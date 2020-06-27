8372 kez unutmayacağız

Srebrenica Anma Merkezi, soykırımın 25. yılında Srebrenica Soykırımı İnkâr Raporu'nu yayınladı. Rapora göre 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün, Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmiş olması, soykırım inkârının Batı'nın entelektüel sınıfının üst katmanlarında endişe verici yayılımını gösteriyor.

“Tarafımız olmalı. Tarafsızlık kurbanın değil, saldırganın işine yarar. Sessizlik işkenceciyi cesaretlendirir, işkence göreni asla.”

ElieWiesel



Srebrenica (Srebrenitsa) Anma Merkezi’ndeki ofisimin karşısında gösterişli balkonuyla dikkat çeken iki katlı beyaz bir ev var. Temmuz 1995, bu balkonun, ailelerinden koparılmış, tüm eşya ve belgeleri alınmış ve Bosna Sırp Ordusunun Doğu Bosna’da inşa ettiği kitle infaz yerlerinden birine götürülmeyi bekleyen erkeklerle dolu olduğunu hatırlıyorum. İşe giderken, arabadan sık sık bu balkonda kuruması için asılmış çamaşırlar, hatta oyuncaklar görüyorum. Bugün, bu evde konfor içinde yaşayan birileri var.”

11 Temmuz 1995

Srebrenica soykırımının 25. yıldönümü yaklaşırken, Srebrenica Anma Merkezi tarafından geçtiğimiz ay yayınlanan Srebrenica Soykırımı İnkâr Raporu, Anma Merkezi’nin yöneticisi ve aynı zamanda Srebrenica soykırımından sağ kurtulanlardan biri olan Dr. Emir Suljagić’in bu cümleleriyle başlıyor.

Bugün burada, 1995’te soykırım yapılan aynı toprakta, gösterişli balkonu olan iki katlı beyaz evde konfor içinde yaşayan birileri var.

1990’ların başları, dünyada değişim rüzgarları esiyor. Berlin Duvarı artık yok. Orta Avrupa’da komünizm tarihe karışmak üzere. Sovyetler Birliği on beş bağımsız devlete ayrılmış. Birileri bir yerlere, bir şeyleri bahane ederek müdahale ediyor.

Yugoslavya da ölüme sürükleniyor. Ancak, bu kimsenin dikkatini çekmiyor. Çünkü artık stratejik önemi yok. Tito zamanının ünlü değişiyle ‘Altı cumhuriyeti, beş milleti, dört dili, üç dini, iki alfabesi ve bir tek partisi olan’ Yugoslavya ölüyor ama doğal bir ölüm değil bu. Dünya konjonktürü bunu gerektiriyor. Birileri, bazı bilim ve sanat akademilerinde birtakım entelektüellerin köpürttüğü milliyetçi retoriğin ve bu ‘büyük’ retoriği çok beğenen bazı siyasetçilerin kurbanı oluyor ve bu kimsenin dikkatini çekmiyor.

Yugoslavya ölürken ve birileri ‘büyük’ hayallerini gerçek kılmaya niyetlenirken, ‘Köle olmayacağız’ diyen diğerleri bağımsızlığını ilan ediyor. Ve herşey o zaman başlıyor.

Bijeljina saldırısı

Bosna’ya ilk saldırı, 1 Nisan 1991’de kuzeydoğu Bosna kenti Bijeljina saldırısı ile başladı. Eylül 1991’de Kravica-Bratunac yolundaki ağaçlıklardan gelen silah atışıyla, Nedzad Hodziç ve DzemoJusiç öldü. Bu, Podrinje’de Müslümanları nelerin beklediğine dair bir uyarıydı. Ve şiddet kısa zamanda tüm ülkeye yayıldı. 4 Nisan 1992’de ülkenin başkenti Saraybosna abluka altına alındı ve üç buçuk yıl (1280 gün) süren Sırp zulmü... Her şey bittiğinde; 1 milyon kişi ülke içinde göçe zorlanmış, 200 bin Boşnak katledilmiş, 12 bin 500 Boşnak kaybolmuş, evsiz kalan yarım milyondan çok Bosna-Hersek vatandaşı ülkeyi terk etmek zorunda kalmış, 50 bin kadın sistematik tecavüze uğramış ve Osmanlı döneminden kalma 5 bin tarihi eserin yarısı yok edilmişti...

Temmuz 1995, Bosna-Hersek (BH) içerisinde kurulmuş Sırp özerk bölgesinin (BH Sırp Cumhuriyeti) Sırbistan’dan aldığı destekle gerçekleştirmiş olduğu Bosna vahşetinin en korkunç anlarına tanıklık etti ve bir hafta sürdü.

Srebrenica, Bosna içerisinde 1993’te ilan edilen altı adet BM güvenli bölgesinden biriydi ve Hollandalı Barış Gücü Birlikleri tarafından korunması öngörülmüştü. BM ifa etmediği yükümlülükleri almış, güvenli bölgelerini kaderine terk etmişti.

İzole haldeki Srebrenica, civardan gelen mültecilerle iyice şişmiş, açlık, hastalık, kötü beslenme, zatürre, verem kol geziyordu.

Srebrenica bu durumdayken, Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Radovan Karadžić’in emriyle Sırp General Mladić, 6 Temmuz sabahı Srebrenica’yı kurşun yağmuruna tuttu. Gerekçe, kentteki Müslüman kuvvetlerin Sırp topraklarına sızmasına misillemeydi. Böyle bir şey elbette yoktu. 7 Temmuz’da Bosnalı Sırplar, Srebrenica’daki Hollanda askeri gözlem noktalarından birine saldırıp Hollanda askerlerinden bazılarını rehin aldı ve uluslararası topluluk, rehineleri bahane ederek hiçbir önleme girişiminde bulunmadı. Srebrenica kurban edilecekti. Müslümandılar nihayetinde.

Deliller yok edildi

11 Temmuz’da Ratko Mladić kente girdi ve kameralara ‘Türklerden intikam almanın vakti geldi!’ diyerek kenti Sırplara hediye ettiğini söyledi. 11-16 Temmuz arasındaki bir hafta içinde sivil katliamları yapıldı ve 75 yaş altı ve 12 yaş üstü 8 bin 372 Müslüman Boşnak erkek öldürüldü, 25 binden fazla kadın, çocuk ve yaşlı zorla bölgeden çıkarıldı.

17 Temmuz’a gelindiğinde tüm toplu mezarlar kapatılmıştı. Kurbanlar gömülmüş, mezardan çıkarılmış ve yeniden gömülmüştü. Deliller yok edilmiş, soykırımın inkârı, soykırımın kendisi ile eşzamanlı olarak başlamıştı.

Bosna’daki tek soykırım Srebrenica’da yapılan soykırım değildi şüphesiz, ama en büyüğüydü. Sırplar, savaş boyunca ülkenin hemen her yerinde soykırımlar gerçekleştirdi. Özellikle Drina Nehri havzası olan Podrinje bölgesinin Müslüman unsurlardan temizlenmesi baştan beri planlanmıştı. Savaş öncesi Müslüman nüfus yoğunluklu Podrinje kentlerinin birçoğunda savaştan sonra tek bir Müslüman kalmamıştı. Goražde, çok büyük kayıplarla son anda kurtarılmış, Bratunac, Foča, Čajniče, Višegrad, Vlasenica, Rogatica, Zvornik, Bijeljina gibi kentler ise neredeyse tamamen Sırplaştırılmıştı. Prijedor, SanskiMost, Ključ arasındaki Batı Bosna, yani Krajina bölgesi, Banja Luka ile en yoğun Boşnak soykırımının yaşandığı bölgelerdi. Saraybosna başta olmak üzere Orta Bosna kentleri, Mostar başta olmak üzere Hersek bölgesi kentleri de soykırımdan nasibini almıştı. Soykırım yaşayan tek kent Srebrenica değildi şüphesiz, ama en yoğunu, en büyüğü ve en vahşisi Srebrenica’ydı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) bir hafta süren Srebrenica katliamını Ağustos 2009’da bir ‘soykırım’ olarak tanıdı. Ve BH Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Radovan Karadžić’i ve Sırp ordusunun generali Ratko Mladić’i Srebrenica’daki soykırımdan suçlu buldu. Her ikisi de yıllarca BH Sırp Cumhuriyeti ve Sırbistan’da saklandıktan sonra yakalandı ve ömür boyu hapse mahkûm edildiler.

Soykırımı İnkâr Raporu

Bunlar, hepimizin bildiği gerçekler. Srebrenica soykırımı ile ilgili bilmediğimiz şey ise, Lahey Uluslararası Adalet Divanı ve Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin, 1995 yılında Srebrenica’da gerçekleşen olayların bir soykırım olduğunu kabul etmesi vebaşta dönemin Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milošević (Uluslararası mahkemeler onu suçlu bulmasına rağmen, Sırbistan’ı soykırımdan sorumlu tutmadı.), BH Sırp Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Radovan Karadžić ve Sırp ordusunun generali Ratko Mladić’i yargılayıp mahkûm etmesine rağmen, 1995 soykırım faillerinin devasa fonlar, büyük emekler ve uluslararası destekler kullanarak sinsice yürütmekte olduğu inkâr faaliyetleri. İşte bu inkâr faaliyetlerini, inkâr faaliyetlerinde kullanılan söylem ve argümanları, yeniden yazılmaya çalışılan savaş ve soykırım tarihini Srebrenica Anma Merkezinin Srebrenica Soykırımı İnkâr Raporu’ndan öğreniyoruz.

Srebrenica soykırımı ile ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak, soykırımı gerçekleştiren güçlerle yüzleşmek ve soykırım tarihini revizyonistçilerden ve inkârcılardan korumak amacıyla 2000 yılında Srebrenica-Potočari’de kurulan Srebrenica Anma Merkezi, geçtiğimiz Mayıs ayında Srebrenica Soykırımı İnkâr Raporu’nu yayınladı.

Konunun uzmanı on kişinin titiz çalışmaları sonucu hazırlanan Srebrenica Soykırımı İnkâr Raporu, soykırım inkârcılarının kullandıkları argümanları ifşa etmekte ve hem Bosna-Hersek aktörlerine hem de uluslararası aktörlere soykırımın inkârı ile mücadelenin yollarına ilişkin önerilerde bulunmakta.

Srebrenica Soykırımı İnkâr Raporu’nda belirtildiği gibi, Temmuz 1995’te Srebrenica’da son derece bilinçli, planlı, niyetli ve sistematik bir soykırım gerçekleştirildiğine dair inkâr edilemez onca delile ve uluslararası mahkemelerin kararlarına rağmen, Sırbistan’da, BH Sırp Cumhuriyeti’nde ve bazı uluslararası çevrelerde Srebrenica’da bir soykırım olduğu gerçeğinin inkârına yönelik yoğun çalışmalar yürütülmekte.

Bosna’da 1992-95 yılları arasında yaşananların yeni nesillerce bilinmemesi amacıyla uluslararası toplumun Barış İnşa Süreci adı altında yürütmekte olduğu çalışmalar ve gene uluslararası toplumun müdahalesiyle Bosna Savaşı hiç olmamış gibi okul müfredatlarında yer almaması Bosna’da yaşanan vahşeti inkâr etmenin başka bir veçhesi. Müstakil bir makaleyi hak eden bu sessiz inkâr çabalarına burada bu kadar değinmekle yetinelim...

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