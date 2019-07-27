Garbın jeopolitik ‘şark meselesi’ ve İzmir’in işgali-VIII

Yunanlıların İzmir’e çıktığı 15 Mayıs tarihinde, Bahriye Nazırı Avni Paşa ve Erkân-ı Harbiye Reisi Cevad Paşa’yla birlikte Padişahın huzuruna çıkan Mustafa Kemal Paşa, ertesi gün öğleden sonra Dokuzuncu Ordu Kıtaatı Müfettişi olarak meşhur Bandırma vapuruyla Samsun’a hareket etmişti…

Samsun ve havalisinde asayişin sağlanması için hükümete nota veren İngilizler, Paris Sulh Konferansında kararlaştırdıkları söz konusu uzun vadeli stratejik proje gereği elbette İzmir ve havalisi için aynı yöntemi izlemeyeceklerdi. Nitekim 30 Ekim-22 Kasım 1918 tarihleri arasında kısa bir süre Aydın valiliği görevinde bulunan İzmir Mebusu Tahsin (Hasan Tahsin Uzer)’in 1923 yılında Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde anlattıklarına göre İngilizler, Mondros Mütarekesinin imzalandığı günlerde İzmir’e gelen Yunan Adaları Umumi Valisi Karayuvanidis’in İzmir Metropolidi Hrisostomos ile birlikte Rumları teşkilatlandırma faaliyetlerine göz yummuşlar ve bu çete reislerinin Kızıl Haç (Salîb-i Ahmer) örtüsü altında kiliselere yığdıkları silah ve muhimmatı vakti gelince iç bölgelere sevkedebilmeleri için gereken kolaylığı göstermişlerdi. Bununla beraber İstanbul’da Sarayla Babıali arasında âdeta mekik dokuyan -ve hatta Lozan görüşmeleri sırasında kutsal emanetleri (emanet-i mübareke) istemeye cüret edecek kadar da ileri giden- ünlü İngiliz casusu Mister Ryan, Yunanlılara yaptıracakları işgale zihnî de olsa önceden meşrû bir siyasal zemin hazırlamak amacıyla İzmir ve havalisinde Müslüman halkın teşkilatlanarak güya Hristiyanları katliama hazırlandıklarına dair İngiltere hükümeti adına Babıaliyi şifahen uyarmıştı. Oysa işgalden önceki birkaç ay boyunca durum tam tersine gelişiyordu.

Casusluk şebekesi

Bu cümleden olarak evvela Şubat ayının başlarında tam bir casusluk şebekesi olan Amerika Şark-ı Karîb Muavenet Komitesine bağlı bir komisyon İstanbul’a geldi. Bu komisyonun görünürdeki amacı Anadolu’daki Rum ve Ermeniler başta olmak üzere bütün Hristiyan azınlıklara yardım etmekti. Üyeleri arasında isimleri memleketimizce bilinen Doktor James Barton ve Doktor Pitt’ten başka Harward Üniversitesi Profesörlerinden Mister Moore, Grinnel College Müdürü Mister Thomas Main, Mister Curtis James ve Mister Walter George Smith gibi meşhur daha başka birçok şahsiyetin de bulunduğu sözde yardım komisyonu, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra “her nerede mûcib-i muâvenet ahvâl görürse hemen faaliyete başlamak üzere” muhtelif istikametlerde Anadolu’nun içlerine doğru gidecekti. Bu konuyla ilgili olarak 3 Şubat 1919 tarihinde Türk basınına bir beyanat veren Amerika mümessili Mister Harold Heck, Türkiye ile harp etmemiş olan Amerika’nın Paris Sulh Konferansındaki müzakerelere katılmadığını ve yakın zamanda İstanbul’a gelen Amerika Fevkalade Komiseri Amiral Bristol’ün bu sebeple Türkiye’ye ait meselelere karışmayacağını -ki aksine bu meselelerin tam da merkezinde bulunduğunu biraz aşağıda göreceğiz- belirttikten sonra “Birkaç gün evvel Amerika Sefareti maiyetine memur vapurla Derince’ye gittim. Amerika Muavenet Komisyonundan Anadolu muhtacinine gönderilecek eşya ve muhtelif levazımatın ithaline tahsis kılınacak binayı gördüm. Amerika vapurları doğrudan doğruya Derince’ye gidecek ve yüklerini oraya boşaltacaklardır. İhtisasatım iyidir. Evvelce İzmit ve Eskişehir’de muhtell olan asayiş temin edilmiştir. Nakliyat muntazaman icra edilmektedir. Eskişehir’e kadar vuku bulan nakliyatın emniteyitini temin için civarda birkaç İskoçyalı askere tesadüf ediliyor…” demekteydi. Fakat Amerikalıların İzmit Derince’de kiraladıkları depoya yardım malzemesi getiren gemileri hükümet tarafından hiçbir şekilde kontrol edilmediği gibi bu casusluk şebekesinin Anadolu’daki Hristiyan azınlıkları Müslüman ahaliye karşı nasıl örgütlediklerine dair de Türk basınına herhangi bir haber yansımıyordu. Ancak Saray ve Babıali, sözde Amerikan yardım heyetlerinin Anadolu’ya gittikleri günden itibaren ayrılıkçı Rum ve Ermenilerle Müslüman Türkler arasında artarak devam eden gerilimi geç de olsa fark etmiş olmalı ki bu tehlikeli gidişatın önünü almak ve ihtiyaç sahiplerine nakdî yardımda bulunmak için Osmanlı şehzadelerinin riyaseti altında “Heyet-i Nasıha” adıyla içlerinde Ermeni ve Rum temsilcilerin de yer aldığı üç ayrı heyet kuracak ve bu heyetlerden ilkini 15 Nisan tarihinde Anadolu’ya ikincisini de 28 Nisanda Trakya’ya gönderecekti.