Çözümsüz kalan uluslararası krizler ve çok taraflı diplomasi arayışı

Dr. Necdet Özçelik/ Akademisyen, Yazar

7–19 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026, "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana teması çerçevesinde uluslararası sistemde artan belirsizliklere karşı diplomatik iş birliği arayışlarını gündeme taşımıştır. Forum, çok taraflı diplomasi, bölgesel istikrar, ekonomik güvenlik, yapay zekâ ve iklim değişikliği gibi küresel ölçekte etkili olan konuların kapsamlı şekilde ele alındığı bir platform niteliği taşımaktadır. Bu bağlamda ADF2026, yalnızca fikir alışverişi yapılan bir diplomatik etkinlik olmanın ötesinde, kriz yönetimi ve bölgesel iş birliği açısından potansiyel etki üretme kapasitesine sahip bir diplomasi mekanizması olarak değerlendirilebilir.

Günümüzde küresel sistem, jeopolitik rekabetin artması, bölgesel savaşların uzun süreli hale gelmesi ve ekonomik kırılganlıkların derinleşmesi nedeniyle önemli bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Özellikle İsrail/ABD-İran ve Rusya-Ukrayna Savaşları ve Orta Doğu'daki devam eden krizler, uluslararası diplomasinin etkinliğini yeniden tartışmaya açmıştır. Bu çerçevede Antalya Diplomasi Forumu gibi çok taraflı platformlar, çatışmaların çözümüne doğrudan katkı sağlamasa bile, kriz yönetimi süreçlerinde diyalog kanallarının açık tutulmasına katkı sunabilmektedir. Bu yazı ADF2026'nın bölgesel ve uluslararası krizlere somut veya dolaylı etki üretip üretmediğini, diplomatik, ekonomik ve güvenlik boyutları üzerinden değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Küresel belirsizlik ortamında diplomatik platformların rolü

Uluslararası sistemde belirsizlik kavramı, son yıllarda devletlerin dış politika davranışlarını belirleyen en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. ADF2026'da ele alınan temel konulardan biri, küresel sistemde artan stratejik rekabet ve kutuplaşmanın uluslararası güvenlik üzerindeki etkileri olmuştur. Bu bağlamda forum, farklı coğrafyalardan karar vericilerin aynı ortamda bir araya gelmesini sağlayarak diplomatik temasların sürekliliğini destekleyen bir mekanizma işlevi görmüştür.

Diplomatik forumların kriz çözümüne etkisi genellikle dolaylıdır. Bu tür platformlar, doğrudan barış anlaşmaları üretmekten ziyade, taraflar arasında güven inşasını kolaylaştıran ortamlar oluşturur. Antalya Diplomasi Forumu'nun özellikle çatışma bölgelerindeki diplomatik temsilcileri bir araya getirmesi, kriz yönetiminde "önleyici diplomasi" yaklaşımını destekleyen bir işlev görmektedir. Önleyici diplomasi, çatışmaların büyümeden önce çözülmesine yönelik diyalog kanallarının açık tutulmasını ifade eder ve bu bağlamda forum, uzun vadeli diplomatik iletişim ağlarının kurulmasına katkı sağlayabilir.

Bununla birlikte, diplomatik platformların etkisi yalnızca görüşmelerin sayısıyla değil, bu görüşmelerin somut sonuçlara dönüşme kapasitesiyle ölçülmektedir. ADF2026 kapsamında gerçekleştirilen çok sayıda panel ve ikili görüşme, küresel meselelerin kapsamlı şekilde tartışılmasını sağlamış olsa da, kısa vadede somut barış anlaşmaları veya kriz çözümleri üretmek gibi bir sonuç ortaya çıkarmamıştır. Bu durum, forumun etkisinin daha çok uzun vadeli diplomatik süreçler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Bölgesel krizlere etki potansiyeli: Orta Doğu ve Ukrayna örnekleri

ADF2026'da öne çıkan başlıklardan biri, bölgesel çatışmaların çözümünde diplomasinin rolü olmuştur. Özellikle Orta Doğu ve Doğu Avrupa'daki krizler, forumun ana gündem maddeleri arasında yer almıştır. Bu bağlamda forum kapsamında gerçekleştirilen üçlü ve dörtlü toplantılar, bölgesel iş birliğinin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı çok taraflı toplantılar, özellikle bölgesel istikrar açısından önemli bir diplomatik alan yaratmıştır. Türkiye, son yıllarda hem Orta Doğu hem de Karadeniz bölgesinde arabulucu rolünü güçlendirmeye çalışan bir aktör olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda forum, Türkiye'nin diplomatik kapasitesini uluslararası düzeyde görünür kılmak için önemli bir fırsat sunmuştur. Ancak bu toplantıların doğrudan kriz çözümüne yol açtığını söylemek için erken olduğu da belirtilmelidir.

Örneğin İsrail/ABD-İran ve Rusya-Ukrayna savaşları bağlamında yürütülen diplomatik temaslar, taraflar arasında iletişim kanallarının açık tutulması açısından önem taşımaktadır. Ancak taraflar arasındaki çatışmanın karmaşık yapısı, tek bir diplomatik platformun kısa sürede sonuç üretmesini zorlaştırmaktadır. Benzer şekilde Orta Doğu'da yaşanan çok katmanlı krizler, bölgesel güç dengeleri ve uluslararası aktörlerin çıkar çatışmaları nedeniyle uzun süreli diplomatik süreçler gerektirmektedir.

Ekonomik güvenlik ve ticaret rekabeti üzerindeki etkiler

ADF2026'da ele alınan bir diğer önemli başlık, ekonomik güvenlik ve küresel ticaret rekabetidir. Son yıllarda dünya ekonomisinde artan korumacılık eğilimleri, enerji güvenliği ve tedarik zincirlerinin kırılganlığı gibi sorunlar, uluslararası iş birliğini zorlaştırmaktadır. Forum kapsamında bu konuların ele alınması, ekonomik diplomasi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

Enerji güvenliği konusu özellikle Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri açısından stratejik bir öneme sahiptir. Enerji kaynaklarına erişim ve bu kaynakların güvenli şekilde taşınması, uluslararası rekabetin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda forum, enerji politikalarının koordinasyonu açısından yeni iş birliği alanlarının tartışılmasına imkân tanımıştır. Ancak ekonomik alandaki iş birliklerinin somut sonuçlara dönüşmesi, genellikle uzun vadeli müzakere süreçleri gerektirmektedir.

Tedarik zinciri güvenliği ve ticaret politikaları gibi konuların forum gündeminde yer alması, küresel krizlerin yalnızca askeri değil ekonomik boyutlarının da dikkate alındığını göstermektedir. Bu durum, modern diplomasi anlayışının çok boyutlu hale geldiğini ortaya koymaktadır. Ekonomik krizlerin uluslararası güvenlik üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, ADF2026'nın bu alanlarda fikir üretme kapasitesi önemli bir katkı olarak değerlendirilebilir.

Dijitalleşme, yapay zeka ve güvenlik politikaları

ADF2026'nın dikkat çeken başlıklarından biri, dijitalleşme ve yapay zekâ teknolojilerinin güvenlik üzerindeki etkileri olmuştur. Günümüzde dezenformasyon faaliyetleri, seçim süreçlerinden toplumsal güvenliğe kadar birçok alanda risk oluşturabilmektedir. Bu bağlamda yapay zekâ tabanlı dezenformasyonun uluslararası güvenlik üzerindeki etkileri, forumda kapsamlı şekilde ele alınmıştır.

Çocukların dijital güvenliği ve çevrim içi platformlarda veri güvenliği gibi konuların tartışılması, güvenlik anlayışının yalnızca askeri tehditlerle sınırlı olmadığını göstermektedir. Modern güvenlik yaklaşımı, bilgi güvenliği ve dijital tehditleri de kapsayan geniş bir perspektife sahiptir. Bu nedenle ADF2026'nın bu alanlarda politika tartışmalarına zemin hazırlaması, uzun vadeli güvenlik stratejileri açısından önemli bir katkı olarak değerlendirilebilir.

Bununla birlikte, dijital güvenlik alanında somut uluslararası anlaşmalar üretmek oldukça zordur. Bu tür konular genellikle teknik düzenlemeler, standartlar ve çok taraflı iş birliği gerektirir. Bu nedenle ADF2026'nın bu alandaki etkisi daha çok norm üretimi ve farkındalık oluşturma düzeyinde kalmıştır.

İklim krizi ve sürdürülebilir güvenlik yaklaşımı

ADF2026'da ele alınan bir diğer önemli başlık, iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirliğin güvenlik üzerindeki etkileridir. İklim krizinin, su kaynakları, gıda güvenliği ve göç hareketleri gibi alanlarda yeni riskler doğurduğu bilinmektedir. Bu bağlamda çevresel güvenlik, uluslararası ilişkilerde giderek daha önemli bir başlık haline gelmektedir.

Forum kapsamında sürdürülebilir kalkınma ve çevresel iş birliği konularının tartışılması, küresel güvenlik anlayışının genişlediğini göstermektedir. İklim krizinin yalnızca çevresel değil aynı zamanda siyasi ve ekonomik sonuçlar doğurduğu göz önüne alındığında, bu konuların diplomatik platformlarda ele alınması önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Ancak iklim krizine yönelik somut çözümler üretmek, yalnızca diplomatik görüşmelerle mümkün değildir. Bu alanda uluslararası finansman mekanizmaları, teknolojik yatırımlar ve uzun vadeli politika koordinasyonu gereklidir. Bu nedenle ADF2026'nın iklim krizine yönelik etkisi, daha çok politika gündemi oluşturma düzeyinde kalmıştır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, Antalya Diplomasi Forumu gibi çok taraflı diplomatik platformlar, kısa vadede doğrudan kriz çözümleri üretmekten ziyade, uzun vadeli diplomatik süreçleri destekleyen yapılar olarak işlev görmektedir. ADF2026, farklı ülkeler arasında iletişim kanallarının açık tutulmasını sağlayarak kriz yönetiminde önemli bir rol üstlenmiş, ancak doğrudan barış anlaşmaları veya somut kriz çözümleri üretme konusunda sınırlı bir etki göstermiştir.

Bununla birlikte forumun en önemli katkısı, çok taraflı diplomasi kültürünü güçlendirmesi ve farklı alanlarda iş birliği fırsatları yaratmasıdır. Bölgesel krizler, ekonomik rekabet, dijital güvenlik ve iklim değişikliği gibi çok boyutlu sorunların aynı platformda ele alınması, küresel sorunların çözümüne yönelik ortak bir anlayış geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle ADF2026'nın etkisi kısa vadeli sonuçlardan ziyade uzun vadeli diplomatik ilişkiler ve stratejik iş birlikleri üzerinden değerlendirilmelidir.

Antalya Diplomasi Forumu gibi platformlar doğrudan yeni bir dünya düzeni kurma iddiası taşımasa da, mevcut uluslararası sistemin aksayan yönlerini de görünür kılarak düzen tartışmalarına zemin hazırlayan mekanizmalar olarak değerlendirilebilir. ADF2026'nın temel temalarının küresel belirsizlik, jeopolitik rekabet, ekonomik kırılganlık ve dijital güvenlik gibi alanlara odaklanması, günümüz uluslararası düzeninin karşı karşıya olduğu yapısal sorunların farkında olunduğunu göstermektedir. Özellikle uzun süreli çatışmaların yarattığı istikrarsızlık ve krizlerin çözümsüzlüğü, mevcut uluslararası kurumların etkinliği konusunda soru işaretleri doğurmakta ve alternatif diplomatik etkileşim alanlarına olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu açıdan forum, mevcut sistemin sınırlarını tartışmaya açan ve çok taraflı diplomasi anlayışını yeniden yorumlamaya çalışan bir platform işlevi görmektedir.

