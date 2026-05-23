EFES-2026: Türkiye'nin çok katmanlı güç projeksiyonu

Faruk Önalan/ Yazar

EFES-2026 Tatbikatı, Türkiye'nin son yıllarda icra ettiği en kapsamlı birleşik müşterek harp eğitimlerinden biri olarak yalnızca askeri bir faaliyet değil; aynı zamanda jeopolitik mesaj, savunma sanayi vitrini, bölgesel caydırıcılık demonstrasyonu ve çok katmanlı stratejik iletişim operasyonu niteliği taşımaktadır. İzmir'de gerçekleştirilen tatbikat; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek harekât kabiliyetini, amfibi operasyon kapasitesini, ağ-merkezli harp altyapısını ve yerli savunma sanayi ürünleriyle entegrasyon düzeyini gözler önüne sermiştir.

Tatbikatın dikkat çeken yönlerinden biri, klasik bir "askeri eğitim" faaliyetinin ötesine geçerek diplomatik, psikolojik ve teknolojik bir güç gösterisine dönüşmesidir. Özellikle son dönemde Doğu Akdeniz, Ege, Karadeniz, Orta Doğu ve Kafkasya ekseninde artan güvenlik rekabeti dikkate alındığında EFES-2026'nın zamanlaması son derece anlamlıdır. Türkiye bu tatbikat aracılığıyla aynı anda birden fazla hedef kitleye mesaj vermiştir:

1-NATO müttefiklerine,

2-Bölgesel rakiplere,

3-Savunma sanayi müşterilerine,

4-Küresel savunma çevrelerine,

5-Kamuoyuna.

Bu yönüyle EFES-2026 yalnızca bir tatbikat değil, çok katmanlı stratejik iletişim platformudur.

Tatbikatın askeri boyutuna bakıldığında ilk dikkat çeken unsur müşterek harekât kapasitesidir. Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvetler unsurlarının aynı operasyonel senaryo altında yüksek koordinasyonla hareket etmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern savaş konseptine adaptasyon seviyesini göstermektedir. Günümüz savaşlarında başarının temel parametresi yalnızca ateş gücü değil; sensör, veri, iletişim ve karar alma süreçlerinin senkronize yönetimidir. EFES-2026 bu anlamda ağ-merkezli harp yaklaşımının Türk doktrinine giderek daha fazla entegre olduğunu ortaya koymuştur.

Tatbikatta özellikle amfibi harekât senaryolarının öne çıkması tesadüf değildir. Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği deniz doktrini, özellikle "Mavi Vatan" konseptiyle birlikte deniz yetki alanlarının korunmasını merkezi güvenlik paradigması haline getirmiştir. Bu bağlamda EFES-2026, Türkiye'nin yalnızca kara odaklı bir güvenlik anlayışına sahip olmadığını; aksine deniz kuvvet projeksiyonunu ciddi biçimde artırdığını göstermektedir.

Amfibi harekatlar askeri açıdan en karmaşık operasyon türlerinden biridir. Denizden karaya kuvvet aktarımı; hava desteği, elektronik harp, keşif-gözetleme, lojistik ve komuta-kontrol unsurlarının eşzamanlı çalışmasını gerektirir. EFES-2026'da sergilenen koordinasyon seviyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu alandaki tecrübesinin belirgin şekilde yükseldiğini göstermektedir.

Tatbikatta kullanılan insansız sistemler ayrıca dikkat çekmiştir. Türkiye'nin son on yılda İHA/SİHA alanında elde ettiği başarı artık yalnızca terörle mücadele veya düşük yoğunluklu çatışmalar bağlamında değil, konvansiyonel harp senaryolarında da test edilmektedir. EFES-2026'da insansız hava araçlarının keşif, hedef tespiti, koordinasyon ve muharebe yönetimi süreçlerinde aktif rol alması; geleceğin savaş doktrininde insanlı-insansız entegrasyonunun merkezi konuma geldiğini göstermektedir.

Elektronik harp boyutu dikkat çekici

Bu noktada ASELSAN'ın tatbikattaki rolü ayrı bir önem taşımaktadır. ASELSAN tarafından sergilenen elektronik harp, radar, haberleşme, komuta-kontrol ve elektro-optik sistemler Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı seviyeyi göstermektedir. Modern savaşlarda platformdan ziyade sistem entegrasyonu belirleyici hale gelmiştir. Bir tankın, geminin veya savaş uçağının etkinliği artık sahip olduğu dijital ağ kapasitesiyle ölçülmektedir. EFES-2026'da yerli savunma sanayi ürünlerinin operasyonel senaryolara tam entegrasyon içinde kullanılması, Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltma stratejisinin belirgin sonuçlar ürettiğini göstermektedir.

Özellikle elektronik harp boyutu dikkat çekicidir. Ukrayna-Rusya savaşı modern çatışmalarda elektronik spektrum kontrolünün ne kadar kritik olduğunu göstermiştir. Haberleşmenin kesilmesi, GPS karıştırması, radar aldatması ve veri akışının manipülasyonu günümüz savaşlarının temel unsurları haline gelmiştir. Türkiye'nin EFES-2026 kapsamında elektronik harp kapasitesini öne çıkarması, gelecekteki yüksek yoğunluklu çatışma senaryolarına hazırlık yaptığını ortaya koymaktadır.

Tatbikatta dikkat çeken bir diğer unsur, Türk savunma sanayiinin ürün bazlı değil sistem bazlı vitrini haline dönüşmesidir. Önceki yıllarda Türkiye daha çok tekil platformları öne çıkarırken, EFES-2026'da platformlar arası entegrasyon vurgusu yapılmıştır. Bu değişim son derece kritiktir. Çünkü modern savunma ekosistemlerinde başarı, yalnızca gelişmiş silah üretmek değil; bunları aynı savaş ağı içinde çalıştırabilmektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tatbikata katılması ise faaliyetlerin yalnızca askeri değil siyasi anlam taşıdığını göstermektedir. Devletin en üst düzey temsilinin sahada bulunması, Türkiye'nin savunma politikalarına verdiği önemin sembolik göstergesidir. Ayrıca uluslararası gözlemcilerin bulunduğu bir ortamda gerçekleştirilen bu katılım, Türkiye'nin bölgesel güvenlik denkleminde aktif oyuncu olma iradesinin açık beyanı niteliğindedir.

Savunma ihracatı açısından kritik bir vitrin

EFES-2026'nın uluslararası boyutu ayrıca önemlidir. Çok sayıda ülkenin gözlemci veya katılımcı düzeyinde yer alması, Türkiye'nin savunma diplomasisi kapasitesini göstermektedir. Savunma diplomasisi, klasik diplomasiye kıyasla daha derin ve uzun vadeli etkiler yaratabilir. Çünkü askeri iş birlikleri; eğitim, teknoloji transferi, lojistik entegrasyon ve istihbarat paylaşımı gibi alanlarda kalıcı bağlar oluşturur.

Türkiye son yıllarda Afrika, Orta Asya, Balkanlar ve Körfez bölgesinde askeri iş birliği ağını genişletmektedir. EFES-2026 bu ağın görünürlük kazandığı önemli platformlardan biri olmuştur. Tatbikat aynı zamanda Türkiye'nin savunma ihracatı açısından da kritik bir vitrindir. Birçok ülke için silah sistemlerinin gerçek saha koşullarındaki performansı son derece önemlidir. EFES-2026'da sergilenen sistemler, potansiyel müşterilere yönelik canlı demonstrasyon işlevi görmüştür.

Özellikle Baykar, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve diğer Türk savunma şirketlerinin ürünlerinin aktif senaryolarda görünmesi; Türkiye'nin savunma sanayi markalaşması açısından önemli bir adımdır. Savunma ihracatı yalnızca ekonomik değil jeopolitik sonuçlar da üretir. Silah ihraç eden ülkeler aynı zamanda askeri nüfuz alanı oluşturur. Türkiye'nin son yıllarda artan savunma ihracatı, dış politika kapasitesini doğrudan güçlendirmektedir.

EFES-2026'nın psikolojik harp boyutu da göz ardı edilmemelidir. Modern savaş yalnızca fiziksel değil bilişsel alanlarda da yürütülmektedir. Tatbikat görüntülerinin uluslararası medyada geniş yer bulması, sosyal medya üzerinden milyonlarca kullanıcıya ulaşması ve özellikle yüksek teknoloji unsurlarının öne çıkarılması; Türkiye'nin "teknolojik askeri güç" imajını pekiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu durum özellikle bölgesel rakipler açısından dikkatle takip edilmektedir. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ile gerilim yaşayan aktörler için EFES-2026 açık bir caydırıcılık mesajıdır. Türkiye, gerektiğinde müşterek kuvvet kullanımıyla hızlı ve koordineli operasyon gerçekleştirebileceğini göstermektedir.

İsrail medyası takipte

İsrail medyasında tatbikatın yakından takip edilmesi de dikkat çekicidir. Özellikle bölgedeki değişen güç dengeleri bağlamında Türkiye'nin savunma kapasitesindeki artış, yalnızca komşu ülkeler tarafından değil, küresel aktörler tarafından da analiz edilmektedir. İsrail güvenlik çevrelerinin Türkiye'nin elektronik harp, drone sürüleri, amfibi harekât ve ağ-merkezli savaş kapasitesini dikkatle izlediği anlaşılmaktadır.

Nitekim Maariv gazetesinin "Mayınlar ve aynı anda birden fazla bölgeye çıkarma: Erdoğan dünyaya mesaj gönderdi" başlıklı analizinde, "Efes-2026" adlı geniş çaplı tatbikatta Türkiye'nin; kapsamlı bir amfibi harekâtı, 21 helikopterden oluşan bir hava köprüsünü ve "Çelik Kubbe" sistemine ait unsurları sergilediği belirtilmektedir. Analizde bu faaliyetlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'yı NATO'nun önde gelen aktörlerinden biri olarak konumlandırma hedefiyle eş zamanlı yürütüldüğü vurgulanmaktadır.

Aynı analizde ayrıca Ankara'nın yalnızca söylem düzeyinde kalmadığına dikkat çekilmekte; Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın, NATO'nun doğu kanadının enerji tedarik güvenliğini sağlamak amacıyla mevcut alternatiflere kıyasla beş kat daha verimli olduğu ifade edilen yenilikçi bir yakıt boru hattı projesi sunduğu belirtilmektedir. Bunun yanı sıra Libya ve Suriye'den birliklerin de benzeri görülmemiş biçimde yer aldığı uluslararası EFES-2026 tatbikatının, Türkiye'nin Orta Doğu genelindeki askeri gücünü ve etki alanını sergilemeyi hedeflediği ifade edilmektedir.

EFES-2026 kapsamında Libya unsurlarının katılımı, tatbikatın savunma diplomasisi boyutunu somutlaştıran kritik bir örnek teşkil etmektedir. Libya'nın doğu ve batısından toplam 502 askeri personelin "tek Libya" çatısı altında tatbikata katılması ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile müşterek eğitim alması, Türkiye'nin "Tek Libya, Tek Ordu" vizyonu doğrultusunda sahada aktif rol oynadığını göstermektedir. Bu durum, Türkiye'nin askeri eğitim ve danışmanlık faaliyetleri üzerinden bölgesel etki alanını derinleştirdiğini ortaya koymaktadır.

EFES-2026'nın bir başka önemli yönü ise hibrit savaş konseptine uygun unsurlar içermesidir. Günümüzde savaşlar yalnızca cephe hattında değil; siber uzayda, bilgi alanında, enerji hatlarında ve iletişim ağlarında yürütülmektedir. Türkiye'nin tatbikatta elektronik harp ve insansız sistemleri yoğun biçimde kullanması, klasik konvansiyonel ordudan hibrit savaş kapasitesine geçiş sürecini hızlandırdığını göstermektedir.

Tatbikatın lojistik boyutu

Ayrıca tatbikatın lojistik boyutu da önemlidir. Büyük ölçekli askeri operasyonlarda lojistik sürdürülebilirlik belirleyici faktördür. Birçok savaşta ordular cephede değil lojistik kırılmalar nedeniyle başarısız olmuştur. EFES-2026'da farklı kuvvet unsurlarının koordineli biçimde sahaya sevk edilmesi, Türkiye'nin operasyonel mobilite kapasitesini göstermektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri son yıllarda Suriye, Irak, Libya, Karabağ ve çeşitli uluslararası görevlerde önemli operasyonel deneyim elde etmiştir. EFES-2026 bu sahalardan edinilen derslerin kurumsal doktrine dönüştürülme sürecinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Özellikle drone entegrasyonu, hızlı hedef tespiti ve gerçek zamanlı veri paylaşımı gibi alanlarda Türkiye'nin ciddi bir operasyonel öğrenme süreci yaşadığı görülmektedir.

Tatbikatın medya yönetimi de ayrıca dikkat çekmiştir. Görsel içeriklerin profesyonel biçimde servis edilmesi, sosyal medya uyumlu kısa videoların yayılması ve savunma sanayi sistemlerinin öne çıkarılması; stratejik iletişim boyutunun profesyonel şekilde planlandığını göstermektedir. Modern askeri faaliyetlerde medya yönetimi artık operasyonun ayrılmaz parçasıdır.

EFES-2026 aynı zamanda NATO perspektifinden de okunmalıdır. Tatbikat, Türkiye'nin NATO içindeki askeri ağırlığını koruduğunu ve ittifakın güney kanadındaki merkezi rolünü sürdürdüğünü göstermektedir.

Bununla birlikte Türkiye'nin savunma stratejisinde dikkat çeken temel değişim, dışa bağımlı güvenlik modelinden stratejik özerklik modeline geçiştir. Yerli radar sistemleri, elektronik harp kapasitesi, hava savunma unsurları, insansız sistemler ve komuta-kontrol altyapıları bu dönüşümün temel bileşenleridir. EFES-2026 bu stratejik dönüşümün sahadaki yansımasıdır.

Tatbikatta öne çıkan unsurlardan biri de çok katmanlı hava savunma mimarisidir. Modern savaşlarda hava üstünlüğü belirleyici rol oynar. Ancak artık tehdit yalnızca savaş uçaklarından değil; kamikaze dronlardan, seyir füzelerinden ve düşük radar kesit alanına sahip hedeflerden gelmektedir. Türkiye'nin geliştirdiği hava savunma sistemlerini müşterek ağ yapısı içinde kullanması, entegre savunma konseptinin geliştiğini göstermektedir.

EFES-2026'nın ekonomik boyutu da dikkate alınmalıdır. Savunma sanayi yatırımları yüksek teknoloji üretimini teşvik etmekte, mühendislik kapasitesini artırmakta ve yan sanayi ekosistemi oluşturmaktadır. Türkiye'nin savunma sektöründe son yıllarda kaydettiği ilerleme, yalnızca askeri değil endüstriyel dönüşüm açısından da önemlidir.

Bununla birlikte tatbikatın bazı kritik mesajları bulunmaktadır:

1-Türkiye bölgesel askeri güç projeksiyonunu artırmaktadır.

2-Yerli savunma sanayi artık operasyonel omurga haline gelmiştir.

3-İnsansız sistemler Türk harp doktrininin merkezine yerleşmektedir.

4-Ağ-merkezli savaş kapasitesi gelişmektedir.

5-Türkiye hibrit savaş ortamına hazırlık yapmaktadır.

6-Savunma diplomasisi dış politikanın temel araçlarından biri haline gelmektedir.

7-Caydırıcılık yalnızca askeri değil psikolojik ve teknolojik unsurlarla birlikte yürütülmektedir.

Tatbikatın geleceğe yönelik en önemli sonucu ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşüm sürecinin hızlandığını göstermesidir. Dünya orduları klasik ağır mekanize yapılardan daha esnek, veri odaklı ve yüksek teknoloji entegreli yapılara geçmektedir. Türkiye de bu dönüşüm sürecine aktif biçimde adapte olmaktadır.

EFES-2026 ayrıca gelecekteki muhtemel çatışma senaryolarına ilişkin önemli ipuçları vermektedir. Özellikle drone sürüleri, elektronik harp, hassas güdümlü mühimmatlar ve gerçek zamanlı veri paylaşımı; geleceğin savaşlarının temel belirleyicileri olacaktır. Türkiye'nin bu alanlarda yatırım yapması, askeri planlamanın güncel tehdit analizleriyle uyumlu olduğunu göstermektedir.

Bununla birlikte Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik riskleri de dikkate alınmalıdır. Doğu Akdeniz'de enerji rekabeti, Ege'deki gerilimler, komşu ülkelerdeki güvenlik sorunları, Karadeniz'deki istikrarsızlık ve Orta Doğu'daki kırılgan yapı; Türkiye'nin yüksek hazırlık seviyesini korumasını zorunlu kılmaktadır. EFES-2026 bu hazırlık seviyesinin hem test edildiği hem de gösterildiği platform olmuştur.

Tatbikatın uluslararası savunma çevrelerinde dikkat çekmesinin temel nedenlerinden biri, Türkiye'nin artık yalnızca savunma ithalatçısı değil; aynı zamanda savunma teknolojisi üreten ve ihraç eden ülke konumuna yükselmesidir. Bu dönüşüm, Türkiye'nin stratejik bağımsızlık kapasitesini artırmaktadır.

Sonuç olarak EFES-2026 Tatbikatı, Türkiye'nin askeri modernizasyon sürecinin geldiği noktayı gösteren çok boyutlu bir güç demonstrasyonudur. Tatbikat yalnızca askeri eğitim faaliyeti değil; savunma sanayi vitrini, diplomatik mesaj platformu, psikolojik caydırıcılık aracı ve stratejik iletişim operasyonudur.

Türkiye bu tatbikatla birlikte şu mesajı vermektedir:

"Türk Silahlı Kuvvetleri yalnızca bölgesel krizlere müdahale edebilen bir güç değil; yüksek teknolojiyle entegre olmuş, müşterek harekât kabiliyeti gelişmiş, savunma sanayisiyle senkronize çalışan ve hibrit savaş ortamına uyum sağlayan modern bir askeri yapıya dönüşmektedir."

EFES-2026'nın en kritik sonucu ise Türkiye'nin savunma paradigmasındaki dönüşümün artık geri döndürülemez bir aşamaya ulaşmış olmasıdır. Bu dönüşüm yalnızca askeri kapasiteyi değil; diplomatik etkiyi, savunma ihracatını, bölgesel caydırıcılığı ve jeopolitik ağırlığı da doğrudan artırmaktadır.

Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin benzer tatbikatlarda daha yoğun yapay zekâ destekli sistemler, otonom platformlar, drone sürüleri, elektronik saldırı kapasitesi ve entegre hava-füze savunma mimarileri sergilemesi beklenebilir. EFES-2026 bu dönüşümün mevcut aşamasını temsil etmektedir.

Dolayısıyla EFES-2026 yalnızca bugünün değil; geleceğin savaş konseptlerinin de sahadaki ön gösterimlerinden biri olarak değerlendirilmelidir.