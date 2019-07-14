Garbın jeopolitik ‘şark meselesi’ ve İzmir’in işgali - VI

İşgal güçlerinin üst düzey komutan ve yüksek komiserleriyle Türk milletinin istikbaline dair çeşitli müzakerelerde bulunan Mustafa Kemal Paşa, 25 Mart 1919 tarihine kadar dört ayı aşkın bir süre boyunca Türk basınında bir daha görünmeyecek fakat söz konusu tarihte bu sefer Harbiye Nezaretine verdiği ilginç bir dilekçenin bütün basında yayımlanması üzerine yeniden gündeme gelecekti…

Daha önce Mustafa Kemal Paşa’nın, Mondros Mütarekesini müteakip Yıldırım Orduları Grubu Kumandanı olarak görev yaptığı Suriye cephesinden 12 Kasım 1918 tarihinde İstanbul’a döndüğünü ve dört gün sonra 16 Kasım 1918 tarihli Vakit gazetesinde “Mustafa Kemal Paşa” unvanlı bir yazıyla ilk defa “Anafartalar Kahramanı” olarak kamuoyuna takdim edildiğini belirtmiş ve ayrıca Çanakkale zaferini sadece Mustafa Kemal Paşa’ya bağlayan bu yazının “Mustafa Hilmi Paşa” adlı bir başka yazıyla aynı görsellikte ve yan yana basılmış olduğunu ve bu görüntünün birkaç ay sonra Hukuk-ı Beşer gazetesi tarafından ortaya atılacak bir iddiaya yalnızca Mustafa Kemal Paşa’nın cevap vermiş olması bakımından dikkat çekici olduğunu ifade etmiştim.

Harbin akıbetine dair

Nitekim “Mustafa Hilmi Paşa” unvanlı yazı, “Umumî Harp içinde memleketimizi istila eden fenalıklardan şikâyet etmeyen bir fert kalmamıştır. Bu fenalıkların başlıca kaynağı ise Harbiye Nezaretinde bulunuyordu. Binaenaleyh dört senelik suistimallerin tedkiki ve fenalık yapanların cezalandırılması için Harbiye Nazırı Abdullah Paşa, Mustafa Hilmi Paşa’nın riyaseti altında bir komisyon teşkil eylemiştir. Bu komisyonun vazifesi şimdiye kadar yapılan fenalıkların kat’î hesabını hazırlamak, bundan dolayı kimlerin mesul edilmesi lazım geleceğine karar vermek olacaktır.” girizgâhıyla başlıyor, Mustafa Hilmi Paşa hiç gereği yokken namusu, askerî meziyetlerindeki fevkalade iktidarı ve Balkan harbindeki kahramanlıklarıyla övüldükten sonra söz Umumî Harp içinde sadece Almanya’dan silah alımı için Miralay Cemil Bey’in başkanlığında teşkil edilen komisyonun yaptığı yolsuzluklara teksif ediliyor ve nihayet “Binaenaleyh şimdi Harbiye Nezaretince teşkil edilen komisyonun, öncelikle Berlin Mübâyaa Komisyonu, sonra Viyana Ateşemiliteri Miralay Feyzi Beyin riyaseti altındaki Viyana Mübâyaa Komisyonu hesaplarını tedkik ile işe başlaması tabiidir.” telkiniyle sona eriyordu. Hatırlanacağı üzere hemen yan sütunundaki “Mustafa Kemal Paşa” başlıklı yazıda ise Mustafa Kemal Paşa’nın Umumî Harp içinde “Anafartalar Kahramanı” unvanını hakkıyla kazandığı, şayet Mustafa Kemal Paşa olmasaydı 1914 yılında Çanakkale’ye hücum eden Fransız ve İngiliz kuvvetlerinin İstanbul’a kadar geleceği ve harbin daha o vakit pek acıklı bir surette Türkiye’nin aleyhine sonuçlanacağı ileri sürülmekte ve nihayet Mustafa Kemal Paşa yeterince övüldükten sonra bu yazı da tıpkı diğeri gibi “Askerî hayatında pek kıymetli hizmetler gören Mustafa Kemal Paşa’nın vatanın bu müşkül vazifelerinde himmet ve hamiyetinden istifade edileceği tabiîdir.” telkiniyle noktalanıyordu. Yine hatırlanacağı üzere ertesi günkü Zaman ve Minber gazetelerinde Mustafa Kemal Paşa ile yapılan iki ayrı röportaj yayımlanmış ve bu röportajlarda Türk kamuoyuna “İngiliz dostluğu” hakkında gerek mevcut siyasî şartlara gerekse devrim tarihinin mitolojik anlatısına hiç de uymayan son derece açık beyanatlar verilmişti. Söz konusu yazı ve röportajlardan sonra İşgal güçlerinin üst düzey komutan ve yüksek komiserleriyle Türk milletinin istikbaline dair çeşitli müzakerelerde bulunan Mustafa Kemal Paşa, 25 Mart 1919 tarihine kadar dört ayı aşkın bir süre boyunca Türk basınında bir daha görünmeyecek fakat söz konusu tarihte bu sefer Harbiye Nezaretine verdiği ilginç bir dilekçenin bütün basında yayımlanması üzerine yeniden gündeme gelecekti.

Esbâb-ı mucibeli sualler

Nitekim Hukuk-ı Beşer gazetesinin 24 Mart 1919 tarihli nüshasında Damad Ferid Paşa hükümetine “Esbâb-ı Mucibeli Suallerden: Maliye Nazırı Ne Yapıyor?” başlığı altında bazı sorular yöneltiliyor ve bu soruların üçüncüsünde “Nakit paranın geçmediği yerlerde ordu mensuplarının hatta sivil memurların ihtiyaçlarını giderme bahanesiyle Meskûkât Müdüriyeti tarafından milyonlarca altın ve gümüş para basılarak bazen vagon vagon ordu kumandanı denilen âlî sefillere, daha doğrusu haydutbaşılara teslim edildi. Ve oralara sevk olundu. Bu milyonlarımız har oldu, harman savruldu. Nihayet hazine-i millete on altı bin lira inâyeten iade edildi. Niçin aranılmıyor?” deniliyordu.