ABD-İran çekişmesi ve asimetrik gerilim

ABD, İran’ı elden geldiğince baskılayarak yıpratma amacında, İran ise ekonomik, siyasi ve elbette toplumsal anlamda gardı düşmeden dişini gösterme uğraşında. Ez cümle İran “Ben yanarsam bölge de yanar ve dünya bundan azade kalamaz” diyor. Bölgedeki gidişatın vahametini en iyi gören iki ülke ise Türkiye ve Irak.

ABD- İran ilişkileri, 1979 yılında İran İslam Cumhuriyeti’nin kurulmasından günümüze kadar hasmane olageldi. 1979 devrimi ABD’yi Ortadoğu’daki bazı ezberlerini ve stratejik yatırımlarını gözden geçirmek zorunda bıraktığı gibi İran’ı da sürekli bir uluslararası baskı ve kuşatmanın nesnesi haline getirdi.

80’lerle gelen husumet

Ayetullah Humeyni yanlısı bir grup devrimcinin, ülkenin seçilmiş başbakanı Muhammed Musaddık’ın 1953 yılında ABD marifetiyle alaşağı edilmesinin ve yine ABD’nin devrik şaha verdiği düşünülen koşulsuz desteğin intikamını almak için devrimin hemen akabinde 4 Kasım 1979’da ABD’nin Tahran büyükelçiliğini basarak 52 Amerikalıyı bir yılı aşkın süre esir alması ilişkilerde dönüm noktası oldu. Bu hadise, yalnızca iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri bitirmekle kalmadı aynı zamanda ABD’deki belirli askeri ve siyasi karar alıcıları İran’daki yeni rejime karşı sonu gelmez bir öfke sarmalına soktu. Nitekim bu öfke vahim sonuçlar doğurmakta gecikmedi. Carter başkanlığındaki ABD, Nisan 1980’de esir vatandaşlarını kurtarmak için Kartal Pençesi Harekatı’nı düzenledi ama bu girişim sekiz Amerikan askeri personelinin ve bir İranlı sivilin yaşamına mal olarak akim kaldı. Sonrasında İran, ABD’nin Beyrut’taki büyükelçiliğine ve üssüne 1983 yılında düzenlenen ve birçok hayata mal olan saldırılardan sorumlu tutulurken ABD, 1988 yılında bir İran yolcu uçağını vurarak 290 sivili öldürdü. Tahran-Dubai seferini yapan İranair’e ait bu sivil uçak, güya saldırı hazırlığındaki bir savaş uçağı sanıldığı iddiasıyla Hürmüz Boğazı üzerinde düşürülmüş ve uçakta bulunan 66’sı çocuk 290 kişi öldürülmüştü. Muhtelif araştırma ve belgesellere konu olan bu olayın mahiyetini, füzeyi fırlatan Vincennes savaş gemisi personelinin ülkelerinde kahraman gibi karşılanması ve dönemin ABD Başkan Yardımcısı Bush’un bu ifadeleri gözler önüne sermişti: “Olgular ne olursa olsun, kesinlikle ABD adına özür dilemeyeceğim”. ABD’nin olaya ilişkin “derin bir üzüntü” duyması için konunun Uluslararası Adalet Divanı’na taşınmasını ve 1996 yılında bir anlaşmaya varılmasını beklemek gerekecekti. Özetle, 1980’ler ABD ile İran’ı hasım haline getirdi ve bu husumet hiçbir zaman kalıcı anlamda sona ermedi.

Tehlikeli olağanlık

2019 yılı itibariyle ABD-İran geriliminin yörüngesi ve bunun bölgesel ve küresel düzlemlerde ihdas ettiği sorunların mahiyeti pek de değişmiş görünmüyor. 12 Mayıs 2018’de Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Umman Körfezi’nde bulunan Füceyre Lima’ında dört ticari yük gemisi saldırıya uğradı. ABD ve bölgesel müttefiklerinin sorumlu olarak İran’ı işaret ettiği bu olaydan iki gün sonra ülkenin Devrim Rehberi Ali Hameney çıktı ve “ABD ile müzakere de olmayacak savaş da” dedi. Ancak gelişmeler hızını kesmedi. 12 Haziran’da Suudi Arabistan’ın Yemen’e 170 km mesafedeki Abha Havalimanı’na füze saldırısı düzenlendi ve Husiler’in üstlendiği bu olayda da aynı parmaklar İran’ı gösterdi. 13 Haziran’da yine Umman Körfezi’nde, biri Marshall Adaları bandralı olup BAE’den Tayvan’a diğeri ise Panama badralı olup Sudi Arabistan’dan Singapur’a giden iki tanker saldırıya uğradı. Japon Başbakan Shinzo Abe’nin ABD-İran gerilimini azaltmaya dönük arabuluculuk girişimleri kapsamında Tahran’da en üst düzeyde görüşmeler gerçekleştirdiği anlarda gelen saldırıda da İran aynı aktörlerce olağan şüpheli olarak gösterildi. 20 Haziran Perşembe günü ABD’ye ait bir İHA Basra Körfezi’nden düşürdüğünde ise hiç kimsenin bir yeri işaret etmesine gerek yoktu.