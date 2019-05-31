Avrupa aşırı sağı tasfiye ediliyor

Avrupa, aşırı sağına bir yere kadar büyüme müsaadesi verdi. Ancak imajı kendisinden daha kıymetli ve büyük olan Avrupa, orta vadede aşırı sağcı partilerin hükümferma oldukları bir kıta olarak anılmaya razı olmayacak dinamikler tarafından yönetiliyor. Avrupa daha sağ bir sürece daha merkez bir vitrinle giriyor.

2000 yılının Şubat ayında Avusturya’da kurulan koalisyon hükumeti, Avrupa’nın milenyumu tatsız karşılamasına sebep oldu. Hıristiyan-Demokrat ÖVP ile aşırı sağcı FPÖ koalisyon kurmuş, hükumetin bakanlıkları iki parti arasında eşit olarak dağıtılmıştı. Aşırı sağın, üstelik Avusturya gibi Nazi geçmişi ve sabıkası olan bir ülkenin başına geçmesi büyük reaksiyon ile karşılandı. İsrail Viyana’daki büyükelçisini çekti, Avrupa Birliği’nin kurumları panik haline peş peşe açıklamalar yaptı. İş o raddeye vardı ki, AB üyesi bazı ülkeler vatandaşlarına Avusturya’ya gitmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Avusturya zaten henüz birkaç senelik Avrupa Birliği üyesiydi ve Birlik üyesi ülkeler başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun ortaya koyduğu yoğun baskıya dayanamadı. Cumhurbaşkanı Thomas Klestil’in de katkılarıyla hükumet istifa etti. Avusturya siyaseti aşırı sağ bir koalisyon ortağını taşıyamadı; zira tarihsel yükleri tahammül edilemez ağırlıktaydı.

‘Viyana İstanbul olmayacak’

Koalisyondan ayrıldıktan sonra Haider’in ne yapacağı merak konusu oldu. Zira partisi birbirine girmiş, özellikle finans konularında büyük tartışmalar yaşanır hale gelmişti. FPÖ’nün, Muammer Kaddafi ve Saddam Hüseyin gibi sistem dışı oryantal aktörler tarafından finanse edildiği bilinmekteydi. Bilinmeyen ise, bu finansmanın ne ölçüde olduğuydu. Haider, koalisyondan çekilmek zorunda bırakılan partisinin isminin çok yıprandığını ve parti içinde hareketi sabote eden kimseler olduğunu öne sürerek, partinin önde gelen isimleri ile partiden ayrıldı ve BZÖ adında yeni bir parti kurdu. Bu hareket kamuoyunda şok etkisi yarattı, zira Haider, II. Dünya Savaşı sonrası Avusturya’da aşırı sağ siyaseti yeniden arenaya çıkaran adamdı. 1956 yılında Sosyal Demokratlar ve Hıristiyan Demokratlar arasında bir denge unsuru olarak kurulmuş olan ve liberal politikaların sözcüsü olması öngörülen FPÖ, Haider’in partiyi ele geçirmesiyle birlikte aşırı sağ bir partiye dönüşmüştü. Haider partisini terk ederken, petrolden gelen paraları son kuruşuna kadar yanına almayı ihmal etmedi. FPÖ büyük bir krizdeydi. Partiyi bu krizden çıkarmak mümkün gözükmüyordu, zira FPÖ siyasetini var eden hemen hemen bütün isimler BZÖ’ye geçmişti. Bu hengamede Viyana sokaklarını mavi gözlü, yakışıklı, genç bir adamın afişleri kaplamaya başladı. “Viyana İstanbul olmayacak”, “Müezzin yerine çan”, “Önce vatan” gibi sloganların yazılı olduğu bu afişler yeni bir aktörün siyaset sahnesine çıktığını haber vermekteydi. Bir diş teknisyeni Olan Heinz Christian Strache, partisinin Viyana İl Başkanlığı’nı üstlenmişti. Bu makam Avusturya siyasetinde bir numara olmadan önceki parlatma makamı olarak kullanılmaktaydı. Derken çok fazla zaman geçmedi ve Strache, belli bir tanınırlık seviyesine ulaştıktan sonra partisinin başına geçti. İyi bir aile babası imajı ile sahneye çıkan Strache, aynı zamanda ateşli bir hatipti. Büyük mitinglerden ziyade pazar yerlerinde toplanan küçük topluluklara hitap etmekteydi. Pek çok insanla bire bir ilişkiye girmekte, yol ortasında durup sohbet etmekteydi. Buna karşın Haider bir pop star gibiydi. Haider ile direkt ilişkiye girmek Strache’ye oranla çok daha zordu. FPÖ’nün çiçeği burnunda lideri yakaladığı bu hava ile BZÖ’yü bitirdi. Haider kendi açtığı alandan sürüldü ve bu alana Strache oturdu. BZÖ, ancak Haider’in memleketi Kärnten’da siyasal varlığını sürdüren bir harekete dönüştü.

Haider’in akçeli işleri

Strache, siyasal olarak kendisini var eden Haider’i bitirirken, Haider’in akçeli işlerini ve lüks yaşamını sürekli gündemde tuttu. Buna karşın kendisi bu taraklarda bezi olmayan, mütevazi aile babası imajı ile Haider’in seçmenini kendi hanesine kazanmasını bildi. Haider’in partisi sabun köpüğü gibi eriyip yok olurken, Strache partisini günden güne büyüttü. 2016 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde FPÖ adayı Hofer cumhurbaşkanlığını kıl payı kaçırdı. 2018 yılına gelindiğinde ise Strache artık koalisyon ortağı idi. Haider’in 18 yıl önce başaramadığını Strache başarmış ve koalisyonun ruhunu belirleyen ortak olarak hükumete girmişti.