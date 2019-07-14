Çeşitlilik sevgisi ve uluslararası şirketler

Nazmelis Zengin / Yazar
20.07.2019

Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dersler veren Peter Schuck’a göre çeşitlilik programları, küçük işletmeleri daha da sıkıntıya sokmaktadır.Küçük işletmeler çeşitliliği destekleyecekleri sırada ek çalışan ve buna bağlı maliyetle mücadele edemezler ve bu sayede yine kazanan büyük şirketler olur…



Geçtiğimiz hafta gündemi fazlasıyla meşgul eden “Onur Haftası” meselesi geçtiğimiz senelerden farklı olarak bu sene siyasi partilerin ana gündem maddesi haline gelmeyi başardı. Millet İttifakı içerisinde seçim kazanan belediyelerin de bu haftayı kutlaması tartışmaya yepyeni bir boyut kazandırdı. 

Tüm dünyada aynı anda kutlanan Onur Haftası, her geçen yıl farkındalık ve çeşitlilik ağacı altında dinlenmek isteyen küresel güçlerin adeta gölge görevini görmeye devam ediyor. Bağlamından uzaklaşmayı kolayca başarıp popüler kültürün sunduğu bedava pembe gözlükler ile kitleleri kolayca etkisi altında alan bu akımın elbette ekonomi tarafı da göz ardı edilmemeli. Onur Haftası’nı destekler ürünlerin piyasaya sürülmesi, bu temayla hazırlanmış organizasyonlar ve yapımlar… Kendi ekonomisini oluşturmuş bu pazarın kökeni ise derine inildiğinde aslında çok daha farklı bir gerçeği, bir minnet politikasını ortaya çıkarıyor. 

‘Çeşitliliği kucaklama’ 

Starbucks, her sene “Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Raporu” açıklar. Bu raporda çevreci ticaret, desteklenebilir gelişmeler ve benzeri tüm ilerici konular hakkında bilgiler yer alır. Yayınlandığı sene içerisinde hangi çeşitlilik ya da kimlik politikası gündemde ise genelde faaliyetler de bu yönde ilerler. Örneğin geçtiğimiz senelerde mülteci sorununa dikkat çekmek isteyen şirket, 10 bin mülteciyi istihdam edeceğini duyurmuştu. Bu istihdam şekli sadece bayiliklerde değil, şirketin en üst kademelerinde bile kendini hissettirmektedir. Örneğin “çeşitliliği kucaklama” sloganı altında şirketin başkan yardımcılarının yüzde 32’si kadın, yüzde 9’u esmer ya da siyahi olarak belirlenmiştir. Bu karara ek olarak geçtiğimiz sene LGBT birey kontenjanı da eklendi. Buradan bakıldığında oldukça naif ve iyi niyetli duran bu kararın gerçeği ise bambaşkadır. 

Starbucks gibi çokuluslu şirketler, ABD’de ortaya çıktıkları ilk günden itibaren yerel işletmelere ve mikroekonomiye büyük darbe vurmuştur. Wall-Mart ve AVM kültürü ile başlayan bu süreci incelediğinizde faşizan olarak kabul edilebilecek saldırgan serbest piyasa etkisini fark etmiş olursunuz. Bu durum elbette gelen hükümetlerin dikkatinden kaçmaz. Daha fazla vergi ve monopol piyasayı kısıtlamayı amaçlayan ekonomi politikaları çokuluslu şirketlerin daha farklı bir pozisyon izlemesine yol açar. Özellikle küreselleşme sonrası siyasetle ilgilenmediğini iddia eden ne kadar çokuluslu şirket varsa birçoğu seçimler sırasında adaylara maddi destek sunma konusunda bir yarışa girer. Az önce sözünü ettiğimiz Starbucks da son Amerikan seçimlerinde Hillary Clinton’a sunduğu destekle epey gündeme gelmişti. Clinton’ın sızdırılan e-mailleri sonrasında Starbucks CEO’su Howard Schultz Clinton’ı desteklediğini kamuoyuna açıklamış, kaybedilen seçim sonrasında da emekliye ayrılmıştı. 

Anti-LGBT emoji 

Özellikle serbest piyasayı destekleyen liberal demokratları desteklemekten keyif duyan çokuluslu şirketler, çeşitlilik meselesinde günümüzde bir zorunluluk içine de girdiler. Öyle ki çeşitlilik konusunda bir şirketin üzerine yürümek isteyen çıkar grupları yalan haber üzerinden dünyanın en değerli şirketi olarak kabul edilen Apple’ın bile hisselerini düşürmeyi başardılar. Geçtiğimiz aylarda Apple’ın yeni güncellemesinde emojiler içinde “anti-gay-lgbt” sembolünü ifade eden bir emojinin yer alacağı haberi şirket hisselerinde ani değer kayıplarına yol açtı. CEO’su Tim Cook’un dahi LGBT birey olarak kendini kabul ettiği şirketin böyle bir saldırısı sonrasında yaptığı açıklamalar da kâr etmedi. Şirket bir sonraki güncellemede çeşitlilik skalasını daha da genişleteceğini açıklayarak öfkeli kesimi tatmin etmeyi başardı. 

Politik doğruculuğun kalkanı ile iyice güçlenen çeşitlilik politikaları şöyle bir baktığımızda bugün yeni, bambaşka bir faşist kitleyi ortaya çıkarmış olabilir mi? Elbette olabilir. Vaktinde Al Gore’un da bu dediğimizi destekleyecek garip bir açıklaması var: “Küresel ısınma en az Yahudi soykırımı kadar tehlikelidir.” Bugünün dünyasında maalesef bencil kültüre sahip birçok otorite, sadece kendi çevrelerindeki öncelikleri –daha doğrusu çıkarları- çerçevesinde tüm dünyanın öncüllerini de belirleyebilme, bu öncüllere uymak istemeyenleri de kolayca Holocaust’un içine çekebilmektedir. Maalesef dünyanın geneli de bu düzene uyum sağlarmışçasına kleptokratik anlayışa benzer bir anlayışla bu otoriteleri dinlemeye devam etmektedir. 

Aslında büyük şirketlerin çalışanlarını siyasi amaçlarına yöneltmesi modern Amerikan uygarlığının yeterince anlaşılamamış yüzlerinden biri olarak kabul edilebilir. Çünkü bu çeşitlilik programları Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dersler veren Peter Schuck’a göre küçük işletmeleri daha da sıkıntıya sokmaktadır. Küçük işletmeler çeşitliliği destekleyecekleri sırada ek çalışan ve buna bağlı maliyetle mücadele edemezler ve bu sayede yine kazananın büyük şirketler olduğu bir düzenin ortaya çıktığı kolayca gözlemlenebilir. Birçok çok uluslu şirket ve sivil toplum kuruluşu, uzun vadede çeşitliliğin dünyaya refah sunacağına inandırmak istiyor. Bu alanda çalışan akademisyenler daha çok mülteci politikaları üzerinden bu desteği sürdürürken son yıllarda LGBT üzerinden de benzer çalışmaların yapıldığı rahatlıkla gözlenebiliyor. Şirketlere sunulan verilerle LGBT destekleyici sertifikaya sahip işyerlerinin daha fazla kazandırdığını iddia eden ABD Ulusal Gay ve Lezbiyen Ticaret Odası(National Gay & Lesbian Chamber of Commerce) verilerine göre LGBT istihdamı yapan şirketler, diğer şirketlere göre 1.5 milyar dolar daha fazla kazanıyor. Yani bugün birilerine en az Unicorn’lar kadar sevimli gelen tüm o kampanyaların temelinde yine venn şemaları yatıyor. 

nazmeliszengin@gmail.com

Açık Görüş’ü artık e-gazete olarak okuyabilirsiniz*
OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
*Ücretsiz.
15 Temmuz: Hepimizin vatanı, istiklali, hürriyeti…
14.07.2019
15 Temmuz ile tarih değişmiş, Türk milleti kimliğine, bağımsızlığına ve izzetine yönelik 27 Mayıs darbesini bütün kalıntılarıyla tamamen ortadan kaldırmıştır. Demokrasi, hürriyet, milliyet, vatan, bayrak, devlet, istiklal gibi mefhumların laftan ibaret olmadığını, “yurdumuzun üstündeki her ocakta tüten” milli ve yerli kavramlar olduğunu bütün dünya görmüştür. Büyük güçlerin Türkiye karşıtı bir yerde durması, 15 Temmuz darbecilerini ve onun “pasif darbeci” iç destekçilerini mağlubiyetin sert ve soğuk yüzüyle karşılaşmaktan şimdilik zihnen alıkoyuyor. Ancak fiilen 15 Temmuz darbecileri ağır bir yenilgi aldı, toplum vicdanında açıkça mahkum oldu, hukuken cezalandırılma ve tasfiye süreci devam ediyor.
Gerçekliğin yitimi ve sosyal ağlarda yükselen göçmen karşıtlığı
14.07.2019
Algıların gerçekliğin önüne geçtiği bu enformatik çağda sosyal medya ortamları üzerinden yükselen ırkçı tutumların gelecek on yılları esir almaması adına sosyal ağlara yönelik engelleyici önlemler alınması bir gerekliliktir. Son dönemde, tüm dünyada yayılan popülist dalganın en önemli göstergelerinden birisi olan göçmen karşıtlığı konusu sosyal ağlarla yakından ilişkili bir husustur. Özellikle Avrupa’da aşırı sağ parti ve siyasetçiler doğrudan göçmenleri hedef almakta ve göçmenler seçim dönemlerinde siyasi bir malzeme olarak kullanılmaktadır.
E-Bülten’e Katılın
Tüm içeriklerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.
CHP öncülüğündeki ittifakın siyasi söylemi
14.07.2019
CHP’nin tercihi içeriksiz siyaseti sürdürmek, bu sayede ideolojik olarak karşısında yer aldığı sağ seçmenin de oyunu alabilmek olacaktır. Ancak CHP’nin halihazırda yanında konumlanan oluşumlar ve AK Parti’den kopararak yanına almaya teşebbüs edeceği yeni kitleler gerçekten de Erdoğan’ı indirmek pahasına CHP’nin toplum tasavvuruna, medeniyet tasavvuruna teslim olmaya razı mıdır, bunu süreç gösterecek. Ortak paydası Erdoğan karşıtlığı olan ve bunu küskün milli görüşçülere, küskün ülkücülere, genel olarak küskün muhafazakarlara fark ettirmeden yapmaya çalışan bu koalisyon din eğitimi başta olmak üzere tüm bu ekonomi, dış politika, toplum ve kültür politikaları konusunda önümüzdeki dört yıllık seçimsiz süreçte nasıl bir içerik üretecek?
Türkiye kutuplaşmıyor, yönünü arıyor
14.07.2019
Bugün bize anormal gelen şey, siyasal/toplumsal tartışma/kutuplaşma ortamı olmamalıdır. Anormallik, İngiliz, Alman ya da Fransız modernleşmesi bağlamında bir mukayese yaptığımızda bu meselelerin Türkiye’de 2019 yılına sarkmasıdır. Asıl mesele Türkiye’de demokratikleşme ve sivilleşmenin sekteye uğratılmasıdır. Siyaset eliyle başlayan tüm tartışmaları “kutuplaşma” parantezine alamayız. Türkiye kutuplaşmıyor yönünü arıyor. Bu da ancak tartışmayla mümkündür. Bu yön tayinini sadece devlete bırakmak, siyasi parti liderlerinin kendi arasındaki bir meseleymiş gibi sunmak toplumu sahnenin dışına atmaktır.
© Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.