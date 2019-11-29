CHP’deki kriz ve Türkiye siyasetine yansımaları

24 Haziran 2018 ve 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra Türkiye siyasetinde yükselişe geçen bir CHP vardı. Özellikle 31 Mart yerel seçimlerinde Batı’daki büyükşehirlerin birçoğunu almış olması ve Ekrem İmamoğlu gibi siyasette yeni isimlerle bir çıtayı tutturmuş olması CHP’ye yönelik ilgi ve yönelimleri artırdı. CHP’nin bu seçimlerden önceki en önemli yeniliği AK Parti’nin söylemlerinin dışına çıkabilmesiydi. Daha öncesinde AK Parti’nin belirlediği gündem ve söylemlere mahkûm bir CHP algısı vardı. Muharrem İnce 24 Haziran öncesinde bunu kısmen kıran bir görüntü çizmişti ancak 24 Haziran’a yaklaştıkça birtakım altı doldurulamayan, kitleleri heyecanlandıran ve fakat ikna edemeyen bir söylemin dışına çıkamadı. Bu yüzden de, CHP’nin psikolojik sınırlarını aştığını iddia etse de, sağ/muhafazakâr kesimi ikna etmede başarılı olamadı.

31 Mart’a giden süreçte ise CHP genel olarak değil ama yerel anlamda, seçim sonucu kazanmak noktasında, kendi içinde tutarlı bir strateji izledi. Bu çizginin ulusalcı kanatla uyumu, HDP’nin bu stratejideki yeri çokça tartışıldı ancak İstanbul örneğinde bariz bir şekilde görüldüğü gibi hem muhafazakâr kitlelerden hem de HDP tabanından ciddi miktarlarda oy almayı başardı. Bu stratejinin en zayıf yanı ise salt popülist eylem ve söylemlere dayalı bir siyaset dili oluşturulmasıydı. Gerek genel anlamda ülke siyaseti ve geleceği için gerekse de ilgili şehirlerin somut problemleri ya da projeleri için CHP’li büyükşehir belediye başkan adayları somut programlar ortaya koyamadı. Ulusalcılar-İYİ Parti tabanlı milliyetçiler ve HDP tabanı gibi adeta birçok noktadan üç farklı dinamik ve benzemezin son derece spesifik şartlar ve hatta yer yer pazarlıklar çerçevesinde bir araya getirilmesi ve bundan da sonuç alınması CHP’nin seçim sonucunda da artık Türkiye’ye daha yeni ve farklı şeyler vaat ettiği beklentilerine yol açtı.

Sonuçlar ve konjonktürel şartlar

31 Mart seçimlerinde büyük şehirlerin kazanılması elbette ki önemlidir ama unutulan nokta İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ya da İzmir’de Tunç Soyer’in söylem ve vaatlerini Ankara’da Mansur Yavaş vaat etse muhtemelen daha farklı bir sonuç alabilirdi. Ya da Mansur Yavaş’ın daha milliyetçi dilini Ekrem İmamoğlu İstanbul’da benimsese HDP tabanından aldığı desteği alamayabilirdi. Yani demek istediğim, son derece yerel konjonktür ve dinamiklerin sosyolojik analizini yapmak yerine CHP “Yeni Türkiye’nin Yeni Umudu” gibi bir havaya sokuldu. Oysa genel siyaset dili ve söylemine bakıldığı zaman Türkiye sosyolojisine, hatta büyükşehirlerin yerel sosyolojisine ve dinamiklerine en uygun adayı çıkarmak dışında bir stratejiden bahsetmek mümkün değildi. Şayet Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimlerini kazanamasa CHP’deki ulusalcı kanat çoktan kazan kaldırmaya başlamıştı bile. Futbolda bir takım ne kadar kötü oynarsa oynasın, sonuç olarak galip geldiği ve üç puanı aldığı sürece başarılı kabul edilir. CHP de yerel seçim sonuçlarını etraflıca ve derinlikli analiz etmek yerine üç puan odaklı bir değerlendirme yaptı.

Kitleleri ikna etmek

Siyasette kitleleri ikna etmek önemlidir. Ancak bu işin birinci kısmıdır. En az bunun kadar önemli olan ise, ikna ettiğiniz kitlelerin size gösterdiği teveccühü devam ettirebilecek politika ve programları geliştirebilmektir. Popülizm, retorik Türkiye siyasetinde her zaman geçer akçedir ve bunun belki de timsali Süleyman Demirel’dir. Ama Türkiye’nin Süleyman Demirel zamanındaki Türkiye olmadığının da ayırdında olmak gerekir. İletişim, enformasyon ve deformasyon imkânlarının bu kadar geliştiği bir vasatta salt retorikle işi götürmek mümkün değildir. Hele de söz konusu olan belediye başkanları olunca bu iş daha da zorlaşır. Çünkü İstanbul gibi bir şehirde CHP’nin onlarca milletvekili var ve fakat bir tane büyükşehir belediye başkanı var. Büyükşehir hizmetleri de doğrudan halkın pratik hayatına dokunan hizmetlerdir. Dolayısıyla altı ay bir büyükşehir belediyesi için, evet, az bir zamandır ama seçimlerden önce sanki bir gecede, akşamdan sabaha her şey güllük gülistanlık olacak gibi bir söylem tutturursanız “Altı ay bizim için yeterli değil” diye derdinizi anlatamazsınız. Kaldı ki bu tabloya bir de Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul sorunlarından çok Türkiye siyasetinin genel problemleriyle gündeme gelme çabalarını eklemek gerekir.