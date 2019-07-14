ABD, S-400 oyununu nasıl kaybetti?

ABD-Türkiye jeopolitik kopuşu bir yol ayrımında. ABD’nin Türkiye’yi Kongre üzerinden yasa tasarıları ile cezalandırmaya çalışması akıllıca bir strateji değildir ve asla olmayacaktır. Bu aslında, Türkiye’yi Rusya’nın yanına itecek stratejik bir hata bile olabilir.

Rusya yapımı hava füzesi savunma sistemi S-400’lerin Türkiye’ye ilk teslimatının başlamasının ardından, ABD Türkiye’ye karşı oynadığı oyunu kaybetmiş görünüyor. Bunun birçok sebebi bulunuyor.

İlk olarak, Türkiye ABD’nin karşı çıkmasına rağmen Rusya’dan stratejik bir silah platformu alan ilk NATO ülkesi oldu. ABD Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Kongre de dahil olmak üzere birçok kurum, iki yılı aşkın bir süredir Türkiye’nin S-400 alımını çeşitli yollarla engellemeye çalışıyordu. NATO’nun Rusya tehdidini yeniden tanımladığı bir dönemde Türkiye bir NATO üyesi olarak ulusal güvenlik çıkarlarını karşılamak amacıyla Rusya ile stratejik bir anlaşma yaptı. Rusya ise, stratejik bir savunma sistemi ile NATO’nun savunma pazarına girerek önemli bir hamleye imza attı.

Öte yandan, 1952’den beri NATO’nun parçası olmasına rağmen Ankara, NATO’nun güvenlik ve savunma gereksinimlerine uymadığı bilinen Rus S-400 sistemleri üzerinde ısrarcı olarak Moskova ile güvenlik ve savunma bağlarını güçlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Rusya ile beraber çalışıp savunma işbirliğini güçlendireceğinin defalarca altını çizdi ve Türkiye’nin S-500 hava füzesi savunma füzelerini de alacağını belirtti. Anlaşılan o ki, Türkiye S-400 sistemleri ile yetinmeyecek ve Moskova ile savunma iş birliğini artırmayı tercih edecek. Nitekim Pentagon’un Türkiye’nin F-35 programından çıkarılacağını duyurmasının hemen ardından Rus Başbakan Yardımcısı Türkiye’ye SU-35 savaş uçağını satabileceğini duyurdu.

Yaptırım riski

Üçüncü nokta ise daha riskli görünüyor. S-400 sistemlerinin temin edilişinin Türkiye için yaptırım riskini tetiklediği ortaya çıkmış durumdadır. Ancak zamanlama konusunda hali hazırda bir belirsizlik söz konusudur. Öte yandan, teslim alınan S-400 sistemlerinin etkili bir şekilde kullanılması ve aktif hale getirilmesi için, Ankara’nın Rusya ile savunma alışverişine devam etmesi gerekmektedir. Bu durumun, Türkiye için CAATSA yaptırımlarının hızlanmasına sebep olması da olasıdır. Başkan Trump’ın seçenekleri, her ne kadar Türkiye’yi sert yaptırımlara tabi tutmamak istese de CAATSA’nın hukuki çerçevesi bağlamında kısıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Kongre ise her iki partiden gelen yoğun bir destekle, sonunda Amerika’ya karşı Türkiye’nin de karşı hamlelerini içerecek bir tırmanma sürecinin başlamasına vesile olabilir. Amerikan kurumlarının Türkiye’ye karşı olan tutumları dikkate alındığında, Başkan Trump da kendi pozisyonunu yakında değiştirmek zorunda bırakılacak ve bu durum Türkiye tarafından verilecek olası yanıtlara yol açarak Türkiye-ABD ilişkilerindeki politik anlaşmazlığı daha da derinleştirebilecektir.

Jeopolitik vizyon

ABD’nin ilk tepkisinden dolayı, Ankara, şu anda yalnızca F-35 sistemlerinin Türkiye’ye teslimatının iptali ile değil, içinde 10 tanesinin F-35 yapım aşamasına aktif bir şekilde destek verdiği Türk savunma şirketlerinin de çıkarılmasına sebep olacak ciddi bir tehlike ile karşı karşıyadır. Ankara, Türkiye’nin jeopolitik vizyonunun değişmediğinin altını çizse de ABD-Türkiye ilişkilerindeki jeopolitik kopuşun sebebinin yalnızca Ankara’nın mevcut S-400 kararı olmadığını herkes biliyor. Jeopolitik kopuş daha derinlerde. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’nın S-400 hamlesini Türkiye’nin tarihte imzaladığı en önemli savunma anlaşmalarından biri olarak tanımladı. Bu yüzden, Türkiye’nin S-400 sistemleri ile ilgili stratejik tercihinin mahiyeti ve muhtemel sonuçlarının yüzeyde göründüğünden daha derin olduğunu söylemek mümkün.

Peki ABD yönetimi nerede hata yaptı da Türkiye’ye yönelik S-400 oyununu kaybetti?