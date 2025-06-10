Caydırıcılığın inşası

Günümüzde güç, artık sadece tankla, tüfekle, diplomatik protokollerle değil; sessizlikle, ön almayla, bilginin zamanlamasıyla kurulur. MİT'in gerçekleştirdiği çağrı cihazı operasyonu, Türkiye'nin sadece kendi sınırları içinde değil; çevre coğrafyalarda da istikrarı etkileyen bir caydırıcı unsur olduğunu göstermiştir.

Cihad İslam Yılmaz/ GÜVENSAM Genel Koordinatörü

İstihbarat tarihini şekillendiren bazı anlar vardır ki, sessizlikleriyle haykırır, görünmezlikleriyle tarihe not düşerler. İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen çağrı cihazı operasyonu, işte böyle bir zamanın ve zihnin izdüşümüdür. Sıradan bir güvenlik müdahalesi olmanın çok ötesinde, bu operasyon; bir istihbarat örgütünün nasıl stratejik bir akla, yüksek teknolojik donanıma ve diplomatik sezgiye sahip olabileceğini gösteren nadide bir örnektir.

Operasyonun görünürdeki detayı basittir: İstanbul'a gelen kargo kontrolleri sırasında, sıradan çağrı cihazı görünümlü bazı paketlerde anomali tespit edilir. Ancak, MİT'in analiz ve değerlendirme merkezlerinde yapılan çok katmanlı teknik çözümlemelerle, bu cihazların içine sıvı metal hâlinde özel olarak enjekte edilmiş patlayıcıların yerleştirildiği anlaşılır. Her bir çağrı cihazı, içerisine gizlenmiş üçer gramlık patlayıcı maddeler ve sinyal algılayıcı fitillerle donatılmıştır. Yüzeysel bakıldığında hiçbir iz bırakmayan bu cihazlar, ancak X-ray ötesi spektrum analizleriyle fark edilebilecek düzeyde bir gizleme tekniğine sahiptir.

Bu noktada kritik olan, sadece patlayıcıların tespit edilmesi değil, bunların hangi akıl ve maksatla Türkiye'ye gönderildiğinin anlaşılmasıdır. İşte tam burada devreye MİT'in o klasik istihbarat anlayışıyla harmanlanmış çağdaş sezgisi girer. İsrail'in 2024 yılında Lübnan'da gerçekleştirdiği çağrı cihazlı saldırıdan 2 gün önce benzer cihazların tespit edilip engellenmesi stratejik aklın benzersiz örneğidir.

Bu operasyon, MİT'in yalnızca içeride değil, dış politikada da kritik rol oynayan bir istihbarat aktörü hâline geldiğinin göstergesidir. Tehdit sadece fiziki değildir; bu, aynı zamanda Türkiye'nin güvenilirliğine, diplomatik tarafsızlığına ve bölgesel barış arayışına karşı yöneltilmiş ince ayarlı bir saldırıdır. MİT ise bu planı, henüz hayata geçmeden, çok katmanlı analiz ve hedef istihbarat becerisiyle tespit etmiş; bilginin önleyici kudretini eyleme dönüştürmüştür.

Modern istihbarat operasyonlarında başarının ölçüsü, tehdidi bertaraf etmekten ziyade, tehdidin niyetini ve bağlamını anlayabilmekte yatar. İstanbul'daki bu operasyon, işte bu anlayışın en parlak örneklerinden biridir. Bu sadece bir bomba imhası değil, aynı zamanda bir senaryonun imhasıdır. Bu bağlamda, MİT'in refleksi, herhangi bir güvenlik kurumunun değil; bir devlet aklının tezahürü olarak değerlendirilmelidir.

İstihbaratın felsefesi: "Görünmez olanın bilgisi"

İstihbarat, modern çağın icadı değildir; o, insanlık tarihinin en kadim aklî melekelerinden biridir. Devletin gölgedeki refleksi, milletin görünmeyen hafızasıdır. Çin'in "San Tzu"su, Roma'nın casus ağı, Abbâsîlerin "Barîd" sistemi ya da Osmanlı'nın hafiye teşkilatı... Her biri bir medeniyetin kendi istihbarat algısını temsil ederken, aslında hepsi tek bir hakikati dillendirir: Güvenlik, görünür olandan çok, görünmeyeni bilmekle sağlanır. İstihbarat, bilginin kudretini hikmete dönüştürebilen bir zekânın adıdır. MİT'in İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği çağrı cihazı operasyonu da, bu derin zihinsel gelenekten beslenen bir duruşun çağdaş yorumudur.

İstihbaratın felsefi zeminini anlayabilmek için onun mahiyetine eğilmek gerekir. Zira istihbarat, sadece veri toplama ya da bilgi edinme süreci değildir; bu süreçlerin ötesinde, anlamın keşfidir. Tehlike yalnızca dışarıdan gelen bir saldırı değil, aynı zamanda niyetlerin inşası, senaryoların kurgulanmasıdır. Dolayısıyla istihbarat, "olay"ı değil, "irade"yi kavramaya çalışır. İşte bu yüzden, başarılı bir istihbarat örgütü, sadece olayları önlemekle değil, iradelerin iç yüzünü sezmekle mükelleftir.

"Devlet aklı" kavramı, genellikle geleneksel yönetim literatüründe kullanılan bir tabirdir. Ancak istihbarat, bu kavramı hem güncelleyen hem de ona süreklilik kazandıran en stratejik sahadır. Bilgiyi ham veri hâlinde değil, yorumlanmış ve bağlamsallaştırılmış anlam olarak işler. Tıpkı klasik bir âlimin, kelimeyle değil kavramla düşünmesi gibi, istihbarat da bilgiyle değil, anlamla yürür. MİT'in bu operasyonu, işte bu yüksek kavrayışın bir ürünü olarak okunmalıdır.

İstihbarat felsefesinin en çetin tarafı da budur: görünmezliği yönetmek, sessizliği anlamak, eylemsizliği yorumlamak. MİT, bu sessizliğin içinde yankılanan niyeti sezmiş; teknik analizle ahlâkî bir sorumluluğu, operasyonel sezgiyle kurumsal feraseti birleştirmiştir. Bu yönüyle MİT, bir güvenlik teşkilatı değil, adeta devletin aklî istikameti hâline gelmiştir.

Çağı yakalama becerisi

Her çağ, kendi tehdit biçimini doğurur. Ve her tehdit, kendi istihbarat metodunu zorunlu kılar. Bu bakımdan istihbarat, statik değil; daima yenilenen, dönüşen, çağın akışına göre biçim alan dinamik bir akıldır. 21. yüzyılda bilgi akışının hızı, veri hacminin büyüklüğü ve teknolojinin karmaşıklığı, istihbaratın sadece "toplayan" değil, "işleyen" ve "yorumlayan" bir kudrete dönüşmesini zorunlu kılmıştır. Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), bu dönüşümü yalnızca yakalamamış; aynı zamanda kendi özgün dokusuyla yeniden üretmiştir.

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen çağrı cihazlarının yapısı, klasik bir güvenlik kontrolünü kolayca aşabilecek bir sofistikasyona sahiptir. Her biri dışarıdan bakıldığında sıradan bir elektronik eşya gibi duran bu cihazlar, içlerine yerleştirilmiş sıvı metal patlayıcılarla adeta modern bir görünmezlik zırhına bürünmüştü. Ancak burada dikkat çeken husus, sadece fiziksel keşif değildir. Asıl mesele, bu cihazların algoritmik iz sürme, yüksek çözünürlüklü görüntü analizleri, elektromanyetik spektrum taramalar yöntemleriyle ortaya çıkarılmasıdır. Yani mesele, gözle görmek değil; veriyi okumaktır.

Tehdit modelleme algoritmaları, normalde birlikte çalışması zor olan HUMINT (insan istihbaratı) ve SIGINT (sinyal istihbaratı) gibi veri akışlarını aynı çatı altında entegre eden karma bir sistem oluşturmaktadır. Bu sistemler, yalnızca fiziki bir tehdidi değil, tehdidin diplomatik, siyasi ve psikolojik katmanlarını da analiz edebilecek çok katmanlı yapılar inşa etmektedir. İstanbul'daki operasyonda da bu derinliği açıkça görmek mümkündür.

İstihbaratın teknolojikleşmesi, aynı zamanda yeni sorumlulukları da beraberinde getirmiştir. Bu noktada MİT'in, siber güvenlik alanında attığı adımlar, uzay tabanlı gözlem sistemlerine yaptığı yatırımlar ve kripto-analiz kapasitesini genişletme yönündeki hamleleri, geleceğin tehdit biçimlerine hazırlıklı olmanın göstergesidir. Teşkilat, bilgi güvenliği ve elektronik harp alanlarında yalnızca savunma değil, ön alma ve yön verme refleksi geliştirmiştir.

Bugün MİT, yalnızca düşmanı arayan değil, düşmanlığın hangi zeminde üretileceğini sezebilen bir kavrayışla hareket etmektedir. Bu kavrayış, çağdaş analitik araçların soğuk rasyonelliği ile kadim Türk istihbarat aklının sezgisel boyutunu birleştirmektedir.

Caydırıcılığın inşası

Günümüzde güç, artık sadece tankla, tüfekle, diplomatik protokollerle değil; sessizlikle, ön almayla, bilginin zamanlamasıyla kurulur. MİT'in gerçekleştirdiği bu operasyon, Türkiye'nin sadece kendi sınırları içinde değil; çevre coğrafyalarda da istikrarı etkileyen bir caydırıcı unsur olduğunu göstermiştir.

Bu noktada, istihbaratın bir tür diplomatik refleks olduğunu kabul etmek gerekir. Sessizce yapılan her müdahale, görünmeden ortaya konan her başarı, uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin güvenilirliğini, kararlılığını ve öngörü gücünü artırmaktadır. MİT, bu yönüyle klasik anlamda bir istihbarat teşkilatı olmanın ötesine geçmiş; Türkiye'nin jeopolitik şahsiyetini temsil eden entelektüel bir aktöre dönüşmüştür. Bu aktör, yalnızca bilgi toplayan değil, bilgiyi kullanarak Türkiye'nin diplomatik manevra alanlarını genişleten, riskleri bertaraf ederken aynı zamanda fırsatlar da inşa eden bir yapıdır.

Operasyonun uluslararası yankısı, yalnızca basında değil, diplomatik çevrelerde de dikkatle izlenmiştir. Bu tür bir tespit, yalnızca teknik başarı değil; aynı zamanda bir güven telkini ve denge inşasıdır. Türkiye'ye karşı gerçekleştirilecek olası vekâlet savaşlarının, hibrit saldırıların ya da sinsi müdahalelerin bedelsiz kalmayacağına dair güçlü bir mesaj verilmiştir. Bu, doğrudan bir cevap değil, ama en etkili yanıttır: Tehlikeyi bertaraf etmekle kalmaz, aynı zamanda bir sonraki tehlikeyi caydırır.

MİT'in bu operasyon üzerinden ürettiği stratejik sinyal şu hakikati açıkça ortaya koymaktadır: Türkiye, yalnızca tehditleri bertaraf eden değil, uluslararası denklemde tehdit tanımını dönüştüren bir aktördür. Klasik anlamda "reaktif" değil, artık "proaktif" ve "projeksiyon kuran" bir güvenlik paradigması inşa edilmiştir. Bu paradigmanın merkezinde, MİT'in görünmeyen ama hissedilen gücü, sessiz ama kararlı aklı yer almaktadır. Bu bağlamda, istihbaratın diplomasiyle iç içe geçtiği yeni jeopolitik dönemde MİT'in rolü, bir bürokratik aygıttan çok daha ötededir.

MİT'in 2010 sonrası yaşadığı dönüşüm, yalnızca kurumsal bir reform değil, bir paradigmanın değişimidir. Teşkilat artık yalnızca tehditlere karşı konumlanan değil; tehditleri doğmadan öngörebilen, algıyı yönetebilen, caydırıcılığı görünmeden inşa edebilen bir kudrete ulaşmıştır.

Ve bu kudret, devletin yalnızca güvenliğini değil, kendi aklî sürekliliğini de teminat altına almaktadır. İstihbarat burada yalnızca bir araç değil, bir devletin zamanla kurduğu felsefenin ete kemiğe bürünmüş hâlidir. MİT, bu bağlamda artık bir güvenlik kurumu değil; bir tarihsel hafıza, bir sezgi örgütü, bir devlet aklı laboratuvarıdır. Krizleri yönetirken gösterilen soğukkanlılık, beklenmeyeni okuma kabiliyeti ve çok katmanlı tehditlere karşı çok katmanlı savunma üretme becerisi, bu teşkilatın kurumsal karakterini tanımlar hâle gelmiştir.