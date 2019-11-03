Ekim krizinden 13 Kasım’a Türk-Amerikan ilişkilerinde yön arayışı

Bugüne kadar çözüm odaklı çalışan iki liderin 13 Kasım’daki performansı, kurumsal güven sorununun had safhaya ulaştığı bir dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinin yeniden ayağa kalkıp kalkamayacağının en önemli göstergesi olacaktır.

Türk-Amerikan ilişkilerinde zorlu bir Ekim ayı geride kalırken, 13 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme, bir kez daha ikili ilişkilerin istikametini belirleyecek kilit temas olarak gündemde. Son yıllarda Ankara-Washington hattındaki ilişkinin ana karakteri haline gelen “liderler arası diplomasi”, Suriye eksenli krizin çözümünde yeniden anahtar rolünde. 17 Ekim’de Ankara’da varılan ateşkes mutabakatının ne ölçüde uygulandığından ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen Türkiye karşıtı iki tasarıya kadar birçok kritik konu 13 Kasım’da masada olacak ve Erdoğan ile Trump bir kez daha Türk-Amerikan ilişkilerindeki sancıları dindirmeye çalışacak.

Deprem etkisi

Türkiye’nin 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı Türk-Amerikan ilişkilerinde deprem etkisi yaratırken, Washington’daki Trump-Kongre ayrımı bir kez daha gözler önüne serildi. Trump Washington’daki yerleşik düzenin tüm unsurları tarafından “Türkiye’nin YPG/PKK’ya karşı Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri harekatına yeşil ışık yakmakla suçlanırken”, Cumhuriyetçiler bile bu konuda Trump’a sert çıktı. Kongrede ardı ardına Türkiye aleyhinde tasarılar gündeme gelip açıklamalar yapılmaya başladı. Sert rüzgarlar Ankara’ya doğru eserken 17 Ekim’de Ankara’da varılan ateşkes mutabakatı Washington’daki havayı az da olsa yumuşattı.

Türkiye karşıtı atmosfer

Türkiye’nin hemen akabinde Rusya ile yaptığı anlaşma Trump hariç kimseyi memnun etmezken, Kongredeki Türkiye karşıtı atmosfer 29 Ekim’deki iki aleyhte tasarı ile zirve yaptı. Yaklaşık 30 yıldır Kongre gündeminde kendine yer arayan sözde “Ermeni soykırımı” tasarısı kaşla göz arasında komiteden geçip Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylandı. 405 vekilin oyu ile kabul edilen karar tasarısı yasal bir bağlayıcılığa sahip olmasa da zaten inişli çıkışlı bir seyir izleyen ikili ilişkileri zehirleme potansiyeline sahip bir adım olarak kayda geçti. Tasarıya sadece Demokratların değil Cumhuriyetçilerin büyük bölümünün de evet oyu vermesi, “Kongredeki Cumhuriyetçiler geleneksel olarak güvenlik eksenli yaklaşıma sahiptir ve Türkiye’yi bu bağlamda desteklerler” algısını yerinden oynattı. Elbette tek başına bir karar tasarısı tüm tabloyu anlamlandırmaya yetmez, ancak Kongredeki Türkiye karşıtı atmosferin ulaştığı noktayı tarif edebilmek için Ermeni tasarısının kabul edilme biçimi çok şey anlatmaktadır.

Aynı gün Türkiye’ye Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla yaptırımlar öngören bir yasa tasarısının da Temsilciler Meclisinde 400’den fazla vekilin oyu ile kabul edilmesi, Cumhuriyet Bayramının kutlandığı 29 Ekim günü Türk-Amerikan ilişkilerini lekeleyen ikinci adım oldu. Halen Senatodaki Türkiye’ye yaptırımlar öngören tasarının gündemde olması ve Temsilciler Meclisinde de benzer tasarıların kenarda bekliyor olması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesinde Kongredeki ortamı betimlemesi bakımından manidardır. ABD Kongresindeki Türkiye dostluk grupları halen mevcuttur, ancak Kongrede gerçekten Türkiye dostu kaç isim vardır sorusunun cevabı zordur.

Verilen sözler ve sonrası

Kuşkusuz Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmenin ana gündem maddesi, iki ülke arasında varılan ateşkes mutabakatının ardından gelinen son durum olacaktır. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü YPG/PKK’nın ateşkesle belirlenen alanların tamamından çekilmediğini açıkça dile getirmektedir. Bu da ABD’nin anlaşmada verdiği sözü tam olarak yerine getiremediği anlamına gelmektedir.