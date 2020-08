ABD-SDG Petrol Anlaşması: Gasptan çok daha fazlası

Kadın insandır erkek insanoğlu

08.08.2020

İnsanın tekamülüne dair her çaba, her katkı, nereden ve kimden gelirse gelsin kutsaldır. Peşin hükümlerin güvenli çeperlerine aldırmadan ‘hikmet yitiğimizdir' şiarı ile insanı kıyıcılıktan, zorbalıktan, zulümden kurtaracak her adım hürmete layıktır.