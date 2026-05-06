Çocukluğu kim şekillendirecek? Aile mi, algoritmalar mı?

Türkiye'nin sosyal medya düzenlemesi “yasak” kelimesine sıkıştırılamayacak kadar geniş bir anlam taşımaktadır. Bu düzenleme, çocukları dijital dünyadan koparma değil; onları algoritmik sömürüye, bağımlılık tasarımına, veri ekonomisine, aldatıcı reklamlara, zararlı içeriklere ve kontrolsüz platform kültürüne karşı koruma girişimidir.

Dr. Muhammed Ersin Toy / Yazar

2010'lu yıllarla birlikte sosyal medya platformları, hayatımıza yalnızca yeni bir iletişim imkânı sunmakla kalmadı; aynı zamanda duyguların, algıların, toplumsal reflekslerin ve kamusal alanın dijital ağlar üzerinden yeniden inşa edildiği yeni bir dijital düzenin temel unsurlarından biri hâline geldi. Sosyal medya, bununla birlikte güvenliğin, istihbaratın, devletler arası yeni mücadele biçimlerinin ve bilinç-algı savaşlarının da ana mecralarından birine dönüştü.

Artık devletler, yalnızca diplomasi, ekonomi, askerî güç veya klasik medya üzerinden değil; sosyal medya platformları ve dijital mecralar üzerinden de başka ülkelerin iç işleyişini, siyasal sistemini, toplumsal muhalefetini, kamuoyu reflekslerini ve küresel ticaret-pazarlama ağlarını etkilemeye çalışmaktadır. Bu nedenle sosyal medya, günümüzde yalnızca bireylerin haberleştiği ya da içerik tükettiği bir alan değildir; aynı zamanda toplumların algılarının, siyasal tercihlerinin, kolektif duygularının ve kamusal bilincinin hedef alındığı yeni bir bilinç savaşı mecrasıdır.

Elbette bu alan, uluslararası istihbarat örgütleri ve hibrit savaş stratejileri açısından da yeni bir mücadele sahasına dönüşmüştür. Dijital mecralar üzerinden toplumların kırılgan gruplarına, özellikle de çocuklara ve gençlere ulaşma; onları yönlendirme, radikalleştirme, manipüle etme ya da çeşitli çıkar ağlarının parçası hâline getirme girişimleri de bu yeni güvenlik mimarisinin önemli riskleri arasındadır. Bu nedenle sosyal medya meselesi yalnızca iletişim, eğlence veya bireysel kullanım meselesi değil; aynı zamanda çocuk güvenliği, toplumsal direnç ve ulusal güvenlik meselesidir.

Türkiye'de kabul edilen yeni sosyal medya düzenlemesi tam da bu büyük dönüşümün içinde okunmalıdır. 1 Mayıs 2026'da Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre sosyal ağ sağlayıcılar, yani sosyal medya şirketleri, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması için yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacaktır. Bu düzenlemede temel sorumluluk, yaş doğrulama dahil gerekli teknik tedbirleri almak zorunda olan sosyal medya platformlarına yüklenmektedir.

Ayrıca 15 yaşını doldurmuş çocuklara yönelik ayrıştırılmış hizmet sunulması, ebeveyn kontrol araçlarının sağlanması, kullanım süresinin izlenmesi ve sınırlandırılması, ücretli işlemlerin ebeveyn iznine bağlanması ve aldatıcı reklamların engellenmesi gibi başlıklar da düzenlemenin merkezinde yer almaktadır.

Çocuğu korumada toplumsal bilinç

Bu düzenleme yalnızca "15 yaş altına sosyal medya yasağı" şeklinde dar bir başlıkla okunursa, meselenin asıl boyutu ıskalanır. Çünkü meselenin en büyük boyutu; çocuklarımızın bilinçlerinin, çocukluk algılarının, kişiliklerinin, dikkat biçimlerinin ve dünyayı kavrama tarzlarının sosyal medya, akıllı telefonlar ve dijital evrenin algoritmik yapısı tarafından yeniden inşa edilmesi, etkilenmesi ve başkalaştırılmasıdır. Türkiye, bu gidişata karşı ilk hamle olarak böyle bir tedbirle müdahale etmiştir.

Fakat bu müdahaleden sonraki süreçte görev yalnızca devlete veya platformlara değil; en önce aileye, sonrasında medyaya, okullara ve toplumun tamamına da düşmektedir. Türkiye'deki bu adımın akademi, medya ve eğitimciler aracılığıyla altı doldurulmalı; düzenleme yalnızca teknik bir yaş sınırı değil, çocukluğu korumaya dönük daha derin bir toplumsal bilinç sürecine dönüştürülmelidir.

Bugün çocukların yalnız zararlı içerikten değil; platformların bağımlılık üreten tasarımından, algoritmik yönlendirme mekanizmalarından, veri ekonomisinden ve kontrolsüz dijital kültürden korunması gerekmektedir. Bu nedenle Türkiye'de başlayan bu süreci, daha geniş bir dijital egemenlik hamlesine dönüştürmek gerekir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın düzenlemeye ilişkin "Çocuklarımızı dijital ve teknoloji şirketlerinin, algoritmaların insafına bırakmayacağız" ifadesi bu açıdan dikkat çekicidir.

Sayın Bakan'ın "algoritmaların insafı" dediği mesele, aslında algoritmanın hükümdarlığıdır. Akıllı telefonların, ekran kültürünün, belleği ve algıyı dağıtan dikkat ekonomisinin çocukları birer tutsak hâline getirmesidir. Bu nedenle bu cümle, tartışmanın ağırlık merkezini doğru yere taşımaktadır: Mesele artık yalnızca çocukların sosyal medyada ne gördüğü değil, sosyal medya platformlarının çocukluğu nasıl tasarladığıdır; çocuklardan ne istendiği, çocukluğun nereye götürüldüğüdür.

Bugün bu dijital düzen, özellikle çocuklar söz konusu olduğunda, yalnızca bireysel tercih ya da aile içi denetim meselesi olmaktan çıkmış durumdadır. Sosyal medya, çocukların dikkatini, zamanını, duygusal tepkilerini, tüketim alışkanlıklarını, beden algısını, arkadaşlık ilişkilerini ve dünyayı anlama biçimlerini şekillendiren algoritmik bir çevreye dönüşmüştür.

Bu nedenle sosyal medya tartışması artık yalnızca "çocuklar ne görüyor ve izliyor?" sorusuyla sınırlı değildir. Asıl soru giderek daha açık biçimde şudur: Sosyal medya platformları çocukluğu nasıl tasarlıyor? Bugün çocuklarımızı kim yetiştiriyor? Aileler mi, okullar mı, toplum mu, yoksa algoritmalar mı?

Bu soru artık abartılı bir teknoloji eleştirisi değil, doğrudan çağımızın en temel çocukluk tartışmalarından biridir. Çünkü dijital platformlar yalnızca içerik sunan teknik araçlar değildir. Kullanıcıyı içeride tutmak üzere tasarlanmış, dikkat ekonomisiyle çalışan, davranışları ölçen, duyguları sınıflandıran, tercihleri yönlendiren ve görünürlüğü algoritmik olarak dağıtan devasa kültürel sistemlerdir.

Sorun yalnız içerik değil, platform mimarisidir

Sosyal medya tartışmaları uzun süre "zararlı içerik", "müstehcenlik", "şiddet", "akran zorbalığı", "dezenformasyon" ya da "mahremiyet ihlali" başlıkları üzerinden yürütüldü. Elbette bu başlıkların her biri değerlidir. Ancak bugün daha derin bir gerçekle karşı karşıyayız: Sorun yalnızca içerikte değil, platformun sistemidir.

Çünkü sosyal medya platformları artık yalnızca içeriklerin yüklendiği, paylaşıldığı ve dolaşıma girdiği pasif mecralar değildir. Bu platformlar; kullanıcının nerede duracağını, hangi içeriğe ne kadar bakacağını, neye tepki vereceğini, hangi içerikten sonra hangi içeriğe yönlendirileceğini ve ekranda ne kadar kalacağını hesaplayan davranışsal mühendislik alanlarıdır. Yani mesele yalnızca çocuğun karşısına çıkan içeriğin niteliği değil; çocuğu o içeriğe götüren, orada tutan ve bir sonraki içeriğe doğru sürekli iten algoritmik düzendir.

Sonsuz kaydırma, otomatik oynatma, bildirim döngüleri, beğeni ve ödül mekanizmaları, kişiselleştirilmiş akışlar ve öneri algoritmaları kullanıcıyı yalnızca bilgilendirmez; onu içeride tutacak şekilde davranış üretir. Bu yapı, kullanıcının iradesini tamamen ortadan kaldırmasa da onun dikkatini sürekli bölen, merakını diri tutan, eksiklik hissi oluşturan ve "bir sonraki" içerik vaadiyle platformda kalma süresini uzatan bir dikkat rejimi kurar.

Bu nedenle sosyal medya bağımlılığı meselesi yalnızca "çok kullanmak" ya da "iradesiz davranmak" şeklinde açıklanamaz. Platformun kendisi, kullanıcının mümkün olduğunca uzun süre içeride kalması üzerine kuruludur. Kullanıcı her yeni videoya, her yeni bildirime, her yeni beğeniye ve her yeni öneriye yöneldiğinde aslında bireysel bir tercih yaptığını düşünür; fakat bu tercih, çoğu zaman algoritmik olarak tasarlanmış bir akışın içinde gerçekleşir.

Bu yapı yetişkin kullanıcılar için bile ciddi bir dikkat ve zaman yönetimi sorunu oluştururken, çocuklar ve ergenler için çok daha kırılgan bir alan meydana getirir. Çünkü çocuk, algoritmik sistem karşısında tam anlamıyla özgür ve bilinçli bir kullanıcı değildir. Henüz dikkat, irade, mahremiyet, zaman yönetimi, risk bilinci ve öz denetim becerileri gelişmekte olan savunmasız bir öznedir.

Bu yüzden çocukların sosyal medya kullanımı yalnızca ailelerin "ekran süresi" denetimine indirgenemez. Asıl mesele, çocuğun karşısında dünyanın en güçlü teknoloji şirketlerinin, davranış verileriyle beslenen algoritmaların, psikolojik ödül mekanizmalarının ve reklam ekonomisinin bulunmasıdır. Çocuk bu düzende yalnızca içerik tüketmez; aynı zamanda ölçülür, sınıflandırılır, yönlendirilir ve sürekli yeniden hedeflenir.

Kullanıcıyı daha fazla ekranda tutmak üzere tasarlanmış bu ekonomik model içinde dikkat artık metalaştırılmıştır. Platformlar için çocuğun zamanı, dikkati, merakı, duygusal tepkisi, beğenisi, korkusu, öfkesi ve ilgisi ticari değere dönüştürülebilen verilerdir. Bu nedenle sosyal medya düzenlemesi yalnızca zararlı içerikleri sınırlama meselesi değil; çocukluğu kuşatan bu bağımlılık üreten platform mimarisini sınırlama meselesi olarak ele alınmalıdır.

Bu mücadelede çocukları yalnız bırakırsak kaybederiz. Bu nedenle sosyal medya ve akıllı telefon meselesi, yalnızca bireysel tercih ya da aile içi denetim başlığıyla değil; topyekûn bir bilinç ve koruma mücadelesi olarak ele alınmalıdır. İlk adım, çocuklarımızın akıllı telefon edinme yaşının en azından 15 yaş sonrasına ertelenmesiyle başlayabilir. Bununda İspanya ve İngiltere'de gibi sivil bir hareketle ortaya çıkması gerekmektedir! Toplumsal bir bilinçlenme gerekmektedir!

Bununla birlikte okullarda WhatsApp ve Telegram gibi gruplar üzerinden sürdürülen iletişim de yeniden düşünülmelidir. Akıllı telefon, okul hayatının olağan ve zorunlu bir ders dışı materyali gibi kurgulanmamalıdır. Eğitim süreçleri; çocukları sürekli ekrana, bildirim akışına ve platform kültürüne mecbur bırakmayacak güvenli, denetlenebilir ve pedagojik açıdan sağlıklı kanallar üzerinden yürütülmelidir.

Çocukluğu kim şekillendirirse geleceği de o şekillendirir

Türkiye'nin yeni sosyal medya düzenlemesi, çocukların dijital dünyayla ilişkisini yeniden düşünmek için önemli bir eşik sunmaktadır. Bu düzenleme yalnızca 15 yaş altına yönelik teknik bir erişim sınırlaması değildir. Daha derinde, çocukluk üzerinde giderek büyüyen algoritmik iktidara karşı aileyi, okulu, toplumu ve kamu otoritesini yeniden konumlandırma çabasıdır. Bugün sosyal medya şirketleri yalnızca içerik sunmuyor; zamanımızı yönetiyor, dikkatimizi parçalıyor, duygularımızı ölçüyor, davranışlarımızı tahmin ediyor ve kültürel tercihlerimizi şekillendiriyor. Apaçık bir bilinç savaşının içerisindeyiz. Çocuklar ise bu sistemin en savunmasız kullanıcılarıdır.

Sosyal medya artık sadece arkadaşlarla haberleşilen bir alan değil; influencerların, reklamların, markaların ve öneri algoritmalarının yönettiği ticari-kültürel bir düzendir. Çocuk sosyal medyada yalnız içerik görmüyor; beden algısı, tüketim arzusu, popülerlik, beğenilme ve görünür olma kurallarını, hatta toplumsallaşmayı da bu dijital evren içinde öğreniyor.

Bu yüzden mesele artık şöyle okunmalıdır: Çocuklar yalnızca sosyal medyada ne gördükleriyle değil, sosyal medyanın onları nasıl gördüğü, nasıl ölçtüğü, nasıl sınıflandırdığı ve nasıl yönlendirdiğiyle de korunmalıdır.

Türkiye'deki düzenleme, bu açıdan yalnızca yerel bir hukukî adım değil; çocukların sosyal medya kullanımı konusunda Batı'da da güçlenen yeni düzenleyici dalganın parçası olarak okunabilir. İngiltere'den Avustralya'ya, Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye kadar birçok ülkenin çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin yeni sınırlar araması, dijital çağın en temel sorularından birini görünür kılmaktadır: Toplumlar kendi çocuklarını mı yetiştirecek, yoksa algoritmalar mı?

Türkiye'nin sosyal medya düzenlemesi bu nedenle "yasak" kelimesine sıkıştırılamayacak kadar geniş bir anlam taşımaktadır. Bu düzenleme, çocukları dijital dünyadan koparma değil; onları algoritmik sömürüye, bağımlılık tasarımına, veri ekonomisine, aldatıcı reklamlara, zararlı içeriklere ve kontrolsüz platform kültürüne karşı koruma girişimidir.

Ancak başarılı olabilmesi için yaş sınırı tek başına yeterli değildir. Etkin yaş doğrulama, mahremiyet dostu veri politikası, platform tasarım sorumluluğu, güçlü ebeveyn kontrol araçları, dijital okuryazarlık, okul-aile iş birliği, akıllı telefon kullanım bilinci ve kamusal denetim birlikte düşünülmelidir.

Çünkü bugün sosyal medya tartışması, yalnızca çocukların hangi uygulamaya girip girmeyeceği meselesi değildir; çocukluğun kime emanet edileceği meselesidir. Burada ilk sorumluluk hiç şüphesiz ailelere düşmektedir.

Bu sorunun cevabı gecikirse, çocuklarımızı aile, okul ve toplum değil; küresel şirketler, platformlar, ekranlar ve algoritmalar şekillendirecektir.