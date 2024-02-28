CHP ve DEM seçmenine çağrı

Geçtiğimiz genel seçimlerde 40'a yakın milletvekilliğini sözde sağ partilere veren ve hala bunun kuyruk acısını çeken CHP, öyle görünüyor ki taviz üstüne taviz vererek kendisini yok etmeye devam ediyor: DEM Parti, çeşitli ilçelerden 1'er olmak üzere toplamda 20'ye yakın meclis üyesinin İBB'de kendisini temsil etmesi için CHP ile kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklarını tamamlamış durumda.

1 Nisan sabahı uyandığımızda AK Parti'nin yerel yönetim seçimlerindeki değişmez başarısını hep birlikte göreceğiz. İstanbul'da Murat Kurum kazanacak. Yani, inanmışlık, kararlılık, liyakat, dürüstlük, çalışkanlık, adanmışlık, başarma azmi, vatan ve millet sevdası kazanacak. Böyle düşünmemin sebeplerini bu defa CHP ve DEM üzerinden anlatmaya çalışayım.

Laik!

'Sıkışınca Atatürk'ten bahsedip alkış alarak ilerlenemez' diyen Özgür Özel, partisinde sağcılara yer vermeyeceğini söylemesinin ardından, sağ yanı üzere yüzü kıbleye karşı olarak istihareye yatmış olacak ki:

'Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor. Atatürk; Sinop'a gidin, Erzurum'da çalışın, Tekirdağ'ı kazanın, İstanbul'u kaybetmeyin, İzmir'de rekor kırın, Bilecik'i sakın ha tekrar geri alın diyor.' şeklinde bir açıklama yaptı.

Atatürkçü!

Böylelikle, zımnen AK Parti'yi Atatürkçü olmamakla itham eden Özgür Özel'e şunu demek lazım gelir: İHA, SİHA, KIZILELMA, KAAN...kimin zamanında yapıldı? Türk Savunma Sanayisi bugün varsa, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek, ilelebet payidar kalacak demektir. Gerçek Atatürkçülük tam bağımsızlıktan geçer. Sahtekarlığın lüzumu yok.

Atatürk'ü kullanarak, onu adeta bir like (beğeni) unsuruna indirgeyerek, kendi kendisinin propagandası haline getiren narsist yöneticilerden olmayın. Atatürk'ün kurduğu partinin yollarını çıkmaza sokmayın. Samimi olun. Çoğu zaman ötekileştirdiğiniz AK Parti'nin sesine kulaklarınızı tıkamayın. Empati krizine yol açarak demokrasiye zarar vermeyin. Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet payidar kalması için elinizden geleni yapın.

Cumhuriyetçi!

CUMHURİYET Halk Partisi (Eş) Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'nin kent uzlaşısı kapsamında Esenyurt'ta aday çıkarmamasına da ses çıkartmadı. Peki, kent uzlaşısı ile kendisine ve seçmenine siyasi ipotek koyan CHP'nin Esenyurt için gösterdiği aday kim dersiniz? 2015'te HDP'den milletvekili adayı olan Ahmet Özer!

Kendisi: 'Devlet kurmak Kürtlerin hakkıdır' ve 'Türklere, Malazgirt ile Anadolu'nun kapılarını Kürtler açmıştır, ama sonra Türklerin ihanetine uğramıştır. Birçok sorun da CUMHURİYET ile bir araya gelerek kronikleşmiştir' ifadelerinin sahibi. Ha bu arada Esenyurt'ta düzenlenen 'Özgürlük ve Demokrasi' mitinginde sık sık 'Biji Serok Apo' sloganı atılırken, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın da posterleri açıldı. CHP'den yine ses seda çıkmadı...

Halkçı!

Geçtiğimiz genel seçimlerde 40'a yakın milletvekilliğini sözde sağ partilere veren ve hala bunun kuyruk acısını çeken CHP, öyle görünüyor ki taviz üstüne taviz vererek kendisini yok etmeye devam ediyor: DEM Parti, çeşitli ilçelerden 1'er olmak üzere toplamda 20'ye yakın meclis üyesinin İBB'de kendisini temsil etmesi için CHP ile kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklarını tamamlamış durumda.

Yani; nasıl ki bir milletvekili evinde bir terörist saklayabiliyorsa (PKK/DEM milletvekili Çiçek Otlu'nun evinde terörist Sıtkı Güngör yakalandı) İBB'de kadrolarında da PKK terör örgütü mensuplarına iş verebilir (ki örnekleri var). CHP'ye göre, halkın vergileriyle Türkiye Cumhuriyeti'ne kasteden hainler yakalanana kadar belediyelerde istihdam edilebilir, maaş alabilirler! Ama konu işsizlik olduğunda, 'halkçı!' CHP'nin tek çözümü muhtarlara genel sekreter atamak! Öyle mi?

CHP ve Kürtler

Siyasi hayatı boyunca Türk soyadına rağmen Kürt kimliğini ön planda tutan ve önümüzdeki yerel seçimlerde Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı olan Ahmet Türk, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na açık destek verdiklerini ve bunun da tabanlarında rahatsızlık yarattığını, yüzde 11-13 bandında olan oy oranlarının yüzde 8 seviyesine gerilediğini belirtti.

Dolayısıyla, yaklaşan yerel seçim süreciyle ilgili olarak hiçbir partinin arka bahçesi olmadıklarını ve kendilerine güvendiklerini söyleyen Ahmet Türk, DEM Parti'nin her yerde kendi adayları ile seçimlere gireceklerini duyurdu.

Diğer taraftan, aslında hiçbir zaman CHP'nin Kürt sorununu (!) çözebileceklerine inanmadıklarını da vurguladı. Çünkü, Ahmet Türk'e göre; CHP'nin böyle bir kabiliyeti hiçbir zaman yoktu ve olmayacaktı. CHP'de verdiği sözleri yerine getirebilecek güçlü bir liderlik bulunmuyordu.

Tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi Özgür Özel de böyle bir sorunu çözebilecek kapasitede değildi. (Ekrem İmamoğlu da güvenilmezdi. Kürtlerle dalga geçercesine Trabzon'da ayrı, Van'da ayrı konuşuyor, adeta nabza göre şerbet veriyordu.) Kürt sorununu (ki ben mesele demeyi tercih ediyorum) çözecek tek kişi vardı: O da verdiği her sözü tutan Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değildi.

Karar senin

Sevgili seçmen kardeşim....karar senin. CHP'nin durumu ortada, DEM'in bakış açısı da ortada. Genel seçimler yapıldı. O zaman altılı-yedili masa vardı. Yedi düvel bir araya geldi. Yine de Erdoğan'ı ve cumhur ittifakını yenemedi. Şimdi sıra yerel seçimlerde.

Artık ittifaklar yok. Tabiri caizse her koyun kendi bacağından asılacak. Oyuna gelmeyelim. Marifet, büyük fotoğrafı kaçırmadan, yerele odaklanabilmek. Murat Kurum'un duruşu, kişiliği ve deneyimi ile İstanbul da kazanacak Türkiye de...

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