Devrim hayaliydi devrin otomobili oldu

Yerli otomobil projesinin elektrik-elektronik ve yazılım mühendisliği gibi alanlardan mezun parlak beyinlerin değerlendirilmesine katkı sağlaması ve beyin göçünün önüne geçmesi beklenmektedir. Devlet vergi ve hurda indirimleri politikalarını uygulayarak projenin başarısını arttırabilir.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından tasarlanan yerli otomobil 27 Aralık 2019 tarihinde Gebze Bilişim Vadisi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtıldı. Büyük beğeni toplayan yerli otomobil küresel markalarla rekabet edebilir izlenimini uyandırdı. Kendini yalın, prestijli, dinamik, teknolojik ve kültürümüzden ilham alan şekilde tanımlayan yerli arabanın, küresel rekabete uygun üretilmesi ve pazarlananması son derece önem arz etmektedir. Elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak yerli araba 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşabilecek.

Yerlilik oranları

Güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla yapılacak olan Türkiye’nin otomobili, 3. derece otonom seviyesinde üretilecektir. Doğuştan elektrikli olacak şeklinde tasarlanan Türkiye’nin otomobili sıfır emisyonla yola çıkmaktadır. Gelişmiş batarya ile çift motorlu ve dört çekerli olan otomobil 200 beygir güce 7,6 saniyede, 400 beygir güce de 4,8 saniyenin altında 0-100 km/s hıza çıkabilecek durumdadır. Yerlilik oranına baktığımızda dünyada yüzde 100 yerli araba yoktur. Fakat başlangıçta yerlilik oranı en az yüzde 51 olacak şekilde ilk üretime başlayacak yerli otomobil üç yıl içerisinde yerlilik oranını yüzde 70’e kadar çıkaracak.

Sentez tasarım

Özgün, güçlü ve samimi bir kimliğe sahip yenilikçi bir marka isimle 2020 yılının ortalarına doğru tekrar vatandaşın beğenisine sunulacak Türkiye’nin otomobilinin 2022 yılında pazarda yerini alması beklenmektedir. Özel bir tasarım sonucu ortaya çıkan otomobildeki görsellik yerli otomobilin başarı şansını arttırırken Doğu-Batı sentezini de ön plana çıkarmaktadır.

2021 yılında fabrika kurulumu yapılacak olan yerli otomobil için şimdiden 175 bin olan yıllık üretim miktarı kadar ön sipariş gelecek gibi duruyor. İlk etapta C- SUV modelini otomobil severlerin beğenisine sunacak olan TOGG Firması daha sonra C-Sedan, Hatchback, B-SUV ve B-MPV olmak üzere toplam 5 farklı modelli 2030 yılına kadar üretmeyi planlanmaktadır.

Türkiye’nin kendi otomobil markasını oluşturma potansiyeline ve tecrübesine sahip olduğu görülmektedir. Ancak sıfırdan bir marka üretmek ve uluslararası pazarda başarılı sonuçlar elde etmek hiçbir zaman kolay değildir. Küresel düzeyde kıyasıya rekabetin bulunduğu sektörde yüzyıllık tecrübeye sahip markalarla yarışmak gerekmektedir. Yerli otomobil uzun vadeli bir projedir. Bu projeden küresel bir marka çıkması için kamudan özel sektöre, sivil topluma ve tüketicilere kadar toplumun her kesiminin yerli teknoloji üretimini sabırla desteklemesi gerekmektedir. Elektrikli arabalarda en fazla maliyet kalemlerinden biri olan batarya üzerine yoğunlaşılması, maliyetin azaltılması ve tek şarjla daha uzun menzile gidilmesi gibi kritik meseleler ile ilgili ilerlemeler yerli otomobil hamlesine olumlu yansıyacaktır.

Geleceğin otomobili

Uluslararası Enerji Ajansı’nın iyimser projeksiyonuna göre 2040’ta dünyada satılan arabaların en az yüzde 50’sinin elektrikli olacağı anlaşılmaktadır. En yüksek oranın yaklaşık yüzde 70’le AB’de gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bununla birlikte 2040’ta yaklaşık yüzde 60 oranında ABD’de elektrikli araç üretilecektir, Çin’de ise bu oranın yaklaşık yüzde 50 civarında olacağı ifade edilmektedir. Başka bir araştırmada Bloomberg’in yaptığı tahminlere göre 2040’ta dünyada elektrikli araç satışının yüzde 54’e, toplam araç parkı içindeki oranın ise yüzde 33’e çıkacağı belirtilmektedir. Gelecekte daha fazla tercih edilecek olan elektrikli arabaların sayılarının hızla artacağı anlaşılmaktadır. Bu durumda pazara sonradan girecek oyuncuların bu değişimi görerek pazara girmeleri başarı şanslarını arttıracaktır.

Her geçen gün interneti ile otomobil, çevresiyle iletişime geçen daha akıllı bir bilgisayara dönüşmektedir. Böylece otomobillerin gelecekte yapısal bir değişim geçireceği öngörülmektedir. Piyasaya hakim modellerin ortak özelliklerinin elektrikli, otonom ve bağlanabilir yani çevresiyle iletişime geçebilen otomobiller olacağı öngörülmektedir. Otomotiv sektörünün böylesi bir yapısal değişimin içinden geçtiği dönemde küresel piyasadaki bazı oyuncular gerileyerek pazar paylarını kaybedecektir. Aynı şekilde yeni oyuncuların da piyasaya girerek bazı kalıpları kıracağı tahmin edilmektedir. Bu gibi teknolojik dönüşümlerin yaşandığı dönemler geriden gelerek sektöre giriş yapmak isteyen oyuncular için önemli bir fırsat penceresidir. Bu durumun bilinci ile hareket edecek olan Türkiye’nin otomobili, küresel otomotiv sektöründe kartların yeniden karıldığı bir dönemde yerli ve milli otomobil üretiminde yeni bir sürece girmiştir.

Elektrikli arabaların Türkiye’de yaygınlaşması için şarj olanakları çoğaltılmalı ve otoparklarda yeni düzenlemeye gidilerek elektrikli arabalar için özel park yerleri ayrılmalıdır. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kalabalık şehirlerde elektrikli araba kullanımının teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır. Böylece hava kalitesi bozulmuş yerlerde önemli iyileşmeler yaşanabilir. Bu yüzden elektrikli olan Türkiye’nin otomobilinin kalabalık şehirlerde daha çok yaygınlaşacağı anlaşılmaktadır.

Ekonomik etkisi büyük

Demir-çelik, petro-kimya, plastik, cam, tekstil ve elektronik gibi sektörlerin ürettiği mamullerin alıcısı konumunda olan otomotiv sektörü tarım, turizm, inşaat, altyapı, ulaştırma ve savunma gibi alanlarda ihtiyaç duyulan motorlu kara taşıtlarını tedarik etmektedir. Bu sektörlerin ürün alıcısı ve tedarikçisi olması nedeniyle otomotiv sektöründeki her türlü teknolojik gelişim bu sanayi dallarının da ilerlemesine katkı sağlamaktadır. Bundan dolayı otomobil üretimi ülke ekonomilerine sağladığı katma değer açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.

Otomotiv sektöründe kendi bünyesi dışında hammadde ve yan sanayi ile nihai ürünlerin tüketiciye ulaşmasını sağlayan pazarlama, bayi ve satış sonrası servis hizmetlerinin önemli olduğu görülmektedir. Aynı zamanda enerjinin dünyanın önde gelen endüstrilerinden biri olmasının temel nedenlerinin başında yine otomotiv sektörü gelmektedir. Ayrıca distribütörler, perakende satış, bakım ve onarım servisleriyle birlikte sigortacılık faaliyetleri başta olmak üzere çok sayıda hizmet sektörünün de gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Ekonominin yanı sıra sosyal katkısı da unutulmamalıdır. Örneğin bir otomobil sahibi olmanın hareket serbestisi, zaman tasarrufu, kültür ve eğlence gibi getirileri bulunmaktadır. Sonuç olarak burada belirtilenlerin hepsi bir araya geldiğinde toplumsal refah ortaya çıkmakta ve kalkınmada ek güç oluşmaktadır.

Diğer taraftan yerli otomobil projesinin elektrik-elektronik ve yazılım mühendisliği gibi alanlardan mezun parlak beyinlerin değerlendirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Bu bölümleri bitiren gençlerin azımsanmayacak bir kısmı Türkiye’de kendi hayalleri ve becerilerine uygun iş bulmakta zorlandığı için ya kendi uzmanlık alanları dışındaki işlerde çalışmakta ya da yurt dışına giderek gelişmiş ülkelerde kendi alanlarında faaliyet göstermeyi tercih etmektedir. Yerli elektrikli otomobil projesi bu beyin göçünü şimdiden Türkiye lehine çevirmiştir. Beşeri sermaye etkin kullanılmalı ve yaşanan beyin göçü önlenerek Türkiye’nin teknoloji açığının kapatmasında ve üretkenliğini artırmasında mesafe alınmalıdır. Önümüzdeki yıllarda daha da teknoloji yoğun bir endüstri haline gelecek otomotivde başlatılan ‘yerli’ hamlesinin, Türkiye’nin beyin göçünü önleme noktasında da olumlu etkileri olacaktır.

Piyasa için tam zamanı

Otomotiv sanayiinde daha az yakıt ve sıfır kaza riski AR-GE çalışmalarının artmasını beraberinde getirmektedir. Öyle ki her otomobil üreticisinin aynı zamanda teknoloji firması gibi hareket etmesi ve geleneksel üretimin yeni teknolojik modellere evrilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Bağlanabilirlik ve dijitalleşmenin ön plana çıkacağı geleceğin otomobilleri klasmanında TOGG tarafından üretilen otomobillerin de küresel piyasada önemli bir konumda olacağı anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak geleceğin otomobillerine baktığımız zaman araçtan araca ve araçtan altyapıya bağlanabilen ve otonom seviyesi zamanla yükselen otomobillerin ön plana çıkacağı görülmektedir. Buradan otomotiv sektörünün yapısal bir değişim içine gireceğini ve 2035’e kadar otonom ve bağlanabilirlik özelliklerinin otomotiv sektöründe kendini hissettireceği sonucu çıkmaktadır. Yüz yıllık otomobil firmalarının ellerinde bulundurdukları teknolojilerin bu değişim ile birlikte önemini kaybedeceği otomobillerin elektrikli, akıllı birer cihazlara dönüşeceği düşünülmektedir. Böylece bağlantılı ve otonom araçlarla olan iş potansiyeli artacak ve bu değişimi gören ve değişimi yakalayan firmalar önemli kazanımlar elde edecektir. Türkiye’nin otomobilinin bütün bu süreçleri iyi kurgulayarak geleceğin otomotiv dünyasında güçlü bir konuma gelme şansı bulunmaktadır.

Devlet desteği

Türkiye’de yerli otomobil projesinde seri üretime geçtikten sonra sektörün yurt dışına açılabilmesi için kamu alımları stratejik bir politika şeklinde kullanılmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait makam ve hizmet araçlarının önemli bir kısmının yerli otomobil projesi kapsamında üretilecek araçlardan karşılanması, iç piyasa hakimiyetinin sağlanması ve yurt dışına satış öncesi deneyim kazanılması açısından son derece yerinde bir hamle olacaktır. Bundan dolayı devletin vermiş olduğu 30 bin araç alım garantisi de bu hamleyi destekler niteliktedir. Devlet yerli otomobil projesi satışlarının belli bir büyüklüğe erişmesi için vatandaşların araç alımını teşvik edebilir, vergi ve hurda indirimleri politikalarını uygulayarak yerli araba projesinin başarısını arttırabilir.

@yunusfuruncu