Dijital kuşatma altında müzik ve kamu yayıncılığı

Türkiye'de müzik yayıncılığı, sadece bir eğlence aracı veya teknik bir süreç değil toplumsal hafızayı koruyan, kültürel kimliği tahkim eden ve bu mirası yozlaşmadan geleceğe taşıyan hayati bir köprü vazifesi görmelidir. Dijital çağın kuşatması altında ezilmemek için bu köprüyü modern teknolojinin imkânlarıyla güçlendirmek, veriye dayalı stratejiler geliştirmek ama insani ve kültürel özü asla kaybetmemek hedeflenmelidir.

Doç. Dr. Kenan Bölükbaş/Gazeteci-Akademisyen

Günümüzün baş döndürücü bir hızla değişen medya ekosisteminde müzik, artık sadece notaların bir araya gelmesiyle oluşan estetik bir deneyim değil toplumsal kimliğin, dijital ekonominin ve stratejik kültür politikalarının tam merkezinde yer alan devasa bir yapıdır.

Türkiye'de kamu yayıncılığı, özellikle de müzik yayıncılığı söz konusu olduğunda, mesele sadece bir "dinleti" sunmak değil bir toplumun ruhunu ve kolektif belleğini inşa etmek anlamına da gelmektedir. Ticari yayıncılığın kâr odaklı, reyting endeksli ve "tüket-at" felsefesine dayalı yapısından farklı olarak kamu yayıncılığı, toplumun aynası olma görevini üstlenmektedir.

Bununla birlikte günümüzde Frankfurt Okulu'nun karamsar tablolarından dijital platformların karmaşık algoritmalarına kadar uzanan geniş bir düzlemde, bu aynanın neyi yansıttığı ve bu yansımanın ne kadarının bize ait olduğu hayati bir tartışma konusu olmaya devam etmektedir.

Kültür endüstrisinin tektipleştirici gücü ve algoritmik tahakküm

Theodor Adorno ve Max Horkheimer'ın "kültür endüstrisi" kavramı, bugün Spotify listelerinden TikTok trendlerine kadar her alanda belki de hiç olmadığı kadar keskin bir biçimde karşımıza çıkıyor. Onlara göre kültür, endüstrileştiğinde sanat biricik bir üretim olmaktan çıkarak seri üretim mantığıyla tüketilen bir nesneye, bir meta haline dönüşmektedir. Bu süreçte birey, sorgulayan ve estetik haz alan bir özneden ziyade piyasanın sunduğu standartlaştırılmış kalıpları tüketen edilgen bir yığının parçası olmaya mahkûm edilmektedir.

Türkiye özelinde bu endüstrinin tercihlerine baktığımızda; son dönemde pop, trap ve rap türlerinin dijital verileri ve trend listelerini domine ettiğini görüyoruz. Bu durum, sadece bir dinleme tercihi değil aynı zamanda kültürel bir erozyon riskini beraberinde getirmektedir. Zira Türk sanat müziği, halk müziği veya klasik müzik gibi zamana direnen köklü türler, algoritmaların hızlı tüketim filtrelerine takılarak geri planda kalmaktadır.

Kültür endüstrisi, popüler olanı sürekli görünür kılıp genç kuşakların estetik beğenisini bu doğrultuda şekillendirirken kamu yayıncılığına düşen temel görev, bugünün müziğini satan devasa endüstrinin karşısında, yarının kültürel hafızasını sabırla inşa etmek olmalıdır. Bu inşa süreciyle, endüstriyi bütünüyle yok saymadan onun sunduğu teknolojik imkânlardan ve diplomatik getirilerden faydalanarak kültürel çeşitliliğin tek yönlüleşme ve küresel standartlara hapsolma riskini kamusal politikalarla dengeleme çabası olmasını kastediyorum.

İdeolojik bir aygıt olarak müzik ve kimlik inşası

Müzik, tarih boyunca hiçbir zaman ideolojiden ve politikadan bağımsız bir steril alan olmamıştır. Louis Althusser'in "devletin ideolojik aygıtları" kavramı çerçevesinden bakıldığında, müzik yayıncılığının toplumun kültürel yönelimlerini biçimlendirmede nasıl stratejik bir rol oynayabileceği daha net anlaşılmaktadır.

Türkiye'nin modernleşme serüveninde, Cumhuriyet'in erken dönemlerindeki "musiki inkılabı" tartışmalarından TRT'nin kuruluş yıllarındaki kapsamlı derleme çalışmalarına kadar her adım, aslında kültürel kimliğin yeniden inşası ve korunması yönünde bilinçli, politik ve estetik bir tercih olmuştur.

Bugün ise karşımızda iki büyük güç odağı bulunmaktadır. Bir yanda devlet eliyle yürütülen ve sürekliliği hedefleyen kültürel aktarım, diğer yanda ise küresel piyasanın yönlendirdiği, anlık hazlara odaklı tüketim kültürü yer almaktadır. Her iki düzlemde de müzik bir aygıta dönüşebilse de asıl mesele bu gücün kimin, hangi değerlerin yararına kullanacağıdır. Kamu yayıncılığının buradaki etik duruşu, müziği bir propaganda aracı olarak konumlandırmak yerine toplumsal hafızayı canlı tutan, yerel renkleri küresel değerlerle buluşturan ve farklı kültürel kesimleri ortak bir paydada birleştiren bir köprü olmaktır.

Modern bir himaye sistemi olarak kamu yayıncılığı

Bilindiği gibi sanatın himayesi yani patronaj, tarih boyunca saraylar, devletler veya güçlü aristokrat hamiler aracılığıyla yürütülmüştür. Rönesans'tan Osmanlı saray müziğine kadar sanatçı, piyasanın insafına bırakılmamış, estetik bir değer ürettiği için bir nevi korunup kollanmıştır. Günümüzde ise bu tarihsel görev, modern bir himaye yöntemi olarak kamu yayıncılığının üzerindedir. Sanat, tamamen vahşi piyasa mekanizmaları ve listelerinin acımasızlığına bırakılamaz, aksi halde kültürel derinlik çok kısa sürede yerini sığ popülerliğe ve taklit içeriklere bırakacaktır.

Bu noktada, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, tasavvuf musikisi veya klasik batı müziği gibi eğitim ve sabır gerektiren türlerin pozitif ayrımcılıkla desteklenmesi bir sanatsal lüks değil toplumsal bir zorunluluktur. Bu türler, ticari kaygılarla yayınlanmazsa toplumun bir kesimi kendi köklerini ifade etme ve bu mirası öğrenme hakkından mahrum kalacaktır.

Kamu yayıncısı kurumlar, genç sanatçılara sağladıkları prodüksiyon destekleri, canlı performans alanları ve arşiv kayıtlarını gün yüzüne çıkaran yayınlarıyla daima kültürel çeşitliliğin sürdürülebilirliğini ve estetik kalitesini garanti altına alan organizasyonlar olmalıdır.

Karasal yayından dijital hibrit ekosisteme: yeni stratejiler

Geleneksel radyo ve televizyon yayıncılığı yani karasal yayınların bugün kan kaybettiği artık bir sır değildir. Ancak bu bir son değil, doğru yönetilmesi gereken köklü bir evrim sürecidir. Genç kuşakların müziğe ekseriyetle radyodan ya da televizyonlardan değil, algoritma tabanlı dijital platformlardan ulaştığı günümüzde, kamu yayıncılığı geleneksel yayıncılık alışkanlıklarından sıyrılıp dijital, kişiselleştirilebilir, etkileşimli ve isteğe bağlı erişilebilir içerikler üretmek zorundadır.

Geleceğin müzik yayıncılığı stratejisi şu üç temel sütun üzerine oturacaktır:

Dijitalleştirilmiş bellek: TRT repertuvarı ve arşivleri gibi devasa hazinelerin sadece korunması değil yüksek çözünürlüklü ses kalitesiyle tüm dijital platformlara taşınması ve erişilebilir kılınması.

Format çeşitliliği ve hikâye anlatıcılığı: Sadece şarkı çalan bir yapıdan, o şarkının hikâyesini anlatan kısa belgesellere, "podcast" serilerine, interaktif projelere ve sosyal medyanın hızlı tüketim hızına uygun (Reels/TikTok tarzı) nitelikli içeriklere geçiş.

Kuşaklararası Estetik Bağ: Geleneksel içerikleri, modern sunum teknikleri, senfonik düzenlemeler veya yeni nesil enstrümanlarla harmanlayarak genç kuşakların "eski" olarak kodladığı mirası "eskimeyen" olarak yeniden keşfetmesini sağlamak.

Beğeni kültürleri ve kapsayıcı yayıncılık anlayışı

Pierre Bourdieu'nün "beğeni kültürleri" ve "kültürel sermaye" kavramları, müzik tercihlerinin eğitim düzeyi, gelir durumu ve sosyal çevreyle ne kadar sıkı bir bağ içinde olduğunu kanıtlamaktadır. Bir kamu yayıncısı, sadece belirli bir entelektüel elit gruba hitap ederek toplumdan kopamaz, aynı şekilde sadece popüler kültüre eklemlenerek kamusal sorumluluğunu da terk edemez.

TRT gibi kamu yayıncıncısı kurumlar, pop ve rap müziği takip eden dinamik gençlerden, geleneksel türlere gönül vermiş orta yaş üstü kitleye, hatta bölgesel ezgileri ve etnik çeşitliliği arayan dinleyiciye kadar her kesimi kapsayan çok katmanlı bir yayın stratejisi izlemek durumundadır. Bu kapsayıcılık sayesinde, toplumun her kesiminin kendi sesini ekranda ve radyoda duyabilmesi, hem toplumsal barışın tesisine hem de ülkeye olan aidiyet duygusuna katkı sağlayacaktır.

Geleceğin sessizliğine karşı güçlü bir ses

Sonuç olarak Türkiye'de müzik yayıncılığı, sadece bir eğlence aracı veya teknik bir süreç değil toplumsal hafızayı koruyan, kültürel kimliği tahkim eden ve bu mirası yozlaşmadan geleceğe taşıyan hayati bir köprü vazifesi görmelidir. Dijital çağın kuşatması altında ezilmemek için bu köprüyü modern teknolojinin imkânlarıyla güçlendirmek, veriye dayalı stratejiler geliştirmek ama insani ve kültürel özü asla kaybetmemek hedeflenmelidir. Unutulmamalıdır ki bir toplumun sesi kısılıp kendi ezgileri unutulduğunda, o toplumun yarınları da kimliksiz hale gelecektir.

TRT Müzik kanalı gibi kamu yayıncısı kanalların yaptığı müzik yayıncılığına, köklerimizden uzaklaşma riskine karşı bayrağı yükselten nitelikli ve gür seslere bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.