‘Devrimci şiddet’e anne isyanı

Dilinden özgürlük, insan hakları ve barış sözcüklerini düşürmeyen HDP ve militanlarını barış savaşçısı olarak tanımlayan PKK, yaptıkları eylemler ve sivil katliamları için ‘devrimci şiddet’ (bir nevi haklı şiddet anlamına gelebilen) kavramı sıklıkla kullanmaktadır. Bu kavramı kullanma amaçları; terörü meşrulaştırma, içinde bulundukları terör hareketini sevimlileştirme, kendilerini haklı çıkartma olarak özetlenebilir. Dahası, ‘Devletin özü şiddettir’ söyleminden yola çıkarak devlet şiddetinin ancak devrimci bir şiddet ile yok edilerek barışın gelebileceğini iddia etmekten de geri kalmamaktadırlar. Tam da bu sebeple şiddetin ki bizce terörün meşru olduğuna kendilerini, uluslararası kamuoyunun bir kısmını ve hatta ülkemizdeki bir grup insanı inandırmış durumdalar. Katlettikleri bir bebek, çocuk, kadın, asker ve hatta kendi halkından olan sivillerin sorumlusu da yine kendi söylemlerince devlet şiddeti çünkü bu şiddet şiddeti doğuruyor. Yoksa PKK ve sözcüsü HDP özgürlükçü, kadın ve insan hakları savunucusu, aynı zamanda barışsever!

Kürsülerden insan hakları savunuculuğu rolüne bürünerek, barış ve özgürlük kavramlarını kullanıp, nutuk atan PKK sözcüsü HDP örgüt tarafından kaçırılan çocuklar mevzuubahis olduğunda PKK’ya toz kondurmamaktadır.

Bir istismar biçimi

Dünyadaki birçok terör örgütü gibi PKK’nın da kuruluşundan bu yana çeşitli amaçları için çocukları kullandığı bilinmektedir. Söz konusu çocukların PKK’ya katılmaları farklı metotlarla gerçekleşirken, terör örgütü tarafından alıkonularak zorla kaçırılmaları bu metotlardan yalnızca bir tanesidir. Farklı metotlar ile örgüt kadrosuna dahil edilen çocuklar meselesinde insan ve çocuk hakları koruyucusu, barışsever HDP ve yaptıkları katliam, zulüm ve terörü devrimci şiddet kavramı ile meşrulaştırmaya çalışan PKK, uluslararası hukuki düzenlemeleri, sözleşmeleri yok sayarak kaçırılan çocukları terör örgütü bünyesinde tutarak eylemlerinde ve dağ kadrosunda farklı amaçlarla kullanmaktadır.

Uluslararası hukuki düzenlemeler ve sözleşmeler (Cenevre Sözleşmesi, BM, Paris Prensipleri…) tarafından, çocuk hakları gözetilerek çocukların silahlı örgütler ile ilişkili her türlü eyleminin bir istismar biçimi olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca yine söz konusu uluslararası hukuki düzenlemeler ile 18 yaş altı kişilerin çocuk olarak tanımlanmasına paralel olarak askere alımla ilgili yaş sınırı da 18 olarak belirlenmiştir. Çocuk asker kavramı ise yine uluslararası hukuk çerçevesinde 18 yaş altı ‘silahlı bir güç ya da grupla ilişkili çocuk’ olarak tanımlanarak beyan edilmiştir.

Kara propaganda çalışması

PKK terör örgütünün elindeki çocuk asker sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) 2012 tarihli rapor verilerine göre örgüte katılım yaş yüzdeleri 16-18 yaş aralığında yüzde 33,41 olarak, 15 ve altı ise yüzde 9,25 olarak ifade edilmiş, örgüte en küçük katılım yaşı da 9 olarak tespit edilmiştir. Rapor verilerine göre 18 yaş ve altındaki çocukların PKK’nın kadrolarının niceliksel olarak önemli bir kısmını teşkil ettiği açıkça görülmektedir. İçişleri Bakanlığı tarafından “PKK/KCK Terör Örgütünün Çocukları ve Kadınları İstismarı” adıyla 2017 yılında yayınlanan raporda da ifade edildiği üzere PKK çocuk askerleri cezai ehliyetsizlik sebebi ile bilhassa şehir-sokak eylemlerinde, kundaklama, kesit/ istihbarat çalışması yapma, müzahir kitlesini genişletme, kara propaganda yapmasını sağlama gibi amaçları doğrultusunda kullanmaktadır. Yine raporda örgütün sokak eylemlerinde de çocukları kullandığı ve bu duruma temel teşkil eden üç ana gayenin var olduğu belirtilmektedir. Bunlar sırasıyla,

- Ulusal ve uluslararası kamuoyunun ve insan hakları örgütlerinin dikkatini bölgeye çekmek,

- Çocukların bir şekilde zarar görmesi halinde bu durumun terör örgütüne müzahir yayın organlarında propaganda amaçlı kullanılması yoluyla kendisine olan toplumsal desteği artırmaya çalışmak,

- Çocuklarda bir aidiyet duygusu yaratmış olmanın avantajı ile ileride bu gösterilere katılan çocukları dağ kadrosuna dâhil etmeyi kolaylaştırmak’tır.

Sokak eylemlerinin yanı sıra terör örgütünün dağ kadrosunda da yine çocuk askerlerden faydalandığı bilinen bir gerçekliktir.