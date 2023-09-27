Dünyanın en özel ekosistemlerinden biri: Acarlar Longozu

Longozlarda özel bir ekosistem geliþir, alüvyonlu topraklar üzerinde baþka yerde görülemeyecek endemik bitkiler yetiþir. Diþbudak, kýzýlaðaç gibi aðaç türleri, týbbi bir bitki olan göl soðaný, su menekþesi bunlar arasýndadýr. Dünyada örnekleri az olan longozlarýn ülkemizde en bilinenleri Acarlar ve Ýðneada'dýr.

Teknolojik geliþmelere baðlý olarak yeni kentlerin kurulmasýnýn veya var olanlarýn kabuk deðiþtirerek hýzla yeni bir konuma bürünmesinin ortaya çýkardýðý sorunlar günümüzde en çok tartýþýlan konular. Az çok tarihi arka planý olan þehirlerde yaþayanlar yüzlerce yýl içinde deneme yanýlma yoluyla kazandýklarý, farklý dönemlerde yaþayan insanlarýn denetimlerinden geçerek günümüze kadar ulaþan alýþkanlýklarý sayesinde bunlarý kýsmen rahat atlatýrken böylesine bir yapýdan mahrum olan þehir mensuplarý daha pahalý bedeller ödüyorlar. Bu durum þehirlerin kalkýnmasý ve potansiyel imkânlarýn keþfi açýsýndan da handikaplar oluþturuyor. Ülkemiz zaten paldýr küldür þehirleþti ama bu durum özellikle tarihi arka planý olmayan þehirlerde daha zor gerçekleþti.

Sakarya bu yeni þehirlerden biri. Onun yeni oluþunu saðlayan önemli özelliklerinden birisi de coðrafyasý. Bu coðrafya önemli ölçüde ovalardan, bol akarsu ve göllerden oluþur. Þehre adýný veren Sakarya Nehri, Ýç Batý Anadolu platolarýndan taþýdýðý topraðý bu bölgeye yýðarak ovalarý meydana getirdi. Bitki örtüsü bakýmýndan çok zengin olan bu ovalarýn önemli özelliði bataklýk ve sazlýk olmasýdýr. Ancak yakýn yýllarda nehir ýslahlarýyla buralar tarýma açýlmýþ, böylece bereketli ovalar birdenbire gözde yerleþim yerlerine dönüþmüþtür. Yine coðrafyanýn bu konumu bölgeyi bir bitki cennetine dönüþtürmüþ sonuç olarak da Sakarya ve çevresi doðal güzellikleri ve ilginç tabiat hadiseleri ile þaþýrtýcý manzaralara sahip mekânlar olarak görenleri þaþýrtacak destinasyonlara sahip olmuþtur.

Sözü edilen nehir ýslahlarý sonucu 19. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren maruz kalýnan göçler eklenip yeni gelen muhacirler bu topraklara yerleþtirilince bölge bir tarým ve ticaret alaný olarak ortaya çýkmaya baþladý. Ama yeni gelen bu insanlar öncelikle barýnma ve karýnlarýný doyurma derdindeydi. Öyle ki Balkanlar ve Kafkaslardan gelenler arasýnda yer alan eþraf aileleri bile öncelikle burada yeniden hayata tutunma mücadelesi verdi. Böyle bir aþamada eðitim deðilse bile kültürel deðer ve farkýndalýklar gündemlerinde yeteri kadar olamazdý. Bu ancak üçüncü kuþaklarda hatýrlanmaya baþlandý. Bunun tarihi Sakarya için hatta Türkiye için biraz seksenler sonrasý demektir. Bu yüzden pek çok benzer konumdaki þehir gibi bu yörede de kültürel ve sanatsal sorunlara, doðal güzelliklere, turizm potansiyeline eðilme yeni yeni baþlýyor.

Karaleylek, balýkçýl ve diðerleri

Ýþte Sakarya bölgesinde gerçekleþen bu yeni keþiflerden, saklý cennetlerden biri de Acarlar Longozu'dur.

Longozlar, denize doðru akan akarsularýn getirdiði kumlarýn birikerek kýyýda set oluþturmasý ve dere aðzýný kapatmasý sonucu akarsuyun biriktiði yerde oluþan özel bölgelerdir. Bunlar denize doðru akan derelerin getirdiði alüvyonlu topraklarla oluþur. Bu yüzden longozlarda özel bir ekosistem geliþir, alüvyonlu topraklar üzerinde baþka yerde görülemeyecek endemik bitkiler yetiþir. Diþbudak, kýzýlaðaç gibi aðaç türleri, týbbi bir bitki olan göl soðaný, su menekþesi bunlar arasýndadýr. Ayrýca buralar karaleylek, balýkçýl ve su ürünleri gibi farklý bir faunaya da sahiptirler. Dünyada örnekleri az olan longozlarýn ülkemizde en bilinenleri Acarlar yanýnda Ýðneada'dýr. Doða hayatýný en orijinal oluþumuyla izlemek, endemik bitkileri ve yaban hayatýný incelemek, trekking yapmak ve diðer doða aktiviteleri için longozlar mükemmel bir seçimdir ve bulunduklarý bölgeye pek çok bakýmdan büyük avantaj saðlarlar.

Acarlar Longozu'nu ilk gördüðümde beþ altý yaþlarýnda bir çocuktum, rahmetli dedemle köyümüz civarýndaki Ýhsaniye'ye bir yolculuk gerçekleþtiriyorduk. 1950'li yýllarýn sonlarý olmalý. Belleðimde kalan tozlu bozuk yol hafif bir yokuþtan aþaðý doðru inince birden karþýmýza küçük bir göl çýktý. Arabamýzý çeken öküzler suyu görünce koþarcasýna bu arý duru suya doðru hýzlandýlar, oraya varýnca da susuzluklarýný giderdikleri gözümün önünde. Yanýnda da derme çatma bir tahta köprü hatýrlýyorum. Hayvanlar sularýný içince dedem onlarý suya doðru sürdü. Bana da ayaklarýný yukarý doðru kaldýr, ýslanmasýnlar diye tenbihte bulundu. Þimdi düþünüyorum da küçük göl o kadar da derin deðilmiþ. Çevresindeki vahþi yeþillik, etrafýndaki göðe baþ çekmiþ aðaçlar ve kuþkusuz o yýllarda daha zengin olan flora ve faunaya ait bir þey hatýrlamýyorum. Bu doðal çünkü özellikle o yýllarda bütün çevre bir orman ve yeþillik deryasý halinde idi. Bir de longoz civarýnda yaþayan bir akrabamýzýn yakalayýp bize getirdiði büyük balýklar zihnimde kalan. O zamanlar Acarlar gölü olarak bildiðimiz bu doðal cennet uzun yýllar bu resimle hatýrýmda kaldý.

Su menekþesi, dünyada sadece burada yetiþiyor

2008 yýlýnda Sakarya Valiliði Baþkanlýðýnda Marka Kent Sakarya konulu bir toplantý yapýlýncaya kadar longoz alaný sadece yakýn çevrede insanlarýn bildiði bir sazlýk ve bataklýk alaný olarak kalmaya devam etti. Bu toplantýnýn öncülüðünü yapan birisi olarak þehrin gündeme taþýnmasý gereken konularýný anlatýrken Acarlar Longozu'ndan da bahsettim. Bir anda salonda bir dalgalanma oldu ve herkes yanýndakine "Longoz ne demek?", "Acarlar Longozu nerede?" gibi sorular sormaya baþladý. O çalýþmanýn çýktýlarýndan biri olan Sakarya Park projesiyle longozu hem envantere iþledik hem de tabelalarýný ilgili alanlara diktik. Böylece önce yerel, giderek daha geniþ çevreler bölgeyi keþfetmeye baþladýlar. Ama gidenler ortada sadece bir ham pýrlanta güzelliði görüyorlardý. Oysa bu güzelliðin mutlaka iþlenmesi gerekiyordu. Önce bu iþlere meraklý Karasu Kaymakamý ile iþe baþladýk. Yerel imkânlarla yürüme yollarý yapýldý, çevre düzenlendi. Böylece gelenler mevsimine göre önce yeþile, sonra kýrmýzýndan sarýya çalan aðaçlarý gördü. Daha önemlisi suyun üzerini kaplayan nilüferler ortaya çýktý. Nisan sonuna doðru çevreyi kaplayan akçabardaklar kadranlarda görünmeye baþladý. Ama bunlarýn en özeli zarif bir bitki olan ve Dünyada sadece Acarlar Longozu ve çevresinde yetiþen su menekþesiydi. Yine nadir su bitkilerinden göl soðaný ve bataklýk eðreltisi de bu alanda görülebiliyordu. Alan kuþ göç yollarý üzerinde olduðu için iki yüze yakýn kuþun da burada seyri mümkün oldu. Gezi sýrasýnda bir tavþanýn önünüze atlamasý, bir tilkinin yanýnýzdan geçmesi, su içinde küçük zararsýz su yýlanlarýnýn görüþ alaný içinde kývrýlarak yüzmesi tanýk olabileceðiniz þeyler haline geldi.

Beþ aþamalý proje

Bu tanýnýrlýða baðlý olarak Acarlar Longozu daha ileri düzeydeki baþka geliþimleri hak ediyordu. Ýþin takipçisi olarak konuyu Tarým ve Orman Bakanlýðý gündemine taþýdýk. Ýlgili birimler Longoz için beþ aþamalý Türkiye için de örnek olabilecek bir proje geliþtirdiler. Ardýndan birinci aþamanýn gerçekleþtirilmesi için çalýþmalar baþladý ve geçtiðimiz yýl bu bölüm tamamlanýp hizmete açýldý. Böylece doðaya uyumlu peyzaj ve çevre düzenlemeleri, sosyal tesisleri, iki kilometreye çýkarýlan yürüyüþ yollarý, yöresel ürün merkezleri, hediyelik eþya ofisleri, konferans ve tanýtým merkezi ile longoz kendisine yakýþýr bir biçimde görücüye çýktý. Tamamlanan bu aþama artýk yapýlan bir protokolle Sakarya Büyük þehir Belediyesi tarafýndan iþletiliyor.

Bu haliyle Acarlar Longozu (su basar ormaný), sadece Sakarya'nýn deðil, Türkiye'nin gezilip görülmesi gereken turistik noktalarýndan biri haline geldi. Kaynarca-Karasu sýnýrlarýnýn kesiþtiði noktada bulunan Acarlar Longozu, nilüfer ve göl laleleriyle, endemik bitki örtüsüyle, baþta diþbudak olmak üzere diðer aðaç türleriyle, kuþ ve balýk çeþitleriyle, hepsinden önemlisi cennetten bir köþe görünümüyle sizi bekliyor. Longoz gezisinin ardýndan hemen yakýnýndaki Sakarya Nehri'nin denize döküldüðü nokta olan Yenimahalle'de istediðiniz her çeþit balýðýnýzý yiyerek gezinizi tamamlamanýz size gözünüz yanýnda midenizi de doyurma fýrsatý verecektir. Bizden söylemesi.