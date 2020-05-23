Bütün giysileri yırtsak yeridir! Yeter bize vefa elbiseleri

Vefa Sosyal Destek Gruplarında toplam 144 bin 907 kişi görev yapıyor. Gruplarda 25 bin 753 öğretmen, 30 bin 451 din görevlisi, 17 bin 363 polis/bekçi, 13 bin 385 jandarma, 48 bin 175 diğer kamu görevlileri, 789 gönüllü motosiklet sürücüsü ve 8 bin 991 STK çalışanı var. Vefa İletişim Merkezine 20 Mayıs itibariyle toplam 6 milyon 669 bin 837 talep ulaşmış ve bu taleplerin 6 milyon 240 bin 309'u karşılanmış.

Türkiye ve dünya ülkeleri Kovid-19 salgınına karşı önemli bir mücadele yürütüyor. Milletimizin kahir ekseriyeti adeta seferberlik ruhuyla devletimizin yürüttüğü mücadeleye destek oluyor. Yardımlarıyla, emekleriyle, dualarıyla ve gönüllü çalışmalarıyla herkes salgınla mücadeleye katkı vermeye çalışıyor. Meslek liseleri, dikimevleri, belediyeler, gönüllüler maske ve tıbbi ürünler üretiyor. Firmalar 15 günde vantilatör üretti. Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları insanüstü bir gayretle milletimiz için çalışıyor. Salgınla mücadelede Türkiye’ye özgü yöntemler ve organizasyonlar da ortaya çıktı. Bu başarılı organizasyonlarından biri de “Vefa Sosyal Destek Grup’larıdır. Tıpkı sağlık çalışanları gibi bu gruplarda sosyal alanda en önde ve risk alarak çalışıyor. Geçtiğimiz hafta aynı gün Vefa ekiplerine iki saldırı oldu. İlk saldırı 14 Mayıs 2020 tarihinde öğlen saatlerinde PKK terör örgüt tarafından gerçekleştirildi. İkinci saldırı ise aynı günün akşamında Adana CHP gençlik kolları tarafından gerçekleştirildi.

İki hain saldırı

Van’ın Özalp İlçesi, Eğribelen mahallesi salgın tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı. 14 Mayıs 2020 günü Vefa Sosyal Destek ekibi vatandaşlarımıza getirdiği yardımları dağıttıktan sonra ilçe merkezine dönerken PKK’lı teröristlerin uzun namlulu silahlarla saldırısına maruz kaldı. PKK’lı teröristlerin alçak saldırısında Özalp Belediyesi personeli Yıldırım Demir, araçta bulunan Kinyaz Karalıoğlu olay yerinde şehit olurken, Özalp Belediyesi personeli Taner Temizel ise yaralandı. PKK terör örgütü işlediği sistematik cinayetlerle insanlık düşmanı olduğunu bir kere daha gösterdi. İkinci saldırı Adana’da gerçekleşti. Adana Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre “14 Mayıs saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamının katılımıyla Vefa Sosyal Destek Grubunca gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunulduğu” belirtiliyor. Olayın ardından güvenlik birimlerince yakalanan şüphelilerden biri olan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı.

Salgınla mücadele ettiğimiz böyle bir seferberlik döneminde Vefa ekiplerine saldıran hayasızları Üstat Necip Fazıl’ın şu dizelerine havale edelim:

Haya sıyrılmış inmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde

Ne çirkin yüzleri örtermiş, meğer o incecik perde

Vefa yok, ahde hürmet hiç, lafe-i bi medlul…

Kaç kişiler? Ne yapıyorlar?

Vefa Sosyal Destek Gruplarının yaptığı işlerden onlara saldıracak kadar rahatsız olanlara baktığımızda, bu grupların ne kadar önemli bir iş yaptıklarını anlayabiliriz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaşlı hizmetleri için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grupları vardı. Salgınla mücadele kapsamında hizmet alanları ve çeşitleri bakımından çok geniş kapsamda önemli bir işlevi yürütmek için İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu. İçişleri Bakanlığı salgınla mücadeleye yönelik 21 Mart 2020 tarihli “65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesini” çıkardı. Bu genelgeyle 65 yaş ve üzeri ile bağışıklığı düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklandı.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için Vali/Kaymakamların başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu. Vatandaşlarımızın maaş ödemeleri, sosyal yardımları, market ihtiyaçları, ilaç ve sağlık hizmetleri, e-devlet şifreleri, maske, kolonya, sabun ve dezenfeksiyon ürünlerinden oluşan kolilerin ulaştırılması gibi birçok talepleri yerine getiriliyor.

Sistem nasıl işliyor?

Bu gruplar; il/ilçe emniyet müdürü, il/ilçe jandarma komutanı, vali/kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulmuştur. İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik vatandaşlarımızın başta sağlık olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler almak için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarında kamu görevlileri arasından özellikle gönüllü olanlar görev alıyor.

Vefa Sosyal Destek Gruplarında toplam 144 bin 907 kişi görev yapıyor. Gruplarda 25 bin 753 öğretmen, 30 bin 451 din görevlisi, 17 bin 363 polis/bekçi, 13 bin 385 jandarma, 48 bin 175 diğer kamu görevlileri, 789 gönüllü motosiklet sürücüsü ve 8 bin 991 STK çalışanı var. İstanbul özelinde 700 sürücü kursunda görev yapmakta olan gönüllü eğitimciler de bu çalışmaya destek veriyor. Diğer kamu görevlileri arasında belediye çalışanları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanları, AFAD personeli gibi kamu görevlileri bulunmaktadır.

İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlar 155, 156 ve 112 kısa numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildiriyorlar. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetler için yeterli sayıda kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilmiş. İçişleri Bakanlığı, Vefa Sosyal Destek Gruplarının gelen başvuru/talepleri yönetebilmek için 112 Acil Çağrı Merkezlerinin teknik altyapısı kullanılmak suretiyle 24 saat gibi kısa bir sürede yazılım geliştirmiş. Uygulama önce Ankara ilinde kullanılmış, müteakip süreçte ise Türkiye geneline yayılmıştır. Bu uygulama 30 bin 774 aktif kullanıcı ile şu an hizmet vermeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelere uyumlu olarak 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı, seyahat izin ve çay üreticileri modülleri de bu sisteme eklenmiştir.

6 milyon talep karşılanmış

Vatandaşların taleplerinin bölge/görev ayrımı yapılmaksızın alınması için oluşturulan Vefa İletişim Merkezine 112, 155, 156 ve diğer numaralar kanalı ile 20 Mayıs itibariyle toplam 6 milyon 669 bin 837 talep ulaşmış ve bu taleplerin 6 milyon 240 bin 309’u karşılanmıştır. Vefa İletişim Merkezlerine çok ilginç talepler de geliyor. Vefa Sosyal Destek Grupları imkanları ölçüsünde bu taleplere de karşılık veriyor. Vefa İletişim Merkezine gelen ve ekiplerce gerçekleştirilen bazı ilginç talepleri paylaşalım.

Balıkesir merkez, Karesi ilçesinde oturan 65 yaş üstü bir vatandaşımız, tıp fakültesinde okuyan oğlunun bilgisayarı arıza yaptığı için Vefa Destek Gruplarından tamirci talep ediyor. Bu talep kapsamında vatandaşımızın evine tamirci gönderilerek bilgisayarı tamir ettiriliyor. Muğla’da yaşayan bir aile altı aylık oğulları Meriç için Türk Bayrağı talep ediyor ve bu talebi gerçekleştiriyor. Muğla’da yaşayan 89 yaşındaki Feriştah Hanım, anneler gününde rahatsızlığı sebebiyle annesinin mezarını ziyaret edemediğini söyleyerek destek istiyor. Kendisine eşlik eden Vefa Sosyal Destek Grubuna bağlı jandarma ekipleri ile birlikte annesinin mezarını ziyaret etmesi sağlanıyor.

‘Daha çok ihtiyacı olana verin’

Bilecik’te 67 yaşındaki Mevlüde teyze, tek başına yaşadığını belirterek, kendisine muhabbet kuşu alınması için talepte bulunuyor. Vefa Sosyal Destek Grubu bu talebi karşılıyor ve kendisine getirilen muhabbet kuşuna “Vefa” ismini veriyor. Vefa Sosyal Destek Gruplarınca, Rize’de ihtiyaç sahibi bir yaşlımıza ilkel teleferikle (evine giden araç yolu olmaması nedeniyle) her gün sıcak yemek götürülüyor. Adıyaman merkezde yaşayan bir babanın özel gereksinimi olan hasta oğulları için doğum günü sürprizi Vefa Sosyal Destek Gruplarınca gerçekleştiriliyor.

Vefa sosyal destek gruplarında yar alanlar yaşadıklarını mutlaka kayıt altına almalılar. Bu ekiplerde gönüllü olarak görev alan bazı kamu çalışanlarıyla görüşmelerimizde yaşadıkları çok sayıda güzelliklerden bahsettiler. Vefa Sosyal Destek Gruplarında en başından itibaren görev alan öğretmen Mehmet Özder’in anlattığı olay milletimizin civanmertliğini gösteriyor. İki öğretmen ve bir din görevlisinden oluşan üç kişilik Vefa ekibiyle Yumurtalık İlçesi Kaldırım Mahallesinde ihtiyaç sahibi bir vatandaşımızın evine bin TL’lik sosyal yardımı vermek için gidiyorlar. Sosyal yardım vatandaşımıza takdim ediliyor. Vatandaşımız kendisinin yeşil kartlı olduğunu ve devletimizin kendisiyle çok iyi ilgilendiğini söylüyor. Bu paraya kendisinden daha fazla ihtiyacı olanlara verilmesini isteyerek civanmertlik yapıyor. Aynı mahallede yardım vermek için gidilen evlerde benzer gönül zenginlikleriyle karşılaşıyorlar.

Kozan ilçesinde Vefa Sosyal Destek ekibinde görevli öğretmen Umut Gül’ün yaşadıkları ise milletimizin ne kadar vefalı olduğunu gösteren güzel bir örnek. 75 yaşlarındaki Hasan amca Vefa İletişim Merkezini arayarak hesabından parasının çekilerek getirilmesi talebini iletiyor. Evraklar hazırlanıyor, bankadan para çekiliyor ve Hasan Amca’ya teslim ediliyor. Hasan Amca Vefa ekibindeki bu öğretmenimize cebinden çıkardığı 20 TL’yi uzatarak bunu harçlık et diyor. Öğretmenimiz Hasan Amca’ya teşekkür ederek şunları söylüyor: “Biz devlet memuruyuz. Çok şükür maaşımız var. Bizler sizlere hizmet için yöneticilerimizin öncülüğünde hayırlı bir işe vesile olmak için gönüllü olarak bu işi yapıyoruz.” Hasan amca da“oğlum o zaman o parayı al ya bir çocuk sevindir ya da bir hayır işinde kullan” diyor. Öğretmenimiz parayı Hasan Amca adına mahallenin fırınına bırakarak askıda ekmek projesine destek oluyor.

Salgınla mücadelede Türkiye’ye özgü önemli aktörlerinden biri olan Vefa Sosyal Destek Gruplarına yönelik çok sayıda araştırma ve rapor hazırlanmalıdır. Sendikalar, STK’lar, üniversiteler, kurum ve kuruluşlar sosyal devlet hizmetleri bağlamında vefa destek gruplarının gözlemleri ve tecrübelerini de kapsayacak nitelikli çalışmalar yapmalıdır.

Makullüğü aşan talepler

Vefa Sosyal Destek Gruplarına katılımları engellemek ve çalışmaları sabote etmek için tezvirat yapan sendikalar olduğu gibi destek veren sendikalar da oldu. Vefa Sosyal Destek Gruplarına teşkilat olarak başından beri destek veren Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 16 Mayıs’ta Sincan Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunun saha çalışmasına destek için katılmıştı. Ali Yalçın’ın paylaştığı ve bir vatandaşımızın taleplerinin içeren mektup şaşkınlığa neden oldu. Milletimizin asaletini gösteren çok sayıda güzel örnekler olduğu gibi istisna olarak sınırsız, kaba ve makul olmayan talepler de olabiliyor. Vatandaş, somon balığı, kedi maması, papino, badem, takviye vitaminleri, ısırgan otu tohumu ve benzeri talepleri hem de hangi dükkânlardan alınacağına kadar yazıyor. Vefa ekipleri bu şımarık talepleri bile sabırla yerine getiriyor.

Salgınla mücadelede Türkiye’ye özgü önemli aktörlerinden biri olan Vefa Sosyal Destek Gruplarına yönelik çok sayıda araştırma ve rapor hazırlanmalıdır. Sendikalar, STK’lar, üniversiteler, kurum ve kuruluşlar sosyal devlet hizmetleri bağlamında vefa destek gruplarının gözlemleri ve tecrübelerini de kapsayacak nitelikli çalışmalar yapmalıdır.

Vefayı bilmeyenler, insanlıktan nasibini almayanlar, millete ve memlekete yarayacak hayırlı bir iş yapmak gayesinde olmayanlar nereden bilsin vefa ekiplerinin yaptıkları işin ulviliğini. Sizi ve yaptıklarınızı bilenler, biliyor. Gözü olanlar görüyor, kulağı olanlar duyuyor, kalbi olanlar da hissediyor. ‘Yedi güzel adam’dan biri olan merhum Mehmet Akif İnan, “Bütün giysileri yırtsak yeridir/Yeter bize vefa elbiseleri” diyor. Vakit, Vefa Sosyal Destek Gruplarına ve çalışmalarına sahip çıkarak Vefa gösterme vakti.

tarkanzengin25@hotmail.com