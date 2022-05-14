Bir ihtimal daha var o da ölmek mi dersin

Cevher, öz baki suret değişkendir. Hakkı üstün tutma kavgası elli yılı aşkındır Millî Görüş Hareketi çatısı altında verilmişti. Artık duvarlar yıkılmış, çatı çökmüş ev virane olmuştur. Milli Görüş Hareketi, ittifak tercihi ile yok oluşu seçmiş ve yok oluşun zamanını beklemeye başlamıştır.

Yazı dizisinin son bölümünde Milli Görüş Hareketi'nin gelecekte karşılaşacağı olası durumları değerlendirme konusu yapacağım. Son söyleyeceğimi en başta ifade edeyim hareket kanaatimce ittifak tercihi ile yok oluşu seçmiş ve yok oluşun zamanını beklemeye başlamıştır. Diğer ihtimaller ise şöyledir;

Birinci ihtimal hareketin kodları ile tamamen ters ve uyumsuz ittifaklara sokulmasıdır. Ne yazık ki bu gerçekleşti. Esasında hareketin bir ittifak içerisinde olması olağan tavırdır. Ancak hareket geçmiş dönemlerde girdiği her ittifakta merkezi konumda iken Millet İttifakı'nda payanda durumundadır. Bu durum yalan ve algı ile teşkilata salınan sahte haberler ile kapatılamayacak kadar açık ve nettir. Şayet bu ittifaktaki payanda durumu devam eder ve seçimlerde başarısızlık zuhur ederse, ki edecek, hareket siyaseten tasfiye olur ve kanarya severler derneğine döner.

Güçlü temsil yeteneği

İkinci ihtimal AK Parti saflarına katılan etkin ve köklü Millî Görüşçülerin var olan fikriyatı AK Parti içerisinde sürdürmesi ve partinin güçlü damarlarından biri olarak vazetmesidir. Bu durumda hareketin varlık sebebi ortadan kalkacak ve hareketin tekelinde zannettiği fikirler daha güçlü ve daha büyük bir yapı tarafından temsil edilecektir. En azından yapının bir kısmı tarafından temsil edilecektir. Bu durum en olası görünüyor. Son süreçte ortaya çıkan durumlar ve olası AK Parti'ye katılmalar bu iddiayı ciddiye almayı gerekli kılıyor.

Öz evlatların kurduğu parti

Üçüncü ihtimal hareketin "öz evlatları" tarafından kurulan Yeniden Refah Partisi'nin seçimlerde Saadet Partisi'nden daha çok oy almasıdır. Bu durumda hareketi temsil, Saadet Partisi'nden Yeniden Refah Partisi'ne geçecek ve Saadet Partisi anlamını kaybedecektir. İslamcılık ve hareket açısından değişen bir şey olmayacak sadece aynı idrak aynı vasatta farklı isimle devam edecek. Bu durum yok oluşu sadece geciktirecek ortadan kaldırmayacaktır.

Harekete çöreklenen çete

Peki çıkışın imkânı yok mu? Yani hareketin hayatını devam ettirebilme imkânı yok mu?

Elbette var. Ancak kimse zahmete talip değil. Bir defa tekkede ve cami sohbetlerinde kurulan hareketin cami cemaati ile barışması gerekir. Bu barışmanın yeri "Millet İttifakı" değil "Cumhur İttifakı"dır. İkicisi hareketin zihni ve fikri bir yenilenmeye ihtiyacı vardır. Bu yenilenmenin yeri sahtelik üzerine kurulan medreseler ve taşra değil; akademi ve şehirlerdir. Üçüncüsü hareketin hafızasının dördüncü nesil tarafından teslim alınması ve önceki nesillere hak ettikleri hürmetin gösterilip tasfiye edilmesi gerekir. Burası zor işte ne hareketin ve partinin liderinde yönetebilme beceresi var ne de harekete çöreklenmiş çetenin hareketten gitme niyeti.

Peki bunlar olmaz ise ne olacak?

Cevap basit. Yok oluş. Esasında yok oluş tamamlandı ancak kimse farkında değil.

Neden mi bu kadar iddialı bir cümle kurdum?

Düşünce tarihinde Ebû Hâşim'e ait ahval teorisi vardır. Bu teoriye göre varlıkla (vücut) yokluk (adem) arasında üçüncü bir kavram vardır ki bu da kendinde gerçekliği bulunmayan ahvaldir.

Fikri derinliği kayboldu

Millî Görüş tıpkı bu teoride olduğu gibi ahvaldir. Yani var olmadığı gibi yok da değildir. Var değildir zira var olmanın hiçbir emaresini göstermemektedir. Birliği bozulmuştur, fikri derinliği kaybolmuştur, tutarlılığı dağılmıştır ve çok yazık ki taban ile yöneticiler arasındaki güven ortadan kalkmıştır. Aynı şekilde yok da değildir zira kurumları ortadadır, inananları ortadadır, kıymetini onda bulan insanlar vardır ve hala kendisinden bahsedilen diri ve faal bir organizasyon şeması vardır.

O vakit Millî Görüş Hareketi ahvaldir. Hal geçicidir. Bunu idrak etmek için yapılması gereken halin geçmesini beklemektir. Hal olduğu sürece var sanılır ortadan kaybolunca da var olmadığı anlaşılır.

Bir yangın düşünün bir ormanı yaksın. Yangından kaynaklı duman, is ve yanık kokusu oluşacaktır. Sizler yangın söndükten sonra da duman is ve yanık kokusu duyarsınız ve zihniniz yangının devam ettiğine hükmedebilir. Oysa yangın yoktur ama eserleri yani izleri devam etmektedir.

İşte bizim gönlümüzü zihnimizi harlayan Millî Görüş Hareketi sönmüştür. Sönmemiştir iddiasında bulunanların iddiası yangına yakın yerde durup var olan is kokusundan ateş yanıyor zannetmelerinden kaynaklanmaktadır.

İş bu cümledir ki, cevher, öz baki suret değişkendir. Hakkı üstün tutma kavgası elli yılı aşkındır Millî Görüş Hareketi çatısı altında verilmişti.

Artık duvarlar yıkılmış, çatı çökmüş ev virane olmuştur.