Dünyada güvenli tüm yolların adresi: Orta Koridor

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı/ İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Küresel ticaret, bugün artık teorik riskler değil, doğrudan yaşanan krizler üzerinden yeniden şekillenmektedir. ABD&İsrail ile İran arasında son dönemde tırmanan çatışmalar, Hürmüz Boğazı'nı küresel ekonominin en kırılgan noktası haline getirmiştir. ABD'nin bölgeye yönelik deniz ablukası uygulamaları ve İran'ın buna karşılık olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidi, dünya ticaretinin ana arterlerinden birinin her an kesintiye uğrayabileceğini göstermektedir.

Nitekim ABD donanmasının bölgede aktif şekilde deniz trafiğini kontrol altına almaya başlaması ve İran'ın buna askeri karşılık vereceğini açıklaması, fiili bir çatışma ortamının oluştuğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, yalnızca enerji piyasalarını değil; Asya–Avrupa ticaret hattının tamamını etkileyen sistemik bir belirsizlik oluşturmaktadır. Hürmüz gibi dar boğazlara bağımlı küresel ticaret yapısı, artık sürdürülebilirliğini kaybetmiş durumdadır.

Tam da bu noktada, alternatif değil zorunlu bir çözüm olarak Orta Koridor öne çıkmaktadır.

Küresel ticaretin yeni omurgası

Orta Koridor, Çin'den başlayarak Orta Asya, Hazar geçişi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan çok modlu bir taşımacılık sistemidir. Bu koridorun önemi yalnızca alternatif bir hat olmasından değil, aynı zamanda riskleri dağıtan ve süreleri kısaltan bir yapı sunmasından kaynaklanmaktadır.

Teknik açıdan bakıldığında Orta Koridor'un en önemli avantajı, taşıma sürelerinde sağladığı ciddi azalmadır. Deniz yolu ile 35-40 gün sürebilen taşımalar, bu hat üzerinden yaklaşık 12-15 gün seviyelerine kadar düşmektedir. Bununla birlikte koridor, tek bir taşıma türüne bağımlı olmayan yapısı sayesinde sistem esnekliği sağlar. Demiryolu, karayolu ve denizyolunun entegre şekilde kullanılması, yük akışının kesintiye uğramasını engeller ve kriz anlarında alternatif üretme kapasitesini artırır.

Bu yönüyle Orta Koridor, klasik bir ulaştırma hattından ziyade dayanıklı ve sürdürülebilir bir lojistik sistemdir.

Türkiye'nin yatırımları

Kuzey Koridor (Trans-Sibirya hattı) ve Güney Koridor (Süveyş ve Hint Okyanusu üzerinden deniz yolu) ile karşılaştırıldığında, Orta Koridor; daha düşük transit süreleri, daha yüksek jeopolitik güvenlik, çok modlu entegrasyon kabiliyeti ve darboğaz bağımlılığının azalması gibi teknik üstünlükleri sayesinde lojistik verimlilik ve tedarik zinciri dayanıklılığı açısından daha avantajlı bir yapı sunmaktadır.

Orta Koridor'un etkinliği, büyük ölçüde Türkiye'nin son yıllarda hayata geçirdiği entegre ulaştırma yatırımlarına dayanmaktadır. Türkiye, bu süreçte yalnızca bir transit ülke değil; koridorun sürekliliğini sağlayan, darboğazları ortadan kaldıran ve kapasiteyi yöneten bir sistem kurucu haline gelmiştir.

Orta Koridor'un bugün stratejik bir hat haline gelmesinde,Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen büyük ölçekli ulaştırma yatırımları belirleyici olmuştur.

Bu kapsamda en kritik yatırım alanı demiryolu altyapısıdır. Bakü–Tiflis–Kars Demiryolu Hattı ile Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya'ya doğrudan bağlanmış; bu hat üzerinden gelen yüklerin Avrupa'ya kesintisiz ulaşması mümkün hale gelmiştir. Bu hattın en kritik tamamlayıcısı Marmaray'dır. Marmaray, İstanbul Boğazı'nda demiryolu sürekliliğini sağlayarak Asya ve Avrupa arasında kesintisiz yük taşımacılığını mümkün kılmıştır. Bu proje, teknik olarak Orta Koridor'un en önemli darboğazını ortadan kaldırmış ve sistemin sürekliliğini garanti altına almıştır.

Karayolu altyapısında gerçekleştirilen mega projeler de koridorun performansını doğrudan artırmaktadır. Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu, Marmara Bölgesi'nde doğu-batı aksındaki yük hareketini hızlandırarak limanlar arası entegrasyonu güçlendirmiştir. Bu hat sayesinde taşıma süreleri ciddi ölçüde kısalmış, özellikle sanayi bölgeleri ile ihracat limanları arasındaki erişim hızlanmıştır.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu ise ağır taşıt trafiğini şehir içinden ayrıştırarak transit taşımacılık için kesintisiz bir koridor oluşturmuştur. Bu sistem, Avrupa bağlantısında yüksek kapasiteli ve yüksek hızlı bir lojistik omurga işlevi görmektedir. Özellikle uluslararası yük taşımacılığı açısından bakıldığında, bu hat "akış sürekliliği" ve "kapasite optimizasyonu" açısından kritik öneme sahiptir.

Avrasya Tüneli gibi projeler ise doğrudan yük taşımacılığına hizmet etmese de şehir içi trafik yoğunluğunu azaltarak lojistik sistemin genel performansını artırmaktadır. Bu tür yatırımlar, ulaştırma ağında darboğazların giderilmesi ve mevcut kapasitenin daha verimli kullanılması açısından önemli bir rol oynamaktadır.

Liman yatırımları da Orta Koridor'un tamamlayıcı unsurları arasında yer almaktadır. Türkiye'de geliştirilen modern limanlar, demiryolu ve karayolu bağlantılarıyla entegre şekilde çalışarak intermodal taşımacılığı mümkün kılmaktadır. Bu sayede yükler, farklı taşıma modları arasında hızlı ve düşük maliyetle aktarılmakta; bu da sistemin genel verimliliğini artırmaktadır.

Sınır kapılarında gerçekleştirilen modernizasyon ve dijitalleşme çalışmaları ise koridorun operasyonel performansını doğrudan artırmaktadır. Azalan bekleme süreleri ve artan işlem kapasitesi, lojistik süreçlerde zaman güvenilirliğini önemli ölçüde yükseltmiştir.

Türkiye'de kurulan lojistik merkezler de bu sistemin önemli bir parçasıdır. Bu merkezler, yüklerin konsolidasyonu, depolanması ve dağıtımı süreçlerini optimize ederek hem maliyetleri düşürmekte hem de taşımacılık zincirinin etkinliğini artırmaktadır.

Kalkınma Yolu gibi projeler, Orta Koridor'u destekleyici nitelikte olup Türkiye'nin çok koridorlu bir lojistik merkez haline gelmesini sağlamaktadır. Bu projeler, yalnızca mevcut ticaret akışlarını değil, gelecekte oluşacak yeni ticaret rotalarını da doğrudan etkileyecek potansiyele sahiptir.

Belirsizlikten çıkış yolu

ABD&İsrail-İran çatışmasından kaynaklanan belirsizlik, küresel ticaretin dar boğazlara bağımlı yapısının artık sürdürülemez olduğunu açıkça göstermektedir. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan her kriz, dünya ekonomisine doğrudan yansımakta ve alternatif koridorların önemini artırmaktadır.

Bu noktada Türkiye, gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarıyla Orta Koridor'un en kritik bileşeni haline gelmiştir. Marmaray'dan Osmangazi Köprüsü'ne, demiryolu hatlarından lojistik merkezlere kadar uzanan bu entegre sistem, yalnızca bir ulaşım ağı değil; aynı zamanda küresel ticaretin güvenliğini sağlayan stratejik bir yapı sunmaktadır.

Orta Koridor, artık bir seçenek değil, küresel ticaretin devamlılığı için bir zorunluluktur. Türkiye ise bu yeni düzenin merkezinde yer alarak, belirsizliklerin arttığı bir dünyada güvenli ve sürdürülebilir ticaretin ana aktörlerinden biri haline gelmektedir.