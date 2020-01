Bir star ölmüş diyeler anında duyuralar

Bundan sonra ‘şehir efsaneleri’ fabrikaları düzenli aralıklarla iki tarz söylenti çıkarmaya devam edecek. Birinci pakette Braynt’ın bir kaza sonucu değil suikasta kurban gittiğini iddia edilecek. İstihbarat teşkilatlarından gizemli örgütlere dek pek çok oluşum onun ölümünden sorumlu tutulacak. Hatta UFO’lar bile potansiyel suçlular listesinde yer alabilir.

İsmet Özel “Üç Frenk Havası”nda “Bize ne başkasının ölümünden demeyiz/çünkü başka insanların ölümü/en gizli mesleğidir hepimizin” der. NBA yıldızı Kobe Bryant’ın bir helikopter kazasında ölümü, en gizli mesleğimizi bir kez daha açığa çıkardı. Zaten bu yazı da Kobe Braynt’tan ziyade en gizli mesleğimiz hakkında olacak. Onun hakkında pek çok yazı yayınlandı. Fotogaleriler ve videolar peş peşe yüklendi. Daha bir süre daha yapılmaya devam edecek. Kobe Braynt hakkındaki her detay doğru veya yanlış olduğuna bakılmaksızın servis edilecek ve internete tık pastasından pay alma kavgası başka bir ünlünün ölümüne, öldürülmesine veya adının bir skandala karışmasına kadar bütün hızıyla edecek. Reyting veya gişe beklentisi ile sinemaya, televizyona yahut dijital platformlara da bu kazadan ekmek çıkacak. Gösteri bir şekilde devam edecek. O meşhur şarkıda olduğu gibi “Show Must Go On” deyip geçeceğiz. Geçen yıl ocak ayında bir başka helikopter kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala dolayısıyla ocak ayının ünlü sporcular için lanetli ay ilan edilmesi de işin cabası diyelim bu noktada.

Trend topıc tsunamisi

Sosyal medya, gizli mesleğimizi en rahat deşifre etme imkânı sağlayan mecramız. Hayatları boyunca basketbolla ilgili tek paylaşım yapmayan insanların bile “Trend Topic” tsunamisine duyarsız kalamadıklarına şahit oluyoruz nitekim. İlla bir fikirleri olacak ve ifade edecekler. “Yazmasam ölürdüm” diyen Sait Faik’i fersah fersah geride bırakacak bir cevvaliyetle bizi “paylaşım” yağmurunda şemsiyesiz bırakıyorlar. Duygu, düşünce ve komplo teorilerini heyecanla zihin dünyamıza mancınıkla atıyorlar. Sadece ünsüz insanlar değil bu kervana katılanlar. Ünlüler ünlerini korumak, eski ünlüler gündeme gelmek için “Trend Topic” değirmenine su taşıyorlar ve ilginçtir ki “taşıma su ile değirmen dönmez” atasözü bir şekilde tekzip ediliyor. Mesela Paulo Coelho, hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant ile ölmeden önce birlikte kitap yazmayı planladığını takipçilerine duyurdu ve bir ekran görüntüsü yayınladı. Brezilyalı yazar Paulo Coelho, helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ile birlikte bir kitap yazmayı planladığını açıkladı. Coelho, ekran görüntüsünü paylaştığı mesajlaşmasında Bryant, ünlü yazara “Hadi bu kitabı birlikte yazalım” teklifinde bulunuyor, Coelho da “İstediğin zaman” yanıtını veriyor. Her ne kadar haberin devamından Coelho’nun “Sevgili Kobe Bryant, sen büyük bir oyuncudan daha fazlasıydın. Seninle etkileşimde bulunmak bana çok şey öğretti. Taslağı hemen şimdi sileceğim, bu kitap sebebini kaybetti” ifadelerini kullandığını öğrensek de Bryant’ın ölümüyle “Bu kitap sebebini kaybetti” yorumunu yapan ve taslağı sileceğini dile getiren Coelho’ya sosyal medyadan “Lütfen silme” mesajları yazıldığını bir not olarak düşelim. Her an raflarımızda “silinmeye kıyılmayan” bir kitap bulabiliriz.

Beklenmeyen bir kaza olsa da kazaya ilişkin kimi beklentiler olduğu da su götürmez bir gerçek. Komplo teorilerine meze olabilecek bir durumla karşı karşıyayız nitekim. 2012 yılında atılan bir tweette “Kobe Bryant, bir helikoper kazasında hayatını kaybedecek.” denmiş. İşte bir efsane daha. Hayatı helikopterde geçen bir star hakkında olduğu için kehanet diyemeceğimiz bir tahmin cümlesi ile karşı karşıyayız. Üstelik sosyal medyada arama yapılırsa muhtemelen Kobe Braynt’ın ayı saldırısıyla yahut başka akla gelmez hangi ölüm sebebiyle öleceğine dair pek çok “paylaşıma” denk düşmek mümkün. Dolaysıyla ne kadar beklenmedik olursa olsun bir şom ağızlı sosyal medya kullanıcısı illa ki haklı çıkacaktı.

Ölen öldü, konu bitmedi

Ölen öldü. Kaza oldu bitti ve mevzu kapandı mı? Tabii ki hayır. Bir star sırf ölmüş olmak gibi basit bir sebeple dedikodu malzemesinden kurtulmak şansına sahip midir? Elbette değildir.

Bundan sonra “şehir efsaneleri” fabrikaları düzenli aralıklarla iki tarz söylenti çıkarmaya devam edecek. Birinci pakette Braynt’ın bir kaza sonucu değil suikasta kurban gittiğini iddia edilecek. İstihbarat teşkilatlarından gizemli örgütlere dek pek çok oluşum onun ölümünden sorumlu tutulacak. Hatta UFO’lar bile potansiyel suçlular listesinde yer alabilir. Kennedy’den Turgut Özal’a ulaşan o büyük zincire bir halka daha eklenmiş olacak. Ne de olsa böylesi star bir şahsiyetin kazayla veya hastalıkla ölmesi mümkün değildir olsa olsa suikasta kurban gitmiştir yargısı köklü bir şekilde bilinçaltımıza yerleşmiş durumdadır. Hastalıkla veya kaza sonucu ölmek biz sıradan insanlara mahsus bir durumdur. Efsane insanlar efsane ölümlere layıktırlar ve aksini iddia etmek teklif dahi edilemez.

İkinci pakette de Kobe’nin aslında ölmediğini kendini gizlediğini iddia edecek. Marilyn Monroe, Elvis Presley, Michael Jackson ve Steve Jobs’un ve hatta Adolf Hitler için başlatılan bitmek bilmeyen “aslında ölmeyen ünlüler” kervanına “Black Mamba” da katılacak.

Kim bilir daha ne iddialar çıkacak Braynt hakkında? Ne söylenirse söylensin daha önce ölen “starlar” hakkında tekrarlanan klişelerin tazelenmesinden başka bir şey de olmayacak bence.

Ölü starlar hakkında üretilen klişeler hükümferma olmaya devam edecek sözün özü...

suaviy@gmail.com