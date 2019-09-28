Demirağ’dan Bayraktar’a yerli ve milli üretim

Teknofest İstanbul’da 29 yaşında ilk uçağımızı yapan Vecihi Hürkuş’la aynı heyecanı duyan gençlerin görüntülerini izlemek ülkemizin geleceği adına ümit veriyor. Vecihi Hürkuş’tan esirgenen devlet desteği şimdi genç mucitlerin önünü açıyor.

Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) 17-22 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Geçen sene ilki yapılan TEKNOFEST İstanbul’a katılım 550 bin kişi iken bu yıl katılım rekor kırarak 1 milyon 720 bin kişi oldu. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yapılan festivalde gösteri uçuşları, atölyeler ve yarışmalar yapıldı. 30 Eylül 1930 tarihinde Vecihi Hürkuş kendi uçağıyla Göztepe’den Yeşilköy’e uçmuştu. 89 yıl sonra Yeşilköy’de yapılan Teknofest’te aynı ruhu taşıyanların ürettiği uçaklarımız vardı. Festivale öncülük eden Baykar grubu tarafından üretilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, yerli ve milli uçan araba Cezeri ile TUSAŞ tarafından üretilen TF-X Milli Muharip Uçağı ziyaretçilerin yakından gördüğü önemli milli ürünlerimiz oldu. 40 farklı ülkeden gelen 64 sporcunun katıldığı Dünya Drone Kupası’nın yanı sıra 19 farklı yarışmada, 38 farklı kategoride ödüller verildi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar festival tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirebilmesi için toplumdaki herkesin bakış açısını değiştirmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’deki havacılık faaliyetlerinin geçmişte çeşitli nedenlerden dolayı sekteye uğratıldığını söyleyen Bayraktar, “Bunun değişmesi gerek. Bu neyle değişecek. Bizim hepimizin bakış açısının değişmesi ile mümkün” dedi. Selçuk Bayraktar’ın geçmişte havacılık faaliyetleri sekteye uğratıldı sözü Nuri Demirağ’ın ve Vecihi Hürkuş’un zor şartlarda ürettikleri milli uçaklarımızın engellenen acıklı hikâyelerini hatırlattı. Milli ve yerli imkânlarla 1930’ların Türkiye’sinde üretilen ve uçurulan uçakların siyasi ihtiraslar nedeniyle önünün kesilmeseydi ülkemiz belki de havacılık alanında bugün dünyanın en ileri ülkelerinden biri olacaktı. Sadece havacılık alanında değil birçok alanda yerli ve milli üretim sekteye uğratılmasaydı belki de birçok alanda dünya devleri arasına girmiş olacaktık. Bugün ülkemiz milli gemisini, tankını, milli radarını, insansız hava araçlarını, silahını yapmakta ve uzaya uydusunu göndermektedir. Bu başarıda savunma sanayi şirketleri ve askeri işyerlerinde yetişmiş işgücümüz ile bu çalışmalara destek veren siyasi liderlik en önemli etkendir.

‘Başkalarının kanatları’

Teknofest İstanbul’da 29 yaşında ilk uçağımızı yapan Vecihi Hürkuş’la aynı heyecanı duyan gençlerin görüntülerini izlemek ülkemizin geleceği adına ümit veriyor. Vecihi Hürkuş’tan esirgenen devlet desteği bu sefer genç mucitlerin önünü açıyor. Zaten Vecihi Hürkuş, bu durumu şöyle anlatıyordu: “Gezdiğim yabancı ülkelerde nasıl havacılığa başladıklarını nasıl atölyeler yaptıklarını çok iyi biliyordum. Her şeyden önce milli inanç ve teşvik bu yoldaki başarının tek çaresiydi. Ben de muvaffak olmak için buna muhtaçtım. Elimizden alınamayacak tek özgürlük, tavrımızı seçme özgürlüğüdür. Ben Vecihi Hürkuş, ülkemi kanatlandırarak soyadımı hak ettim. Benim özgürlüğüm, milli bağımsızlığa tek yolun milli üretimden geçtiğine olan inancıma ömrümü vakfetmekti. Çünkü başkalarının kanatlarıyla uçmaya çalışanlar ‘Hürkuş’ olamazlar.”

Vecihi Hürkuş, 1896 tarihinde, İstanbul’da hayata gözlerini açıyor. Küçük yaşta babasını kaybediyor. Ülkemizin havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biri olmanın yanı sıra yaşadıklarıyla aynı zamanda hüzünlü bir hikayenin de kahramanı. Onun havacılık tarihine geçmesini sağlayan çok sayıda başarısı var. Mesela Kafkas Cephesi’nde görev yaptığı sırada 1917 yılında düşman uçağını düşüren ilk Türk pilotudur. Kendi adını taşıyan uçaklar üreten ilk uçak tasarımcısıdır. Türkiye’deki ilk uçuş okulunun kurucusudur ve ilk kadın pilot yetiştiren hocadır. İlk sivil havacılık okulunun kurucusudur. Türkiye’nin ilk sivil hava yolu şirketi Hürkuş Hava Yolları’nın kurucusudur. Vecihi Hürkuş, 102 farklı model savaş ve sivil uçakla uçuş yapan ilk pilottur. 1916-1967 yılları arasında yaptığı 30 bin saatlik uçuşla önemli rekorların sahibidir. Kurtuluş Savaşı’na gönüllü olarak katılmıştır. Burada başarılı keşif uçuşları yaparak bir Yunan uçağını düşürmüştür. Başarıları üzerine TBMM tarafından İstiklal Madalyası verilmiştir.