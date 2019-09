Diyarbakır anneleri hesap soruyor

Terör belki de son terörist öldürüldüğünde değil, son terörist PKK’nın elinden kurtarılıp ülkesine, ailesine kazandırıldığında bitecektir. Ölen her terörist PKK için acısını suistimal edebileceği, militan yapacağı kuzenler, kardeşler, arkadaşlar anlamına gelirken PKK’nın elinden kurtarılan her genç örgütün kesilen bir damarı olacaktır.

Her şey sekiz çocuk annesi, 49 yaşındaki Hacire Akar’ın bir süredir haber alamadığı oğlu Mehmet Akar’ı bulmak için 22 Ağustos günü HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemiyle başladı. Diğer oğlu Fırat Akar’ı PKK’ya kaptıran, oğlunun 2015 yılında Kandil’de örgüt tarafından infaz edildiğini öğrenen Hacire Ana diğer oğlunun da aynı akıbeti yaşamaması için bu eylemi başlattı ve sonunda oğluna kavuştu da. Hacire Ana’nın oğluna kavuşması adeta bir fitili ateşledi. Onlarca aile Hacire Ana’nın oturduğu merdivenlere geldi. Günler, haftalar geçtikçe daha çok anneyi babayı o merdivenlerde gördük. Kimi çocuğunu en son geçtiğimiz Ramazan ayında HDP binasında görmüş ve sonra haber alamamış, kiminin çocuğu PKK’nın Suriye kolu PYD saflarına götürülmüş ve “artık istesem de gelemem” mesajı göndermiş, kiminin çocuğu ise yıllardır ortalarda yok. Hepsi bir umudun ardında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde buluşmuş. Nitekim bu yazı yazılırken HDP’den çocuğunun hesabını soran ailelerin sayısı 38’i bulmuştu.

Neden HDP merdivenleri?

Böyle anlamlı ve tamamen sivil, değil şiddetin yanından geçmek tam da karşısında konumlanan bu önemli eylem maalesef çoktan pek çokları tarafından sulandırılmaya çalışılmakta. HDP il binası önünde ne işleri varmış? İyi madem, her akrabasını kaybeden oraya gitsinmiş. Bu eleştirileri, daha doğrusu istihzaları dile getirenlere göre HDP ile ortadan kaybolan çocukların hiçbir alakası yok. Ancak bu alakayı en iyi bilenler de yine o aynı müstehziler.

Militan kuluçka merkezleri

Bölgede HDP il ve ilçe binalarının, kadın ve gençlik merkezlerinin, HDP’nin kontrolündeki her bina her ofisin PKK’ya “asker” alma ofisi gibi çalıştığı, militan kuluçka merkezleri olduğu bilinen bir gerçek. Bunun iki şekilde yapıldığı gözlemlenmekte. İlki endoktrinasyon yoluyla. Bölgede yolu HDP’ye uğrayan ve propagandaya en açık küçük yaştaki bireyler için “teorik eğitim” o dakika başlamış oluyor. Terörist ismi verilmiş gençlik merkezlerinde, örgüt yayınları okutulan, örgütün kahramanlık(!) hikayeleri anlatılan çocuklar, gençler düşman olarak kodlanan Türkiye’ye karşı PKK’yı bir kurtarıcı olarak görecek şekilde formasyondan geçiyorlar. Türkiye’den nefret eden, ülkesine yabancılaşan, düşmanlaşan bir nesil yetiştirme programı bu ve maalesef bu programı görmek için istihbaratçı olmanıza gerek yok. Bölgedeki bu tür merkezlere bir uğramanız, HDP’nin düzenlediği etkinliklere katılmanız yeterli. Her şey bu derece aleni.

HDP’nin bölge insanını PKK’ya yönlendiren ikinci yolu ise endoktrinasyondan çok daha doğrudan. Direkt aracılık yapma durumu söz konusu. Nihayetinde yaşadığınız ülkeye ne kadar kızarsanız kızın, onu ne kadar şeytanlaştırırsanız şeytanlaştırın, hele böyle erken yaşlarda en fazla kızar, hissi bir tepki verirsiniz. Yolunuzun Kandil’e çıkması için birilerinin elinizden tutup sizi oraya götürmesi, size kefil olması, sizi adrese teslim etmesi gerekmekte. Ve yine maalesef HDP’nin böyle bir aracılık misyonu da bulunmakta.