Barış Pınarı Harekâtı: Türkiye’nin başarısı, Suriye’nin şansı

BMGK’da Türkiye’yi kınamaya yönelik karara veto için kalkan iki büyük gücün eli, barış pınarı aksın dedi. Bugüne kadar Ankara’nın Moskova ve Washington arasında sıkışacağını düşünenler, Türkiye’nin siyasi pazarlık gücünü önemsemeyenler ve aksine kara propagandanın kuru gürültüsünü çok önemseyip Afrin-Cerablus hattında başarılanları görmezden gelenler için, görüşlerini revize etmeleri konusunda bu bir işaret değilse, nedir?

Uzun bir süredir, Suriye’nin kuzeyindeki terör koridorunun son halkasının da kopartılmasıyla ilgili hazırlıkların TSK tarafından yapıldığı, Ankara’da karar alıcıların Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonun siyasi ve diplomatik altyapısını adım adım inşa ettikleri biliniyordu. Türkiye’nin Suriye bağlamında haklı istekleri yeni ya da gizli saklı olmadığından mesele bir süredir Türkiye’nin caydırıcılığına karşı ABD’nin caydırıcılığı denklemine sıkışmıştı. Özellikle, bugüne kadar hangi adla olursa olsun terör örgütlerine (PKK-YPG-SDG-DAEŞ vb) yatırım yapanlar için bu kısa süreli çözümsüzlük hali oldukça acı ama nihayetinde kısmi olarak katlanılabilirdi; bu nedenle de çözümsüzlüğün bir çıkmaza dönüşerek devam edip gideceğini ve Türkiye-ABD ilişkilerindeki diğer sorunlar gibi Ankara’ya baskı uygulamakta kullanılabilecek yeni bir düğüm halini alacağını öngörüyorlardı. Bizim ise bu öngörülerden tamamen farklı beklentilerimiz vardı; biz düğümün oluşmadan Ankara lehine çözüleceğini ve TSK’nin Fırat’ın doğusuna yönelik harekata başlayacağı uygun ortamın oluşacağını öngörüyorduk; sebeplerimizi biraz açalım:

Caydırıcılıkta Ankara önde

Öncelikle şunu söylemeliyiz ki caydırıcılık oyunu karşılıklı maliyet ve faydaların hesaplandığı rasyonel bir oyundur ama bu oyunu oynarken asıl önemli olan caydırıcı askeri gücünüzün dayandığı ve yarattığı siyasi etkidir. Türkiye, ABD karşısında bu oyuna aslında 1-0 önde başlamıştı ve genellikle görüşü bulandıran “güç yanılsaması” olmasaydı, Ankara’nın çok dikkatli bir biçimde ördüğü stratejinin adım adım menzile doğru gittiği daha net bir biçimde görülebilirdi. Ankara’nın caydırıcılığını ABD karşısında güçlendiren 2 temel sebep var:

1)- Bir aktörün caydırıcılığının işlemesi için her şeyden önce caydırıcılığın güvenilir olması gerekiyor. Ankara askeri kabiliyetlerinin Fırat’ın doğusunu terör odaklarından temizleyebilecek güçte olduğunu farklı mecralarda (Fırat Kalkanı- FK-, Zeytin Dalı- ZD-, Pençe Harekatları; PKK ve DAEŞ ile sınır ötesi mücadele) kanıtladı.