu, bu konuda kararlılığını defalarca vurgulayarak ifade ediyordu. Bu bağlamda son dönemde önemli gelişmeler de yaşandı. Bilindiği gibi Ankara, PYD/PKK’nın Irak’tan kopartılması için bir yandan Pençe Harekatları başarıyla devam ettirilirken, diğer yanda Bağdat ve Erbil ile siyasi ve diplomatik düzeyde Türkiye’nin aleyhine gelişmelere müsaade edilmeyeceğinin garantileneceği bir anlayış birliği geliştirilmeye çalışılıyor.

Rahatsızlığın üç ayağı

Türkiye-Irak yakınlaşmasının, Ankara’nın Erbil’de artan etkisinin ve bu hat üzerinden Suriye’deki PKK/PYD hattının sıkıştırılabilecek olma olasılığının rahatsızlık yarattığını da gördük. Bu rahatsızlık, Ankara Suriye’de Fırat’ın doğusundaki PYD tehdidine son vermek üzere ABD ile sürdürdüğü diplomasinin işlemediği noktada askeri olarak harekete geçmek üzere hazırlıklarını tamamlamasıyla daha da artmıştı. Hatırlanacaktır, Ankara Fırat’ın doğusuna yönelik askerî harekât konusundaki karalılığını son MGK toplantısında resmen ilan etmiş, hatta MGK kararlarında zikredilen “barış koridoru” isminin düzenlenecek operasyonun adı olabileceği basında zikredilmişti. Keza Ankara’da ABD ve Türkiyeli yetkililer arasında güvenli bölge pazarlıkları sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 11. Büyükelçiler Konferansı’nda, Türkiye’nin Pençe Harekatıyla PKK’yı Irak topraklarından söküp atmakta olduğunu söyleyerek “Suriye’de de aynı çıbanbaşını yok etmeye kararlıyız” vurgusunu yapmıştı. Sonuçta Türkiye’nin sınırda kolordu büyüklüğünde bir askeri yığınak yaptığı da sır değil. Ankara’nın sınır ötesi terörle mücadele gücü ve kararlılığından hissedilen rahatsızlığın üç ayağı var.

İlk ayak, ABD’nin Türkiye karşısında ana strateji olarak belirlediği Ankara’nın tehditler aracılığıyla caydırılması stratejisinin artık işlemediğinin bilinmesi. S-400’lerin Ankara tarafından Rusya’dan tedarikinin Amerika’nın tüm çabalarına rağmen gerçekleşmiş olması Amerikan caydırıcılığını Fırat’ın doğusunda konuşlandıran Amerikan askerlerinin etine-kemiğine indirmiş durumda. Üstelik ABD, Türkiye’nin sadece siyasi caydırıcılığının değil S-400’lerin konuşlandırılmasına uygun olarak belirli alanları rakip kuvvetlere kapatma gücünün yani sınır ötesi tek başına hareket edebilme yeteneğinin artığının da farkında. Bu, haritadan ülkeleri bombalayarak silmek istemediği için uluslararası sorunlarla boğuşmak durumunda kaldığını arada Afganistan idi, Kuzey Kore idi kamuoyuna duyuran ABD liderliği için zor bir durum.

ABD’nin rahatsızlığı

İkinci ayak, ABD’nin PYD/PKK sonrası bir stratejiye henüz hazır olmamış olması gerçekliğinin bir yansıması. ABD şu ana kadar PYD gibi küçük revizyonist aktörlerden kendi varlığına sağladıkları meşruiyet dışında pek bir yarar görmedi.