Almanlar Siyonist baskıya boyun eğecek mi?

Garaudy'nin kitapları 1960'lı yıllar ile 1980'li yıllar arasında Almanya'da 500 binden fazla sattığı için "Uzun bir aradan sonra Almanya Garaudy'yi yeniden keşfediyor!" diye sevincimden uçacak hâle gelmiştim ki Siyasî Siyonistlerin, Fransa'da olduğu gibi Almanya'da da hem dağıtım şirketlerini hem de yayınevini tehdide başladıkları haberiyle öfkeden çılgına döndüm.

Siyasî Siyonistler, her türlü hile, yalan ve şantajla Roger Garaudy'nin "İsrail, Mitler ve Terör/İsrail Siyasetinin Dayandığı Efsaneler" kitabını bütün Avrupa'da yasaklattılar. Bu kadarla yetinmeyip yayınevlerini tehdit ederek diğer eserlerinin yayımlanmasını da fiilen durdular.

"İsrail, Mitler ve Terör" kitabı niçin yasaklatıldı bilir misiniz? Çünkü bu kitap, Siyasî Siyonistlerin bütün yalanlarını, bütün iftiralarını, bütün sahtekârlıklarını, bütün kirli çamaşırlarını ortaya koydu da ondan. Garaudy, "İsrail, Mitler ve Terör" kitabında hiçbir kitabında uygulamadığı bir metoda başvurdu. Yazdığı hemen hemen her paragrafın sonuna "Kaynak:" diyerek o bilgiyi nereden aldığını delilli ispatlı olarak ortaya koydu.

17 milyon Slav katledildi

Garaudy, bu kitabında özetle şunları sordu ve cevaplandırdı: "İkinci Dünya Savaşı'nda 50 milyon insan öldü. Hitler'in ölümüne sebep olduğu kimseler arasında Yahudilerden çok daha fazla başka milletlerden öldürülenler oldu. Meselâ 17 milyon Slav katledildi. Yahudilerden çok daha fazla sayıda Roman denilen ve Çingene olarak horlanan insanlar öldürüldü. Onlar insan değil de sadece siz Yahudiler mi insansınız? Altı milyon Yahudi öldürüldü diye bir yalan uydurdunuz. Sonunda bunun çok abartılmış bir yalan olduğu apaçık ortaya çıktı. İlmî araştırmalarla gerçek rakam düşü düşe 1,5 milyona indi. Öyleyken hâlâ 'altı milyon Yahudi öldürüldü' masalını sürekli tekrarlıyorsunuz. Neden? Bütün dünya insanlarını kendinize acındırmak için. Neden? Amerika'nın sömürgesi hâline gelen Almanya'dan tazminat almak için. Neden? Filistinli masum insanların evlerine, arazilerine keyfinizce el koyabilmek için ve Filistinleri acımasızca öldürebilmek için!"

İnkârcı iftirası

Avrupa'nın ve Amerika'nın hemen hemen bütün basın ve yayın organları Siyasî Siyonistlerin kontrolünde olduğu için Roger Garaudy'ye şu alçakça iftirayı attılar: "Soy kırım inkârcısı!" Dünyada bu kadar utanmazca, bu kadar ahlâksızca, bu kadar aşağılık iftira sayısı çok azdır. Roger Garaudy açıkça şunu haykırır o kitabında: "Haksız yere tek bir Yahudi bile öldürülse, bu bir insanlık suçudur ve affı yoktur! Ey Siyasî Siyonistler, başka milletlerden ölenlerin sayısı yanında sizden öldürülenler devede kulak kalır. Fakat siz, sadece Yahudiler öldürülmüş gibi, 'Biz öldürüldük, bize soykırım yapıldı!' diyerek dünyaya bu yalanı yayıyorsunuz. Büyük paralar vererek yazdırdığınız sayısız kitap, roman, film, tiyatro eseri ve her bir şeyinizle kendinizi kurban gösteriyorsunuz!"

Antisemit ilan edildi

O iftirayla yetinmeyen Siyasî Siyonistler, Garaudy'yi hiç utanmadan "Yahudi düşmanı/antisemit" olarak da ilân ettiler. Hâlbuki Garaudy'nin büyük sanatçı Yehudi Menuhin başta olmak üzere birçok Yahudi dostu, haham arkadaşı vardır. Garaudy Yahudilerle ilgili olarak şu üç ayrımı yapar: Normal Yahudi; Siyonist Yahudi (bunlar mistik Yahudilerdir) ve Siyasî Siyonistler. İşte Garaudy, İsrail'in başında olan bu cellât Siyasî Siyonistlerin düşmanıdır. Çünkü Siyasî Siyonistler, sadece Filistinlilerin değil, bütün insanlığın düşmanıdır. Siyasî Siyonistler Filistinlilere yetmiş yıldan fazladır kan kusturuyor.

Hem din felsefesi profesörü hem de yayıncı olan dostum Ecevit Polat, Almanya'da, "Unutulan Filozof Garaudy" adıyla bir kitap yazdı ve çok sattı. Ardından Garaudy'nin kızından kendisine alıverdiğim yayın izniyle Garaudy'nin "20. Yüzyılın Biyografisi/Garaudy'nin Felsefî Vasiyeti", "Avrupa'da İslâm (Endülüs'te İslâm)" gibi kitaplarını yayımladı. Alman felsefe geleneği hâlâ çok diri ve çok canlı olmalı ki "20. Yüzyılın Biyografisi" en çok satan kitaplar arasında yer aldı (Ecevit Polat, Garaudy'nin adıyla yedi kitap yayınladı ve hepsi de şükür çok satıyor).

Ben o kitabın ve diğerlerinin çok sattığını duyunca, Garaudy'nin kitapları 1960'lı yıllar ile 1980'li yıllar arasında Almanya'da 500 bin den fazla sattığı için "Uzun bir aradan sonra Almanya Garaudy'yi yeniden keşfediyor!" diye sevincimden uçacak hâle gelmiştim ki Siyasî Siyonistlerin, Fransa'da olduğu gibi Almanya'da da hem dağıtım şirketlerini hem de yayınevini tehdide başladıkları haberiyle öfkeden çılgına döndüm.

Herkes bu hakikati bilsin: Filistin topraklarını kana bulamaya devam eden Siyasî Siyonistlerin zulmü ve katliamının benzeri dünyada az görülmüştür.

Garaudy'nin dünya insanlığına gösterdiği şu tüyler ürpertici soykırım gerçeğine bakalım. Bu soykırımı yapanlar, İngilizler, Fransızlar, İspanyollar ve Portekizlilerdi: "Amerika kıtasının 80 milyonluk nüfusunun 60 milyonu Avrupalılar tarafından imha edilmiştir; geriye kalan 20 milyon da ağır işler ve silâhlardan daha güçlü olan salgınlar yüzünden kırılmıştır. Afrika'dan Amerika kıtasına on ilâ yirmi milyon köle sevk edilmiştir. Köle tüccarları bir esiri yakalayabilmek için on kişiyi öldürmek zorunda kaldıklarına göre, bu 'köle ticareti' Afrika'ya 100 ilâ 200 milyon cana mal olmuştur." (İsrail, Mitler ve Terör, s. 168, Timaş Yayınları)

Kendi cinayetlerini unutturmak istediler

Garaudy'ye kulak verelim: "Yahudi soykırımı masalı, herkesin işine geliyordu. Çünkü bundan 'Tarihin en büyük soykırımı!' diye bahsetmek, Batılı sömürgeciler için Amerika yerlilerinin toplu kırımı ve Afrikalı kölelerin ticareti gibi kendi cinayetlerini unutturmak; Stalin içinse, vahşi zulümlerinin üzerine sünger çekmek demekti." (Aynı eser, s. 169)

Şu İngilizlere bakın: Hindistan'a kumaş satabilmek için on binlerce dokumacı ustasının başparmağını hiç acımadan vahşice kestiler; sayısız Hindu ve Müslümanı öldürdüler. Afyon uyuşturucusunu kabul etmeyen ve halkını o uyuşturucudan korumak isteyen Çin devletine karşı Fransızlarla işbirliği yaparak savaş açtılar, mağlup ettiler ve Çinlileri uyuşturucu almaya mecbur bıraktılar! İngilizlerin dünyanın dört bir yanında, bilhassa da Afrika kıtasında yaptıkları canilikleri, katliamları ve zulümleri saya saya bitiremezsiniz.

Fransızlar da öyledir. Bırakın diğer Afrika ülkelerinde işledikleri cinayetleri (hâlâ da işlemeye devam ediyorlar) sırf Cezayir'de bir milyon Müslümanın kanına girmişlerdir! İspanyolların Amerika kıtasındaki katliamlarını okusanız yüreğiniz dayanmaz (bkz. Bartolomé de Las Casas, Kızılderililer Nasıl Yok Edildi, Şule Yayınları).

ABD ise, vahşet ve cinayette İngilizlerin yerini alan tam bir haydut devlettir. İşlediği cinayetler ve katliamlar saymakla bitiremezsiniz. Hiroşima ve Nagazaki şehirlerinin çoluk çocuk, kadın erkek, yaşlı ve bebek demeden bütün masum insanları üzerine canavarca atom bombası atabilen bir ülkedir ABD. Vietnam'da yaptığı zulümleri bilen insan, insanlığından utanır. Irak'a önce ambargo koyarak bir milyondan fazla bebeğin ölümüne sebep olmuş, ardından da koca ülkeyi harabeye çevirmiştir. Afganistan'daki cinayetlerini Afganlılardan dinleseniz, yüreğiniz parçalanır. ABD, Siyonist İsrail'in cinayetlerinin de ortak sorumlusudur. ABD'nin Güney Amerika'daki cinayetlerini bilseniz mideniz kaldırmaz. Türkiye'mizde de daha önce darbeler yaptırtan, son olarak 15 Temmuz'da onca şehit vermemize sebep olan ve şimdilerde de PKK'nın arkasında duran ve Yunan palikaryasını üzerimize saldırtan yine ABD'dir.

Kısacası, Almanların, Siyasî Siyonistlerin Garaudy konusundaki baskılarına, tehditlerine, şantajlarına asla boyun eğmemeleri gerekir. O yüzden Garaudy'ye atılan iftiraların içyüzünü görmelerini, Siyasî Siyonistlere teslim olmamalarını dilerim. Hegel hakkında, "Hegel, yüzyılımızın çözmekte olduğu bir problem ortaya koydu" cümlesiyle başlayan müthiş ve çok kapsamlı, büyük boy, 500 sayfalık bir inceleme yazmış olan Garaudy'nin susturulmasına izin vermemeli Almanlar! Çağımızın en büyük düşünürlerinden ve eylem adamlarından olan, yüreği insan sevgisiyle dolu, insanlığın huzur ve barışı için çırpınmış olan Roger Garaudy'ye sahip çıkmalı!

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