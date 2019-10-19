Barış Pınarı: Kazanımlar, riskler ve fırsatlar

Üç harekât, iki mutabakat ile büyük kazanımlar elde eden Türkiye sahada zorlukları aşıyor ancak saha dışında daha büyük bir mücadele ile karşı karşıya. YPG silahlı bir yakın tehdit olmaktan çıkarılsa ve topraksal bir kara gücü olmak durumu zayıflatılsa da bir sorun olarak varlığını biçim değiştirerek sürdüreceğe benziyor.

Türkiye’nin 9 Ekim tarihinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı (BPH), üzerinden geçen iki haftanın sonunda Suriye’de devam eden yerel-ulusal ve bölgesel-küresel rekabeti yeniden hızlandırmakla kalmadı aynı zamanda rekabetin ve çatışmanın yönünü de önemli ölçüde değiştirdi. İki hafta önceye göre Suriye’nin kuzey hattı boyunca, muhtemelen ülkenin geleceğini de şekillendirecek ölçüde yeni bir askeri-politik durum oluştu. Anlık bir resim çekerek mevcut duruma dair bir analiz yaptığınızda, Türkiye’nin operatif ve stratejik düzeyde kazanımları olduğunu görmek mümkün. Harekât, öncelikle YPG-PYD’nin kontrolünde bulunan Suriye’nin kuzeyini iki ana parçaya bölerek YPG’nin toprağa bağlı sürekliliği olan siyasi ve askeri bir entite olmasını engelledi. Fırat’ın batısını sınır hattı boyunca zaten kontrol eden Türkiye böylelikle Fırat’ın doğusunu iki ana parçaya bölmüş oldu. Bu yönüyle stratejik bir kazanım elde eden Türkiye, YPG’yi yaklaşık 30 km güneye itmesiyle de kendisine yönelebilecek tehditleri operatif düzeyde minimize etme imkânına kavuştu.

Türkiye’nin kazanımları

Bu itme işi epey karmaşık olsa da ABD ile yaptığı anlaşmayla harekât bölgesinden YPG’yi çıkarmayı başardı. Rusya ile yaptığı anlaşma ile de geri kalan bölgelerden çıkarmaya çalışacak. Öte yandan BPH ile Fırat’ın doğusunda Tel Abyad ile Resulayn arasına askeri olarak yerleşmesi ile birlikte bu bölgede kendisine askeri olarak manevra yapabileceği bir sıçrama bölgesi elde etmiş oldu. ABD’nin sınır hattından ayrılarak ya da ayrılmak zorunda bırakılarak YPG’yi tahkim etmesinin engellenmesi de ayrıca Türkiye’nin önemli kazanımları arasında yer aldı.

PYD-YPG ekseni

Bu anlık resmin orta ve uzun vadeli stratejik bir kazanıma dönüşmesi ise zaman alacak. Zira Suriye haritası yeniden çok renkli bir hal aldı. Bu renklerin tek renkli bir haritaya dönüşmesi ise daha fazla zaman alacak gibi görünüyor. Bununla birlikte YPG’nin geleceğini ve Türkiye’nin bundan sonraki yol haritasını belirleyecek üç eksen olduğunu görüyoruz: YPG-PYD ekseni, Türkiye-Rusya ekseni ve Türkiye-ABD ekseni.