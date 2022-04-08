Felsefesi ve siyaseti arasında Heidegger

Murat Güzel / Açık Görüş Kitaplığı
9.04.2022

Varlık ve Zaman'ın tarihin ontolojik meselesini eksistensiyal bir mesele olarak inceleme amacı olduğunu belirten Kaan Ökten, Varlık ve Zaman ile nasyonal sosyalist söylem arasındaki örtüşmenin toplumsallık ya da millet tasavvurlarında aranması gerektiğinin altını çiziyor.



Felsefenin genelde ifade edilmesi gayet kolay, ancak cevaplanması ifadesinde rastladığımız türden kolayca olmayan bazı soruları tartışan, gündemini bu sorulara verilebilecek muhtemel cevaplar etrafında şekillendiren bir düşünme sanatı olarak konumlandırılabileceği rahatça iddia edilebilir. Bu iddianın devamında insan nedir, varlık nedir, siyaset nedir, ölüm nedir, zaman nedir, dil ile anlam arasındaki ilişki nasıl kurulur gibi soruların bu düşünme sanatına has soru sorma kipine ait sorulardan olduğu da hemence söylenebilir.

Peki ama düşünce ve eylemlerimizle kurduğumuz karmaşık dünyayı anlama yolunda nasıl bir ışık düşürebilir bu tür sorular? Bu soruların gündeme getirdiği meseleleri neleri gözeterek tartışmalı sözgelimi? Siyasal bakımdan birbirleriyle pek uyuşmayacak iki Alman filozof üzerinden, Kant ile Heidegger üzerinden bu soruların gündeme getirdiği özgül örneklere müracaat ederek beşerî varoluşumuzun karmaşık dünyasını anlamaya çalışan Kaan H. Ökten, Varoluşun Halleri başlığıyla bir araya getirdiği makalelerine aynı meselelerin kadim zamanlarda nasıl anlaşıldığına ilişkin soruşturmalarını da eklemiş. Ökten, ayrıca Heidegger ve Kant'tan yaptığı bazı metin çevirilerine de kitabında yer veriyor. İlk bakışta birbirinden bağımsız görünen makaleler, beşerî varoluşumuzun boyut ve imkanları etrafında gerek Kant'ın gerek Heidegger'in gerekse Sümerler, antik Mısırlılar ve Greklerin başı çektiği kadim insanların bakış açılarını sergiliyor.

Rektörlük dönemi günlükleri

Kitabının ilk bölümünde Heidegger üzerinde duran Ökten, Heidegger'in siyasi angajmanını, rektörlük döneminde 1933 ila 1934 yılları arasında kaleme aldığı ve Kara Defterler olarak adlandırılan düşünce günlüklerini irdeleyerek ortaya çıkartmaya çalışıyor. Yeri gelmişken söylemeli: Heidegger'in rektörlük dönemiyle ilgili tuttuğu günlükleri içeren tüm kayıtları bu vesileyle Türkçeye tam metin olarak aktarıyor Ökten. Rektör olmadan hemen önce Hitler'in partisi Nasyonal Sosyalist Parti'ye (NSDAP) üye olan, 1934'te rektörlükten ayrılmasına rağmen İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna dek bu partiye üyeliğini devam ettiren ve aidatlarını aksatmayan Heidegger'in Nazi olup olmadığıyla ilgili tartışmalara değinen Ökten, Heidegger'in felsefesi ile siyaseti arasında herhangi bir ilişki olmadığını iddia eden Arendt, Rorty vb. düşünürlere karşı yine de onun en temel eseri olan ve 1927'de Edmund Husserl'in dergisinde ayrı basım olarak yayımlanan Varlık ve Zaman adlı eserinde geliştirdiği felsefe ile siyaseti arasında bir ilişki kurulabileceğini gösteriyor. Heidegger'in nasyonal sosyalist görüşlerinin romantisizm ve milliyetçilik olarak belirginleşen bir gelenek içinde yer aldığını ifade eden Ökten, onun kendisini Nazi hareketi içinde tinsel önderlik vasfına layık gördüğünü, Alman ulusunun büyüklük ve derinliğinin ancak tinsel bir devrimle mümkün olabileceğini düşündüğünü, Almanlığın özüne ancak böylelikle geri dönülebileceğine kail olduğunu savlıyor. Varlık ve Zaman'ın tarihin ontolojik meselesini eksistensiyal bir mesele olarak inceleme amacı olduğunu belirten Ökten, Varlık ve Zaman ile nasyonal sosyalist söylem arasındaki örtüşmenin toplumsallık ya da millet tasavvurlarında aranması gerektiğinin de altını çiziyor.

Varoluşun Halleri Kaan H. Ökten Alfa, 2022

Etnografya ve sömürgecilik ilişkisi

Kitabında Francine Hirsch, çarlık dönemi etnografların ve yerel seçkinlerin, Sovyetler Birliği'nin kuruluşuna sağladıkları yardımlara odaklanarak bir bilimsel disiplin olarak etnografyanın Sovyetler Birliği ile simgelenen imparatorluğun kurumları ile bağlarına dikkatleri çekiyor. 1917 Ekim'inde gerçekleşen devrimden önce her türlü sömürgeciliği şedit bir şekilde eleştiren Bolşeviklerin devrim sonrasında Türkistan pamuğu ve Kafkasya petrolleri dolayısıyla Rus imparatorluğunun sömürgeci politikalarını sürdürdüğü iyi bilinir. Sovyetler Birliği'nin sosyal, iktisadi ve idari yapılarının ortaya çıkışında etnografik tanımlamalar ve sömürgeciliğin iç içe geçişi Hirsch'in yaptığı tespitlere yol gösteriyor.

Etnografya Bilimi ve Sovyetler Birliği'nin Ortaya Çıkışı, Francine Hirsch, çev. Aybars Arda Kılıçer, Selenge, 2022

Osmanlı, misyonerleri nasıl sınırladı?

19. yüzyıldan 20. yüzyıla Osmanlı devletinin son döneminde Orta Doğu ve Balkanlar'da iki yüz civarında Amerikalı misyonerin olduğu biliniyor. Bu misyonerlerin önemlice bir bölümü okul, hastane, yayınevi vb. bahanelerle ülkede faaliyet gösteriyordu. Genelde misyonerlerin bakış açısıyla aktarılan süreci bir de muhataplarından dinlemek gerekli. Bunu yapmak üzere Osmanlı bürokratları ile Amerikan misyonerler arasındaki ilişkileri irdeleyen Emrah Şahin, nezaret kaynaklarından zaptiye raporlarına, mahallî dilekçelerden uluslararası evraklara ve misyoner koleksiyonlarına kadar pek çok kaynağı kullanıyor. Böylelikle Osmanlı Devleti'nin misyoner varlığını tespit, teftiş ve tahdit etmek amacıyla geliştirdiği manevraları da berraklığa kavuşturuyor.

İtikadın Peşinde, Emrah Şahin, Timaş, 2022

@uzakkoku

Türkiye'nin dostluğunun sağlayacağı avantajların herkes farkında
8.04.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: "Biz hakkaniyetli şekilde hep birlikte kazanmaya vurgu yaptık. Bölgesel ve küresel hiçbir meselenin Türkiye dahil olmadan çözülemeyeceğinin idrak edilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin dostluğunun sağlayacağı avantajların aslında herkes farkında. Anlaşmazlık yaşadığımız bazı ülkelerin, Türkiye'nin hep açık tuttuğu diyalog kapısına yönelmeleri; sorunları çözüme kavuşturma, iş birliğini artırma yarışına girmeleri bu yüzden." "Sistemin sorununa rağmen sistemden faydalanabileceğini düşünen güçler sistemin rehabilitasyonu için elini taşın altına koymuyor. Türkiye bu konuda son derece net. Bizim pozisyonumuz mevcut adaletsizlik ve eşitliksizlerle mücadele içeriyor." "Daha önce kendi bölgesindeki meselelere bile ses çıkarmaması istenen, binlerce kilometre öteden gelen devletlerin belirlediği politikalara uyum sağlaması beklenen Türkiye, bugün artık bölgesel sorunların ötesinde küresel problemlere dair kanaat belirten, aksiyon alabilen ve bunu fiiliyata dökebilen aktif bir diplomasi yürütüyor. Bu dönüşümün mimarı hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."
Beslenme ile ‘yeme keyfi' arasındaki farkı unutmayın
8.04.2022
Çok yemek açlığa daha uzun ve rahat bir şekilde tahammül edebilmek anlamına gelmiyor. Aksine mideye haddinden fazla yük bindirmek, işlevlerini icra ederken zorlanmasına neden olmak ve nihayetinde fiziksel açıdan kalitesiz saatler geçirmek demek oluyor.
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Tekel rantlarından etki ödüllerine geçiş
8.04.2022
Etki fonları, geliştirilen yeniliklerin toplumsal değerini yükselterek, erişimi büyük ölçüde genişleterek, patent sahipleri tarafından israf edilen harcamaları büyük oranda azaltarak insani ilerlemenin zincirlerini gerçekten kırabilir. Böylece insan haklarını, yoksulluğun ortadan kaldırılmasını, "sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin" 2030 gündemini ve küresel dayanışma ruhunu teşvik edebilir. Mevcut tekel fiyatlandırma rejiminin büyük verimsizlikleri nedeniyle, etki ödüllerine doğru bir geçiş, yoksulların yaşamını ve gezegenimizin refahını kimseye bedel ödetmeden önemli ölçüde iyileştirebilir. Yenilikçiler, inovasyon kullanıcıları, hükümetler ve vergi mükellefleri bu işten karlı çıkabilirler.
Türkiye'nin Ukrayna krizindeki tutumu ve Rusya'nın sorumluluğu
8.04.2022
29 Mart'ta Rus ve Ukraynalı yetkililer Türkiye'nin ev sahipliğinde buluşarak barışı sağlama yolunda önemli kararlar aldı. Bu gelişmede Türkiye'nin bölgesel rolünün yanı sıra Rusya ve Ukrayna ile olan ilişkileri önemli rol oynadı. Türkiye'nin olası bir Putin-Zelenski görüşmesine de ev sahipliği yapabileceği gündemde. Türkiye'nin tavrı ve girişimleri bu krizin son bulması açısından oldukça değerli olsa da sürecin devamında Rusya'nın eylemlerinden sorumlu tutulması ve bölgesel barışın sağlanması için uluslararası toplumun desteği gerekiyor. Egemen bir devleti işgale kalkışan ve şimdiden binlerce sivilin ölümüne yol açan bir Rusya, yalnızca Ukrayna için değil özellikle Avrupa ve tüm dünya için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bölgesel ve uluslararası düzenin yeniden sağlanması için bölgesel aktörler, Batı ve Çin arasında daha güçlü koordinasyon şart.
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