Okul dışı öğrenme ortamı olarak müzeler

Tarihiyle, kültürüyle ve kimliğiyle daha derin bir temas kurdukça demokrasi tecrübemiz de kök salacaktır. Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ile Adnan Menderes Demokrasi Okulu Projesi, ülkemizin demokrasi yolculuğunu; karşılaştığı engelleri, yaşadığı büyük kırılmaları ve her sarsıntının ardından ortaya koyduğu toparlanma kudretini birlikte düşünmeye açmaktadır.

Prof. Dr. Yusuf Tekin/Millî Eğitim Bakanı

Günümüzde eğitimin sadece okullarla sınırlı olmadığı, okul dışı öğrenme ortamlarının hem akademik hem de kültürel gelişim bakımından önem taşıdığı hemen her çevre tarafından kabul edilmiş durumdadır. Öğrenmeye kültür ve sanat vasıtasıyla derinlik kazandırmak denildiğinde ise akla gelen mekânlar arasında müzelerin ayrı bir yeri bulunduğunu görüyoruz. Zamanın iz düşümlerini bünyesinde toplayan müze, insan eliyle üretilsin üretilmesin, içinde barındırdığı tüm eserleri sanat niyetiyle yapılmasa da sanata dönüştürür. Bu yönüyle kimi durumlarda gerçek hayattan daha gerçek, etkileyici ve sarsıcı gücüyle bizi bize anlatır ve yalnızca anlatma açığımızı değil, kendimizi anlama ihtiyacımızı da giderir.

Müze gezme zevkini öğrenenler ise kitapların sayfalarını her defasında ilgi, umut ve hayretle aralar. Kültürel mirastan ayrı ele alınması imkânsız olan her müze, geçmişin yansımasını taşıyan bir mekân olmanın ötesinde, geleceğin eğitim ve bilim dünyasına ışık tutacak bir merkez olarak da değerlendirilmelidir. Ancak bunun için gezenlerin, objelere bakmanın ötesine geçip görme ufkuna yönelmesi gerekir. Bu açıdan hep muhafaza etmekle anlam kazanan müzelerin "objeleri, fikirleri ve inançları birleştirerek anlamların yaratılması, korunması ve yayılmasında en güçlü semiyotik aygıt" şeklinde tanımlanması gayet yerindedir.

Müzelerin sunduğu imkânlar

Kendine mahsus kuralları, kıstasları ve sınıflandırmalarıyla objeleri tarihin muhafazası altına alan müzelerin belli bir plan çerçevesinde toplumsal ve siyasi hafızamızın yeni nesillerle buluşturulması bakımından değerli olduğunu biliyoruz. Odaklanıldığında rahatlıkla toplumsal tarihle güçlü bir bağ kurmanın olmazsa olmaz mekânlarından biri hâline gelebilir. Mesela şehirlerimizin eğitim ve kültür mirasını yansıtan belge ve objelerin bulunduğu Maarif Müzeleri geçmişin eğitim ortamlarını günümüze taşıyarak öğrencilerimiz ve bizler için derinlikli bir okul dışı öğrenme alanı sunmaktadır. Çünkü her nesne ait olduğu döneme açılan bir görme biçimidir; biz orda olmasak bile, onlar bizde yaşamaya devam etmektedir.

Geçmişin izlerini bugünün dikkatine sunan bu mekânlar, öğrencilerimizin tarih, kültür ve medeniyet tasavvurunu besleyen güçlü öğrenme imkânları da açmaktadır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerimizin bilim, kültür ve sanatla birlikte demokrasi kültürünü de içselleştirmelerine dönük çalışmalar bakımından, okul dışı öğrenme alanı olarak müzelerde yürütülen etkinliklere ayrı bir kıymet atfediyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimizin öz güven kazanmalarına, farkındalık ve duyarlık geliştirmelerine, problem çözme becerilerini güçlendirmelerine ve tarihsel hafızamızla eleştirel bir dikkat içinde temas kurarak öğrenmelerine imkân tanıyan uygulamalar yaygınlaştırılıyor.

Hiç şüphesiz bu uygulamaların ülke genelinde güç kazanmasında, kültürel miras kadar demokratik hafızayı da koruma iradesi belirleyici bir yer tutmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim kurumlarımız başta olmak üzere pek çok kurumla beraber müze alanına verdiği kuvvetli destek, geçmişi koruma hassasiyetinin yanı sıra milletimizin ortak hafızasını diri tutma kararlılığını da yansıtmaktadır.Mesela İstanbul Hafıza 15 Temmuz Müzesi, 15 Temmuz destanını gelecek nesillere aktarmak ve müşterek hafıza oluşturmak amacıyla hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde bizzat Cumhurbaşkanımızın katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açmıştı. Burada muhafaza edilen, bir milletin iradesi, fedakârlığı, direnişi ve demokrasiye sahip çıkma şuurudur; gelecek kuşaklara bırakılan emanet de budur. Cumhurbaşkanımızın ülkemizi her bakımdan daha ileriye taşıyacak çalışmalarla beraber, demokrasimizin ve kalkınma mücadelemizin hafızasını da diri tutmayı büyük bir ehemmiyetle ele alması, bu yaklaşımın temel dayanaklarından birini teşkil etmektedir.

Demokrasi mücadelemizin hafızası, müzelerde korunan bir emanet olmanın yanında, okullarımızda hayata geçirilen projeler aracılığıyla öğrencilerimizin düşünce ve idrak dünyasında da karşılığını bulmaktadır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kazanımları istikametinde okullarımızda uygulanan birbirinden kıymetli çok sayıdaki proje, okul dışı öğrenme mekânlarından nasıl istifade edildiğinin genel manzarasını kavramak bakımından mühim bir tutamak mahiyetindedir. Aydın'da yürütülen Adnan Menderes Demokrasi Okulu Projesi vesilesiyle öğrencilerimizle ülkemizin demokrasi tarihini yeniden konuşma, yeniden düşünme ve yeniden hatırlama imkânı bulduk. Aydın'da maarif ailemizle buluşmak, aynı zamanda demokrasi tarihimizin hafızasında derin izler bırakan bir döneme yeniden temas etmek manası taşıyordu. Özendirici boyutuyla kıymetli olan projeye geçmeden önce Aydın'daki Adnan Menderes Demokrasi Müzesinin demokrasi ve kalkınma odaklı siyasi hafızamız açısından taşıdığı değerin altını bir kere daha çizmek gerekir düşüncesindeyim. Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, kültür sanat alanını destekleme ve siyasi hafıza oluşturma konusunda üstlenilen misyonun ve harcanan kesintisiz çabanın eseridir. Müzeyi gezerken Türk demokrasi tarihinin meşakkatli yıllarını bir kitabın sayfalarını okur gibi yeniden hatırladım. Çok geniş bir yelpazeyi kapsayan ve bugün bir kültür hazinesine dönüşen yüzlerce ögenin müze çatısı altında bir araya getirilmesi demokrasi mücadelemizin kamusallaştırılması hedefinin de yansıması niteliğindedir.

Adnan Menderes Demokrasi Okulu Projesi

Adnan Menderes Demokrasi Okulu Projesi'nin şekillendiği temel izlek, etrafında dolaşıp durduğu ana kavram hiç şüphesiz demokrasidir. Vesayet odaklarınca idama mahkûm edilen ve son sözünde "Devletime ve milletime ebedî saadetler dilerim!" diyerek milletine bağlılığını son nefesinde de muhafaza eden merhum Başbakan Adnan Menderes'in hatırası, bu proje vesilesiyle çok katmanlı bir anlam kazanmakta; öğrencilerimizin düşünce dünyasında tarih, siyaset ve millet iradesi arasında kuvvetli bir bağ kurmaktadır. Projenin sunduğu çerçeve, aynı zamanda ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin hangi güçlükler içinden geçerek bugünlere ulaştığını daha belirgin biçimde kavramaya imkân vermektedir.

Bu proje, tarihi hatırlatmakla iktifa etmeyen,öğrencilerimizi demokrasi tecrübesi üzerine düşünen, mukayese yapan ve sorumluluk duyan bir idrakle buluşturan bir mahiyet taşımaktadır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda değer, beceri ve bütünlük ekseninde şekillenen bu süreçte, öğrencilerimizin demokratik bilinçlerinin güçlenmesi, eleştirel düşünme kabiliyetlerinin gelişmesi, sosyal katılım iradelerinin beslenmesi ve sorumluluk duygularının olgunlaşması hedeflenmektedir. Adnan Menderes'in ülkemizin kalkınma hamlelerinde, demokratikleşme arayışında ve millet iradesinin siyasette daha görünür hâle gelmesinde üstlendiği tarihî rol, bu çerçevede öğrencilerimiz için kuvvetli bir kavrayış zemini sunmaktadır. Böylece proje, genç kuşakları hem yakın tarihimizin kırılma anlarıyla hem de o tarihin içinden yükselen millî irade bilinciyle buluşturmaktadır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemli bileşenlerinden biri olan okul dışı öğrenme yaklaşımı vesilesiyle akademisyenler ve uzmanlarla buluşan öğrencilerimiz, sınıf dışı etkinlikler sayesinde gözlem yapma, sorgulama ve çok yönlü düşünme becerilerini inkişaf ettirme imkânı elde etmektedir. Böylelikle öğrenme mekânın, hafızanın ve yaşanmış tecrübenin katıldığı daha derin bir kavrayışa kapı aralamaktadır.

Bir dersin ötesi

Demokrasi tarihimiz kırılmalarla şekillense de tarihimizin kesintisiz akışının nabzını tutarak paylaşmak siyasi hafızamızın ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. Çünkü İbn Haldun'un da belirttiği üzere "Hayat uzun bir yürüyüştür." Adnan Menderes Demokrasi Müzesinde gerçekleştirdiğimiz "Demokrasi ve İnsan" temalı derste öğrencilerimizle demokrasi bilinci, insan hakları ve toplumsal sorumluluk üzerine etraflı değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye'nin son yüz elli yılını bir değişme ve yenileşme tarihi olarak okuyan rahmetli Kemal H. Karpat başta olmak üzere birçok tarihçimizin ortaya koyduğu birikimden hareketle, yakın tarihimizin belli başlı dönemeçlerini ana hatlarıyla yeniden ele alma imkânı bulduk.

Cumhuriyet devrinin çok partili hayata geçiş süreci, demokratikleşme arayışının yanında bu arayışı zedeleyen ağır müdahaleleri de beraberinde getirmişti. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan geçiş döneminde, seçkinci düzenin temsilcilerinin 1946 seçimlerinde benimsediği "açık oy, gizli sayım" usulü, millet iradesi ile sandık arasına gölge düşüren ibretlik bir tecrübe olarak hafızalara kazındı. 1950 seçimlerinde kabul edilen "gizli oy, açık sayım" esası ise bu bakımdan tarihî bir dönüm noktası oldu ve milletin teveccühü Demokrat Partiyi iktidara taşıdı. Ne var ki bu tecrübe uzun ömürlü bir siyasî huzura kapı aralayamadı; 27 Mayıs 1960 Darbesi, millî iradeye yönelmiş en acı müdahalelerden biri olarak Türk demokrasisinde derin bir yara açtı. Böylece Osmanlı'nın son dönemlerinde filizlenen, Cumhuriyet yıllarında kurumsallaşma arayışını sürdüren demokratik hayat, uzun yıllar boyunca darbeci zihniyetin ve vesayet odaklarının baskısı altında tutuldu.

İdeolojik kamplaşmaların sert iklimini geride bırakan ve büyük bölümü 2000'li yıllarda hayata geçirilen reformlar, ülkemizin demokrasi tecrübesine daha derin bir murakabe imkânı sunarak Türkiye'nin önünde yeni bir ufuk açtı. 1950'lere kadar tek parti idaresi altında yaşayan, sonraki uzun yıllarda darbelerle ve vesayet müdahaleleriyle bunalan ülkemizde bugün gerçek manada demokrasiden söz edilebiliyor, siyasal, kültürel ve toplumsal meseleler demokratik meşruiyet zemininde müzakere edilebiliyorsa, bunda 2002 sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle hayata geçirilen kapsamlı reformların kurucu bir payı bulunmaktadır. Devlet ile millet arasına örülen mesafelerin aşılmasında, vesayet odaklarının geriletilmesinde ve millet iradesinin kamusal hayatın tayin edici kudreti hâline gelmesinde bu dönemin belirleyici katkısı inkâr edilemez. Bu vesileyle, demokrasimizin ufkunu genişleten, kalkınma mücadelemize siyasî ve toplumsal bir derinlik kazandıran bu güçlü irade dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı ifade etmek de hakkaniyetin bir gereğidir. Zamanla farklı değer dünyalarının, hayat tarzlarının ve kültürel aidiyetlerin karşılıklı anlayış ve hürmet iklimi içinde bir arada yaşayabildiği daha geniş bir toplumsal zemin teşekkül etmiş; demokratik siyaset, eski imtiyaz düzeninin dar kalıplarını gerileterek millet iradesini merkeze yerleştirmiştir.

Bugün bize düşen, ağır bedellerle genişleyen bu demokratik birikimi korumakla iktifa etmeyip onu yeni kuşakların idrakinde, ahlakında ve toplumsal sorumluluk şuurunda daha da kökleştirmektir. "İnsanı özgürleştirerek ona kişiliğini, kimliğini ve toplum içindeki yerini serbest iradesiyle belirleme imkânı veren" demokrasi anlayışını ve kalkınma iradesini gelecek nesillere taşıma gayretimiz bu sebeple aynı kararlılıkla sürmektedir. Hızla değişen dünyada gençlerimizden muradımız, bayrağımızın altında yaşayan her ferdin iradesini aziz bilmeleri ve bu ortak emanete omuz vermeleridir. Arzu ettiğimiz daha güçlü yarınlar, müşterek bir vicdanla, diri bir demokrasi şuuru ile ve millet olmanın manasını derinden kavramış kuşaklarla inşa edilecektir. Siyasi kanaatlerimiz ve tercihlerimiz farklılaşabilir; buna rağmen demokratik rekabetin meşru zemini içinde ülkemiz için emek vermeyi, üretmeyi ve mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Duygularıyla, düşünceleriyle ve hayalleriyle ufkunu daima ileriye taşıyan büyük bir millete mensubuz. Tarihiyle, kültürüyle ve kimliğiyle daha derin bir temas kurdukça demokrasi tecrübemiz de kök salacaktır.

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ile Adnan Menderes Demokrasi Okulu Projesi, ülkemizin demokrasi yolculuğunu; karşılaştığı engelleri, yaşadığı büyük kırılmaları ve her sarsıntının ardından ortaya koyduğu toparlanma kudretini birlikte düşünmeye açmaktadır. Tarih kitaplarında karşılaştığımız bilgiler, müzelerde hafızaya, duyguya ve vicdana daha yakın bir muhteva kazanmaktadır. Siyasi tarihin sertleşen kronolojisi burada insan yüzü edinmekte, eşya, belge ve mekân, yaşanmış hadiseleri başka bir derinlik içinde önümüze taşımaktadır. Büyük bir birikimin içinden süzülerek bir araya getirilen unsurlar arasında dolaşırken insan, bir dönemin olaylarını öğrenmekle yetinmemekte, o olayların içinden geçenlerin kaygılarına, umutlarına, acılarına ve direncine de şahit olmaktadır. Son tahlilde müzelerle kazanılan şey, yakın tarihimizin hangi bedellerle yoğrulduğunu daha derin bir kavrayışla idrak etme imkânıdır. Zihinde yer eden ise demokrasi mücadelemizin taşıdığı mana, bıraktığı iz ve gelecek nesillere tevdi ettiği mesuliyettir.